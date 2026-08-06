Construcción de la Línea 3 del Mexicable supera el 70 por ciento de obras: en esta fecha acabarán los trabajos

Avanza la construcción de la Línea 3 del Mexicable (X/ @SEMOV_Edomex)

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La Línea 3 del Mexicable en Naucalpan, Estado de México, registra un avance que ya superó el 70% y perfila su conclusión para finales de 2026, con entrada en operación durante los primeros meses de 2027. El proyecto prevé beneficiar a 40 mil mexiquenses al día con una conexión de alta capacidad entre Naucalpan y Cuatro Caminos, principalmente con la terminal de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

De acuerdo con el avance informado por la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México (Semov Edomex) la obra registra un avance del 71.4% en su construcción, ya se colocaron 47 de las 62 torres metálicas que sostendrán el sistema de cableado y las cabinas de este transporte. La obra forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx” y se desarrolla a lo largo de 9.5 kilómetros.

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Durante un recorrido de supervisión, Juan Hugo de la Rosa García, secretario de Movilidad del Estado de México, señaló que la obra civil entra en su última etapa de ejecución. El funcionario indicó que este sistema de transporte busca ofrecer traslados seguros, rápidos, eficientes y sostenibles para los usuarios de esta zona del Valle de México.

Autoridades del Edomex supervisaron avances en la Línea 3 del Mexicable (X/ @SEMOV_Edomex)

“La Línea 3 del Mexicable, uno de los proyectos de movilidad de mayor trascendencia del Gobierno que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, registra un avance del 71.4 por ciento; se prevé que a fin de año concluya la obra civil de este sistema de transporte que se realiza en Naucalpan y que beneficiará diariamente a más de 40 mil usuarios, con traslados seguros, rápidos, eficientes y sostenibles”, se lee en el comunicado.

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¿Cuándo termina la construcción de la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan?

Según el cronograma del proyecto, la construcción concluirá a finales de 2026. Después vendrá la puesta en operación, prevista para los primeros meses de 2027, cuando los usuarios podrán comenzar a utilizar la Línea 3 del Mexicable como una nueva alternativa de transporte entre Naucalpan y Cuatro Caminos.

El titular de la Semov detalló este 5 de agosto que, además de las torres, el sistema contempla 278 cabinas para el traslado de pasajeros. La nueva línea estará integrada por una troncal con seis estaciones, desde el Metro Cuatro Caminos hasta La Tolva.

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Según el cronograma del proyecto, la construcción concluirá a finales de 2026 (Gob. Edomex)

También se contemplan dos derivaciones dentro del trazado. Una ampliará el recorrido hacia la colonia Lomas del Cadete y la otra llegará a Izcalli Chamapa, con el objetivo de ampliar la cobertura del servicio en Naucalpan.

De la Rosa García sostuvo que el proyecto transformará la vida de más de 700 mil habitantes de distintas colonias del municipio. Entre ellas mencionó Lázaro Cárdenas, San Antonio Zomeyucan, El Molinito, El Capulín Soledad, San José de los Leones, Mártires del Río Blanco, Benito Juárez, Lomas del Cadete e Izcalli Chamapa.

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Para los usuarios, uno de los principales efectos será la reducción en los tiempos de trayecto. El proyecto estima un ahorro de hasta 30 minutos de extremo a extremo.

La conexión con Naucalpan y la Ciudad de México también busca fortalecer la movilidad entre ambos puntos. En particular, la nueva línea permitirá enlazar con la estación Cuatro Caminos de la Línea 2 del Metro de la CDMX.

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El video documenta el avance de la construcción de la Línea III del Mexicable en Naucalpan, Estado de México. Se presentan tomas aéreas que muestran el sitio de la obra con varias grúas y estructuras metálicas en diferentes etapas de montaje. Se incluyen detalles de componentes mecánicos del sistema de teleférico, como ruedas y mecanismos de transmisión, además de una vista del interior de una cabina con un panel de control. El contenido corresponde a un reporte de progreso de infraestructura (Video: Gob. Edomex)

“Con estas obras, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez refrenda su compromiso de impulsar proyectos estratégicos que impulsen una movilidad moderna y eficiente con un profundo sentido humanista en beneficio de las y los mexiquenses”, precisaron las autoridades

En el recorrido de supervisión participaron Rosa María Zúñiga Canales, directora general del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico (SITRAMYTEM); Sergio García Romero, coordinador de Concertación Sectorial de la Semov, así como autoridades municipales. La participación de autoridades estatales, municipales y transportistas forma parte de la coordinación prevista para que la obra avance conforme a lo programado.

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