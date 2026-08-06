Noroña aclara polémica por casa de 12 mdp que no aparece en su declaración patrimonial

Noroña aclara polémica por casa de 12 mdp omitida de su declaración. Foto: Cámara de Diputados

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El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, rechazó haber ocultado la casa de aproximadamente 12 millones de pesos que adquirió en Tepoztlán, Morelos, luego de que diversos reportes señalaran que en su declaración patrimonial de 2026 ya no aparece registrado como propietario de algún bien inmueble.

El legislador sostuvo que existe una confusión en la interpretación de su declaración y aseguró que la propiedad continúa reportada de manera indirecta, ya que el crédito con el que fue adquirida sigue vigente. Según explicó, mientras el financiamiento no sea liquidado, el inmueble aún no puede considerarse totalmente de su propiedad.

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“La casa sigue ahí”, afirma el senador de Morena

Durante un encuentro con medios de comunicación, Fernández Noroña argumentó que la adquisición de la vivienda fue reportada desde el año pasado y que en la declaración correspondiente a 2026 únicamente se actualizó el adeudo pendiente.

Noroña asegura que “la casa sigue ahí” y rechaza haberla ocultado.

Como parte de su explicación, utilizó el ejemplo de una vivienda comprada a crédito.

“Hay quien dice: recibes tu casa a crédito y dices ‘mi casa’, pero mientras no la pagues, no es tuya”, afirmó el senador, al insistir en que la escritura definitiva sólo se obtiene una vez liquidado el financiamiento.

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Asimismo, aseguró que en su declaración patrimonial se especifica que la casa fue adquirida mediante un crédito y que también se informa cuánto ha pagado y cuál es el monto pendiente.

¿Qué muestra la declaración patrimonial de 2026?

La información presentada por el legislador señala los siguientes puntos:

En el apartado de bienes inmuebles aparece la leyenda “ninguno”.

Se mantiene registrado un adeudo por 12 millones de pesos correspondiente al crédito utilizado para adquirir la vivienda.

No reportó ingresos derivados de la venta de algún inmueble durante el último año.

Declaró ingresos aproximados de 1.8 millones de pesos por su cargo como senador.

Continúa reportando otros pasivos, entre ellos un crédito automotriz.

Crédito: Emeequis

Fernández Noroña explicó que el formato fue llenado con base en la orientación que recibió de las autoridades encargadas de asesorar a los legisladores en materia patrimonial, quienes, según dijo, le indicaron que no era necesario volver a registrar un inmueble previamente declarado si no existían nuevas adquisiciones.

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Noroña rechaza acusaciones y responde a las críticas

El senador insistió en que es falso que la propiedad haya desaparecido de su declaración patrimonial y sostuvo que toda la información relacionada con el crédito permanece disponible en el apartado correspondiente a pasivos.

Además, aprovechó para cuestionar a integrantes de la oposición, a quienes acusó de haber eliminado propiedades de sus propias declaraciones patrimoniales con el paso de los años.

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Noroña rechaza acusaciones y defiende su declaración patrimonial. (Senado)

Entre los nombres que mencionó se encuentran Alejandro Moreno Cárdenas, Ricardo Anaya, Carolina Viggiano y Marco Cortés.

También expresó su desacuerdo con las versiones periodísticas que señalaron una presunta omisión, al considerar que parten de una interpretación incorrecta del formato de declaración.

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La casa de Tepoztlán vuelve al centro de la polémica

La residencia fue motivo de controversia desde 2025, cuando Fernández Noroña confirmó haber adquirido el inmueble mediante un crédito hipotecario.

En aquel momento defendió la compra al asegurar que fue financiada con sus ingresos como senador y con los recursos obtenidos por su actividad en plataformas digitales, particularmente su canal de YouTube.

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Casa de Tepoztlán vuelve a la polémica por declaración patrimonial de Noroña. (YouTube/GFNorona Oficial)

En ese entonces también respondió a las críticas relacionadas con la política de austeridad impulsada por la llamada Cuarta Transformación, al sostener que no existe obligación de mantener una austeridad en el patrimonio personal siempre que los bienes hayan sido obtenidos de manera legal.

Ahora, la presentación de su declaración patrimonial 2026 reavivó el debate sobre la forma en que los servidores públicos reportan sus bienes y pasivos, mientras el senador sostiene que la vivienda nunca dejó de estar informada ante las autoridades, sino que continúa registrada a través del crédito con el que aún la está pagando.

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