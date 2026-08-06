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Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides habrían terminado su relación definitivamente, esta es la razón

La pareja de actores habría terminado su relación hace meses, aunque ninguno se ha pronunciado públicamente al respecto

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La revista Quién informó este miércoles 5 de agosto que los actores Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides terminaron “de manera definitiva” su relación sentimental, una decisión que, según la publicación, ocurrió hace algunos meses.

En un mensaje difundido en su cuenta de Instagram, la revista indicó que la separación se dio en buenos términos y bajo una dinámica de discreción. Hasta el momento, ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre el tema.

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La versión publicada por la revista sostuvo que el rompimiento se tomó desde “el respeto, el cariño y la admiración mutua” entre ambos, sin detallar más sobre el proceso.

El momento del rompimiento de Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides

Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel
Foto: Twitter / @GinaPerezSerra

La revista Quién afirmó que pudo confirmar que la separación de Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides ocurrió “hace algunos meses”, aunque no precisó una fecha ni el contexto en el que se tomó la decisión.

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“Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides terminaron de manera definitiva su relación. De acuerdo con información confirmada por Quién, la separación ocurrió hace algunos meses. La decisión fue tomada desde el respeto, el cariño y la admiración mutua que se tienen”, dijo la publicación a Quién en redes sociales.

La razón por el que Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides terminaron su relación

La revista también explicó que el cierre de la relación respondió a que ambos “atraviesan etapas distintas”, tanto en lo profesional como en lo personal.

(Captura: @osvaldobenavides/Instagram)
La pareja causó sensación por sus peinados (Captura: @osvaldobenavides/Instagram)

“El rompimiento respondió a que ambos atraviesan por etapas distintas, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Por respeto a este proceso, han decidido llevarlo con discreción y agradecen todo el cariño y el apoyo que siempre han recibido de sus fans y quienes los han acompañado a lo largo de su historia”, dijo la publicación a Quién.

Relación de Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides pasó por varias etapas

El romance de Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides se desarrolló con etapas marcadas por distancia temporal y reencuentros, en un proceso que el propio entorno mediático describió como una dinámica de crecimiento personal para ambos.

La relación inició en el marco de una producción: se conocieron en 2017 durante las grabaciones de la serie La bella y las bestias. A principios de 2018, ambos confirmaron su noviazgo después de varios rumores de romance en el set.

Del set de La bella y las bestias a la primera ruptura

La producción de Alan Estrada se consolida como un fenómeno teatral gracias a su historia sobre el amor y las despedidas.
La obra Siete veces adiós celebra su cuarto aniversario con el anuncio de Esmeralda Pimentel y Oswaldo Benavides como la nueva pareja protagónica. - (Infobae/ Jesúe Aviles)

En esa primera etapa, el vínculo enfrentó choques por ideas distintas sobre el compromiso. Esmeralda Pimentel buscaba una dinámica de matrimonio y familia tradicional, mientras Benavides tenía una perspectiva distinta al ya ser padre. Esa fase concluyó con una ruptura a finales de 2019.

Reencuentros, terapia y la última etapa pública

La pareja retomó su noviazgo en 2021, aunque después volvió a distanciarse de forma temporal. Más adelante, tras procesos de terapia individual y de pareja, se dieron una nueva oportunidad con una mayor madurez.

La relación volvió a mostrarse en público en 2025. También compartieron detalles de su historia de altas y bajas en un podcast a inicios de 2026.

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides lideran el elenco de Siete Veces Adiós en su nueva temporada, interpretando a 'Él y Ella' en diez funciones únicas. (Infobae México / Jazmín González)
Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides lideran el elenco de Siete Veces Adiós en su nueva temporada, interpretando a 'Él y Ella' en diez funciones únicas. (Infobae México / Jazmín González)

La separación definitiva, según reportes de espectáculos

El fin definitivo del romance se reportó como resultado de que ambos transitaron etapas personales y profesionales diferentes.

Según la revista Quién, la decisión se tomó de mutuo acuerdo, bajo un entorno de respeto y discreción, y sin que emitieran declaraciones escandalosas.

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