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Mexicano asegura que coqueteó con  Harry Styles en su concierto del Estadio GNP Seguros

Los conciertos del británico han sido toda una sensación en el país

Así fue el momento de interacción entre el cantante y @@zantvr19

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Un joven fue al concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros acompañando a su novia y terminó siendo él quien llamó la atención del cantante británico.

El chico le mostró desde el público un tatuaje de Harry que llevaba en el brazo, le mandó un beso y el cantante le sonrió. El video del momento se viralizó en redes sociales durante los primeros días de la residencia del artista en la Ciudad de México, que arrancó el 31 de julio con seis fechas programadas.

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El Together, Together Tour de Harry Styles ha agotado entradas en prácticamente todas sus funciones en el GNP Seguros, y se ha convertido en uno d elos eventos musicales más comentados del año.

“La intención era mostrarle un tattoo, pero me ganó lo coqueto”: cuenta el fan

Harry Styles performs during the BRIT Awards at the Co-op Live Arena, in Manchester, Britain, February 28, 2026. REUTERS/Isabel Infantes
Harry Styles performs during the BRIT Awards at the Co-op Live Arena, in Manchester, Britain, February 28, 2026. REUTERS/Isabel Infantes

En el video que el joven subió a sus redes sociales, se ve el momento en que llama la atención de Harry Styles desde la cancha. Le enseña el brazo con el tatuaje, el cantante lo mira, y él aprovecha para mandarle un beso.

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En la publicación, el chico escribió: “Yo solo iba a acompañar a mi novia y terminé llamando la atención de su novio”. En otro mensaje aclaró lo que pasó por su cabeza en ese momento: “La intención era mostrarle un tattoo del Harry que traía en el brazo, pero me ganó lo coqueto y le tiré el rollo”.

El video acumuló miles de reacciones y ganó notoriedad entra los fans del británico.

La escena no es ajena al estilo de Harry Styles en el escenario. El cantante suele recoge regalos que los asistentes lanzan al escenario y se detiene a interactuar con el público entre canción y canción.

Seis fechas en el GNP Seguros, la mayoría agotadas

Harry Styles
(Captura de pantalla TikTok)

La residencia de Harry Styles en la Ciudad de México forma parte del Together, Together Tour 2026, su primera gira como solista en el país. Las seis fechas en el Estadio GNP Seguros son el 31 de julio, el 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto. Cinco de las seis funciones están agotadas; solo la del lunes 10 de agosto conserva disponibilidad en algunas zonas.

El setlist de la primera fecha incluyó más de 20 canciones: “Watermelon Sugar”, “Fine Line”, “Sign of the Times” y el cierre con “As It Was”, entre otros temas de sus cuatro álbumes de estudio. La canción sorpresa del 31 de julio fue “Love of My Life”; al día siguiente la sustituyó por “Matilda”.

Harry Styles corrió en Chapultepec y paseó por la Condesa con Zoë Kravitz

Acompañado por varios individuos, Styles es captado entregando dinero en efectivo a una persona sin hogar. (redes sociales)

Antes de subir al escenario del Estadio GNP Seguros, Harry Styles recorrió la Ciudad de México como cualquier visitante. Fue captado corriendo en el Bosque de Chapultepec, caminando por las colonias Roma y Condesa, probando tacos y parándose a convivir con algunos seguidores que lo encontraron en la calle.

El momento que más circuló en redes fue uno en Paseo de la Reforma: el cantante cruzó la avenida de manera apresurada entre el tráfico y el Metrobús, mientras otros peatones y un motociclista transitaban a su lado. Las imágenes generaron cientos de comentarios; varios usuarios escribieron que se comportaba “como todo un chilango”.

Horas después, comenzaron a difundirse videos de Styles junto a la actriz Zoë Kravitz en los alrededores del Parque México, en la colonia Condesa. Las grabaciones los muestran compartiendo alimentos, conversando y caminando por calles cercanas en un ambiente relajado. Kravitz también fue vista esa misma semana en el segundo show del Together, Together Tour en el GNP Seguros.

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