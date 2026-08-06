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De “El Licenciado” a “Poncho La Quiringua”: detenciones de narcos en Michoacán frenan casi 28 mmdp en extorsiones al año

La FGE presentó este 5 de agosto los resultados de capturas realizadas entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 contra presuntos líderes del CJNG, los Blancos de Troya, los Caballeros Templarios y el Cártel de los Reyes

La afectación a las redes criminales en el estado fue confirmada este 5 de agosto en conferencia de prensa. Crédito: FGE Michoacán
La afectación a las redes criminales en el estado fue confirmada este 5 de agosto en conferencia de prensa. Crédito: FGE Michoacán
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La detención de nueve presuntos líderes criminales en Michoacán, ocurrida entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, representó una merma estimada de casi 28 mil millones de pesos anuales para organizaciones delictivas que extorsionaban los sectores aguacatero, limonero, ganadero, maderero y comercial del estado.

Así lo presentó el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Israel Vega Rodríguez, en la conferencia de prensa sobre Resultados de las acciones operativas de julio y los esquemas antiextorsión. El evento fue encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla este 5 de agosto de 2026 en Morelia.

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Los nueve objetivos desactivados pertenecían a distintas estructuras criminales: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los Blancos de Troya, los Caballeros Templarios, el Cártel de los Reyes y el grupo conocido como Los Sierras.

Las capturas se realizaron en operativos coordinados entre la FGE, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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“El Licenciado”, “El Congo” y “El Botox”: los golpes más altos a las finanzas del crimen

Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado por la FGE como integrante del CJNG, fue detenido el 18 de noviembre de 2025 por una orden de aprehensión que lo expuso como uno de los autores intelectuales del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La fiscalía le atribuyó extorsiones al sector aguacatero y empresarial de Uruapan, así como a la zona lacustre de Cuitzeo y Huandacareo, con un impacto estimado de 7 mil 200 millones de pesos anuales.

Caso Carlos Mazo, actualizaciones
El licenciado, detenido por su implicación en el asesinato de Carlos Manzo. Crédito: Agencias de gobierno

Dos meses después, el 22 de enero de 2026, fue detenido César Alejandro “N”, alias “El Botox”, tras cumplimentarse una orden de aprehensión por el homicidio del empresario limonero Bernardo Bravo. Autoridades revelaron que operó a través del grupo Blancos de Troya en la zona de Apatzingán y se le atribuyeron extorsiones al sector limonero, ganadero, cervecero y de productos de la canasta básica en Tierra Caliente, con un estimado de 2 mil 550 millones de pesos anuales.

El detenido está involucrado en casos de extorsión al sector limonero en Michoacán. (SSPC)
el Botox tras su detención en Michoacán. (SSPC)

El golpe más alto a las finanzas del crimen llegó el 2 de marzo con la aprehensión de Gerardo “N”, alias “El Congo”, también vinculado al CJNG. Fue señalado también como participante en la logística del homicidio de Manzo y como responsable de extorsiones al sector citrícola y aguacatero en Uruapan y parte de Apatzingán.

Congo Carlos Manzo
El Congo tras su detención en Michoacán. Foto: X - OHarfuch

La estimación de la recaudación criminal de “El Congo” estaría entre 7 mil 200 y 10 mil 800 millones de pesos anuales, el rango más amplio presentado durante la conferencia.

“Poncho La Quiringua”, “R1” y los demás: capturas que desarticularon células en Los Reyes, Morelia y Pátzcuaro

El primero de todos los señalados en ser capturado fue Mario Arturo “N”, alias “El Calabazo”, detenido el 11 de septiembre de 2025 por homicidio calificado. Integrante de los Caballeros Templarios, operaba en Morelia, donde controlaba la venta de narcóticos en la zona poniente y el cobro de extorsiones.

Los Sierra fueron detenidos el pasado 25 de junio de 2026 en un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales. Crédito: FGE Michoacán
Los Sierra fueron detenidos el pasado 25 de junio de 2026 en un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales. Crédito: FGE Michoacán

El 25 de junio de 2026, cayeron Ernesto Rafael y Alfredo “N”, conocidos como “Los Sierra”, líderes de un grupo que operaba en la zona serrana de Morelia y extorsionaba a productores de mezcal, madera, resina y propietarios de terrenos y comercios. La FGE les atribuyó un impacto estimado de 250 millones de pesos anuales.

En Pátzcuaro, Jorge “N”, alias “La Galleta”, fue detenido por la Guardia Civil en coordinación con autoridades federales y la FGE por extorsión. Pertenecía también a los Caballeros Templarios. En esa misma región operaba Genaro “N”, alias “El Manotas”, integrante de una célula del CJNG en Álvaro Obregón, Huandacareo y Cuitzeo, detenido por secuestro agravado. La FGE le atribuyó extorsiones por aproximadamente 4 millones de pesos anuales.

Todo de negro y esposado: autoridades revelan primeras fotos del traslado del “R1″. Especial.
Todo de negro y esposado: autoridades revelan primeras fotos del traslado del “R1″. Especial.

El 30 de julio fue detenido en Jalisco Ramón Ángel “N”, alias “R1”, en un operativo federal con apoyo de inteligencia estatal. La fiscalía lo señaló como líder del CJNG y el principal autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo. Habría ordenado y financiado el crimen desde su alto puesto en el cártel jalisciense.

La captura más reciente fue la de Alfonso “N”, alias “Poncho La Quiringua”, el 1 de agosto de 2026, en un operativo interinstitucional coordinado por la Secretaría de la Defensa y la Guardia Civil del Estado.

Harfuch confirmó en sus redes la captura de La Quiringua. Crédito: X - @OHarfuch
Harfuch confirmó en sus redes la captura de La Quiringua. Crédito: X - @OHarfuch

Las autoridades lo identificaron como líder del Cártel de los Reyes y principal extorsionador de esa región. Su detención provocó cuatro bloqueos en la zona de Uruapan y Los Reyes, todos controlados sin víctimas mortales. El gobierno de Estados Unidos tiene activa una solicitud de extradición en su contra. La FGE le atribuyó una afectación estimada de 172.8 millones de pesos anuales por extorsiones a exportadores de aguacate.

La FGE no presentó estimaciones económicas individuales para el “R1”, “La Galleta” y “El Calabazo”. Los montos desglosados para los otros detenidos suman entre 17 mil 376.8 y 21 mil 776.8 millones de pesos anuales, por lo que la diferencia hasta alcanzar los casi 28 mil millones anunciados correspondería a la recaudación ilícita atribuida a estos tres personajes.

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