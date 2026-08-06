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Procesan a “El Tokio”, el presunto sucesor del líder de “Los Mexicles”, detenido con armas y droga en Juárez

La operación en Bosques de Senecú derivó en cargos federales contra Gerardo “N” y Jaqueline “N” por armamento, droga y recursos cuya procedencia legal no pudieron acreditar

Procesan a "El Tokio", el presunto sucesor del líder de "Los Mexicles", detenido con armas y droga en Juárez. Crédito: FGR
Procesan a "El Tokio", el presunto sucesor del líder de "Los Mexicles", detenido con armas y droga en Juárez. Crédito: FGR
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La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a Gerardo “N”, alias “El Tokio”, presunto líder de la organización criminal “Los Mexicles” y objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad, junto con Jaqueline “N”, tras un cateo en Ciudad Juárez donde se decomisaron ocho armas de fuego, cocaína y dinero en efectivo que los detenidos no pudieron justificar.

La detención ocurrió en el fraccionamiento Bosques de Senecú, en Ciudad Juárez, Chihuahua, durante el cumplimiento de una orden de cateo ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Dentro del inmueble, los agentes localizaron cocaína, ocho armas cortas con sus respectivos cargadores abastecidos, cartuchos adicionales, cargadores sueltos, una báscula gramera y dinero en efectivo.

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Ninguno de los dos detenidos pudo acreditar la procedencia legal del numerario ni presentar documentación que amparara la portación de las armas. Ante ello, “El Tokio” y la totalidad de los indicios fueron puestos a disposición de la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado, que abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Quién es “El Tokio” y su lugar en Los Mexicles

Gerardo “N” es señalado por el Gabinete de Seguridad federal como uno de los objetivos prioritarios en materia de seguridad y presunto generador de violencia en Chihuahua.

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Las autoridades lo identifican, además, como el posible sucesor de Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, El Neto, al frente de la estructura criminal conocida como Los Mexicles, organización con presencia en Ciudad Juárez.

La captura de “El Tokio” se enmarca en una investigación que se originó en el contexto de pesquisas por el delito de secuestro, en la que la FGR mostró parte del armamento asegurado durante la audiencia.

Los cargos que enfrenta la pareja detenida

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chihuahua, reunió y presentó ante la jueza federal los datos de prueba que sustentaron la acusación contra ambos imputados.

Procesan a "El Tokio", el presunto sucesor del líder de "Los Mexicles", detenido con armas y droga en Juárez. Crédito: FGR
Procesan a "El Tokio", el presunto sucesor del líder de "Los Mexicles", detenido con armas y droga en Juárez. Crédito: FGR

Los cargos incluyen acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La jueza determinó que las pruebas aportadas por el MPF eran suficientes para dictar la vinculación a proceso en audiencia de continuación, sin que ello implique una sentencia condenatoria. La responsabilidad penal de ambos imputados deberá determinarse en las etapas posteriores del procedimiento judicial.

Prisión preventiva y plazo para la investigación

Tras la vinculación a proceso, la jueza federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los dos imputados.

Procesan a "El Tokio", el presunto sucesor del líder de "Los Mexicles", detenido con armas y droga en Juárez. Crédito: FGR
Procesan a "El Tokio", el presunto sucesor del líder de "Los Mexicles", detenido con armas y droga en Juárez. Crédito: FGR

“El Tokio” permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social (CERESO) No. 3 de Ciudad Juárez, mientras que Jaqueline “N” fue trasladada al CERESO No. 2 Femenil de la misma ciudad.

La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la FGR deberá fortalecer el caudal probatorio vinculado a los delitos atribuidos a ambos imputados.

El operativo que derivó en la detención

La orden de cateo fue ejecutada por elementos de la AEI en el inmueble del fraccionamiento Bosques de Senecú, en Ciudad Juárez.

El decomiso incluyó ocho pistolas cortas con cargadores abastecidos listos para su uso, cargadores adicionales, cartuchos, cocaína, una báscula de precisión y dinero en efectivo en cantidad no especificada por la autoridad en su comunicado.

La incapacidad de los detenidos para acreditar la licitud del dinero ni la documentación para portar legalmente las armas fue el elemento que activó la intervención de la FGR y el inicio formal de la investigación federal.

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