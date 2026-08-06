Congreso de la CDMX busca frenar la venta de artículos robados en casas de empeño

El diputado Federico Chávez Semerena, del PAN, planteó reforzar controles en casas de empeño para cumplir la Ley Federal de Protección al Consumidor y frenar la venta de bienes con reporte de robo. May 13, 2020. REUTERS/Cristiano Corvino

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El Congreso de la CDMX impulsa medidas para que casas de empeño no comercialicen artículos robados, mediante acciones de verificación, inspección y coordinación con autoridades, de acuerdo con un comunicado legislativo fechado el pasado 4 de agosto.

Según el documento, el diputado Federico Chávez Semerena del PAN planteó que en las casas de empeño se refuercen controles para cumplir la Ley Federal de Protección al Consumidor y evitar la venta de bienes con reporte de robo.

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El legislador registró el pasado 29 de julio un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso capitalino, donde sostuvo que en medios y redes sociales se difunden denuncias por presunta venta de objetos robados, en especial celulares y bicicletas.

En su exposición, cita el caso de Martín, quien localizó la bicicleta que le robaron en una casa de empeño en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc. Acudió al Ministerio Público, no recibe respuesta y pide apoyo a un influencer para difundir el hecho.

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Las casas de empeño no son entidades reguladas por la CNBV, señala un planteamiento del Congreso de la CDMX

El planteamiento señaló que las casas de empeño quedan bajo la Ley Federal de Protección al Consumidor y la supervisión de la PROFECO. Crédito: Cuartoscuro

Chávez Semerena señaló que las casas de empeño no son instituciones financieras reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), sino proveedores de servicios sujetos principalmente a la Ley Federal de Protección al Consumidor y supervisados por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

El planteamiento propone analizar, con base en los artículos 34 a 41 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, la viabilidad de promover ajustes regulatorios a la NOM-179-SCFI-2016 para fortalecer la identificación de personas que empeñan bienes.

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Dicho Punto de Acuerdo va dirigido a la PROFECO y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). La Mesa Directiva lo turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y, en su caso, dictaminación.

Congreso capitalino exhorta a la SEP a evaluar un acuerdo nacional para regular celulares en escuelas

El Congreso de la CDMX pidió a la SEP valorar un acuerdo nacional para regular el uso de celulares en escuelas durante el horario de clases. (Foto: Congreso de la CDMX)

El Congreso de la CDMX pidió a la SEP valorar un acuerdo nacional para regular el uso de celulares en escuelas, una propuesta que también abarcaría herramientas de inteligencia artificial y redes sociales durante el horario de clases con el argumento de reducir distractores y riesgos digitales entre estudiantes.

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Dicho exhorto se apoya en la expansión del uso de estos dispositivos entre menores en México: 67.7% de las niñas y los niños de seis a 11 años ya usa celular, y entre adolescentes de 12 a 17 años la proporción sube a 92.2%. Para el diputado del PRD, Pablo Trejo Pérez, esas cifras muestran que los teléfonos ya forman parte de la vida cotidiana de la población estudiantil.

Según un comunicado del Congreso capitalino fechado el 1 de agosto, la Comisión Permanente aprobó el exhorto después de que Trejo Pérez presentó el Punto de Acuerdo el pasado 29 de julio. La propuesta plantea que el eventual diseño del acuerdo se haga con la participación de los actores e instituciones que integran el Sistema Educación Nacional.

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El exhorto plantea reglas para celulares, IA y redes sociales en clases

El Congreso capitalino citó que 67.7% de niñas y niños de 6 a 11 años usa celular y que en adolescentes de 12 a 17 años la cifra sube a 92.2%. (David Zorrakino / Europa Press)

Dicho documento aprobado pidió revisar lineamientos para ordenar la utilización de teléfonos móviles, herramientas de IA y redes sociales dentro de los planteles durante la jornada escolar.

La intención, de acuerdo con el posicionamiento expuesto en sesión virtual, es impulsar un uso responsable de tecnologías digitales y dar prioridad al aprendizaje, la concentración y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

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El exhorto pide a la SEP evaluar si pone en marcha un instrumento nacional con medidas y acciones concretas para definir cómo se usan estos recursos en los centros escolares. Ese posible acuerdo buscaría ordenar su presencia dentro de las aulas, no solo en el caso de los celulares, sino también de plataformas digitales y sistemas de inteligencia artificial.

Trejo Pérez sostuvo que el uso sin restricciones de estos dispositivos “afecta directamente la concentración, el rendimiento académico y la convivencia escolar, exponiendo además a nuestro alumnado a graves riesgos propios del entorno digital, como el ciberacoso, el grooming y el sexting”.

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El legislador señaló además que uno de los problemas que enfrenta la sociedad es el efecto de la era digital en niñas, niños y adolescentes dentro de los salones de clases. Añadió que la tecnología, los dispositivos móviles y las redes sociales modificaron la forma de comunicarse y acceder a la información, pero su uso constante y no regulado en las escuelas se volvió un factor de distracción.