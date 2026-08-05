EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: asesinan al influencer César Gastélum en Culiacán

13:04 hsHoy
La transmisión en vivo del influencer César Gastélum registró, minutos antes de su asesinato, el momento en que una motocicleta con dos hombres a bordo pasó por primera vez frente al KFC ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.
13:03 hsHoy
El influencer César Gastélum fue asesinado a balazos la noche de este martes 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo para sus redes sociales en el estacionamiento de un KFC ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.