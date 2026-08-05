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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: asesinan al influencer César Gastélum en Culiacán

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13:04 hsHoy

Video de César Gastélum captó a motosicarios minutos antes del asesinato del influencer: “Esos chavalos me dan miedo”

Un video revela que los sicarios dieron vueltas en motocicleta por el lugar minutos antes de ejecutar a César Gastélum en Culiacán

Con su muerte, suman al menos diez influencers asesinados en Sinaloa. (Captura de pantalla)
Con su muerte, suman al menos diez influencers asesinados en Sinaloa. (Captura de pantalla)

La transmisión en vivo del influencer César Gastélum registró, minutos antes de su asesinato, el momento en que una motocicleta con dos hombres a bordo pasó por primera vez frente al KFC ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.

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13:03 hsHoy

Asesinan al influencer César Gastélum durante una transmisión en vivo en Culiacán

Dos sicarios en motocicleta dispararon en la cabeza al creador de contenido

El influencer César Gastélum fue asesinado durante una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa. (Redes sociales)

El influencer César Gastélum fue asesinado a balazos la noche de este martes 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo para sus redes sociales en el estacionamiento de un KFC ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.

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