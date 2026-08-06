Cynthia Klitbo pierde la paciencia y explota contra Yahir por platicar en la cocina: “Se escucha hasta mi cuarto”

Cynthia Klitbo reprendió a Yahir por hablar muy fuerte cerca de su cuarto (Captura de pantalla )

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La actriz Cynthia Klitbo perdió la paciencia con el cantante Yahir dentro de La Casa de los Famosos México 2026 por estar hablando en la cocina.

La actriz suma un nuevo conflicto dentro de la casa, en está ocasión con Yahir, Klitbo reprendió a Yahir señalando que habla muy fuerte mientras se encuentra en la cocina, motivo por el cual no la deja dormir.

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La cocina se encuentra a un costado del cuarto Ibiza, cuarto al que pertenece Klitbo, por lo que la actriz señaló que el volumen de la platica entre Yahir y Ximena Herrera era demasiado alto.

“Es que cuando platican aquí se oye como si estuviera yo aquí dormida, se escucha hasta mi cuarto, entonces voy a dormir un rato, me voy a poner los audífonos”, señaló Klitbo.

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Los audífonos a los que hace referencia Cynthia Klitbo son unos proporcionados por la producción debido a que en su cuarto roncan mucho, los audífonos se les dieron a todos los habitantes del cuarto Ibiza.

Yahir se tomó el regaño de manera cómica y relajada, señalando que siempre le toca ser regañado, agradeciendo que a pesar de que se escucha “todo” la actriz no escuchó que se le quemó el desayuno.

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“Hombre, estoy regañado, chingada, qué bueno que no se enteró que se me quemó el huevo”, señaló Yahir.

Por su parte Ximena Herrera también lo tomó con humor y señaló que ella se quedó “tiesa” tras ver a Klitbo caminar hacía ellos.

“Yo nada más levante la mirada y dije ‘no’”, comentó Ximena entre risas.

Ximena Herrera y Yahir fueron reprendidos por Cynthia Klitbo (Captura de pantalla )

La complicidad con Ese Pérez

Luego del momento entre Yahir y Ximena Herrera el cantante le compartió a Ese Pérez que fue reprendido únicamente por hablar.

“Me regaño, que porque hablamos mucho en la cocina”, comentó Yahir en un tono muy bajo.

Por su parte Ese Pérez también lo tomó con humor asegurando que si a Cynthia la despiertan las voces se imagine como lo despiertan a él los ronquidos de sus compañeros.

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“Dice que la despiertan las voces, imagínate yo como ando”, comentó Ese Pérez.

En un tono más serio Yahir aseguró que los habitantes quieren que él haga todo y encima guarde silencio.

“Haz el desayuno pero no hables, pero no te levantes tan temprano”, comentó Yahir.

A pesar de haberlo tomado con humor esté pequeño roce con Klitbo se une a un historial de desencuentros que ha tenido la actriz durante los primeros días de convivencia.

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Yahir y Ese Pérez comentaron el regaño que sufrió el cantante a manos de Cynthia Klitbo (Captura de pantalla )

Los roces de Cynthia Klitbo dentro de La Casa de los Famosos México

Cynthia Klitbo se ha convertido en una de las participantes más polémicas de La Casa de los Famosos México 2026. En menos de dos semanas de encierro, la actriz protagonizó roces con al menos cinco compañeros, la mayoría relacionados con la cocina, la limpieza y la convivencia.

Su primer conflicto fue con Masad Altamimi, Klitbo le reclamó que se servía demasiada comida sin considerar al resto, y días después él la reprendió por cocinar frijoles con tocino, alimento que su religión le prohíbe.

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La actriz respondió que nadie le había informado de esa restricción, y además lo acusó de no colaborar en las tareas de la casa.

Con Aldo Rendón, la disputa estalló durante la prueba semanal de presupuesto por un malentendido en los turnos de la bicicleta estática. Ambos alzaron la voz, pero se disculparon poco después.

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La actriz ha protagonizado una serie de roces con sus compañeros. (Captura de pantalla )

El episodio más resonado fue con Yanet García, quien le contó a varios compañeros que los ronquidos de Klitbo no la dejaban dormir.

La actriz lo vivió como una humillación pública y en la Gala de posicionamiento le reclamó de frente: “Me hiciste sentir muy humillada, me súper exhibiste”.

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Con Mariana Ochoa hubo dos fricciones: una por el uso de trapos de cocina para limpiar el baño, y otra cuando Ochoa criticó que Klitbo lloró por no poder comer sin restricciones debido a su enfermedad de Hashimoto.

El conflicto más reciente involucró a Brianda Deyanara y de nuevo a Yanet García, quienes estallaron tras los comentarios de Klitbo sobre la limpieza de la casa. Brianda rompió en llanto mientras que Yanet reclamó que su trabajo no recibe reconocimiento.