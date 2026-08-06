Quién es la doctora que interviene el rostro de Galilea Montijo: estudió “estética facial” en línea (Redes Sociales)

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La conductora de Televisa, Galilea Montijo, ha sido víctima de los señalamientos en las redes sociales por sus complicaciones en los últimos tratamientos que se ha realizado en el rostro, principalmente tras la primera gala de La Casa de los Famosos México 2026, cuando la audiencia notó anomalías en sus gestos.

La también conductora de Hoy se ha defendido de las críticas en el programa matutino, y su doctora María del Mar Guerra se ha deslindado de su última intervención en los labios, aunque ella le ha llevado durante los últimos meses sus tratamientos faciales.

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En redes sociales, los usuarios comenzaron a dudar sobre la capacidad de la doctora Marimar Guerra en los tratamientos del rostro de la conductora, ya que comenzó a circular información sobre su trayectoria académica y un supuesto curso en línea en una universidad de poco renombre en Monterrey.

Aseguran que la doctora de Galilea Montijo estudió en línea “estética facial”

La usuaria La Tía Sandra (@TuTiaSandra en X) provocó revuelo en redes al asegurar que la doctora Marimar Guerra “es médico general, que estudió ‘estética facial’ en línea, en una universidad patito de Monterrey llamada Kirei”, lo cual es parcialmente cierto.

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Investigando su cédula profesional (15389237), se puede saber que, efectivamente, María del Mar Guerra estudió una especialidad en estética facial y corporal en la Universidad Kirei en el 2026, la cual tiene una duración de 1 año y 4 meses, y es de modalidad híbrida, es decir, el curso es en línea y presencial. Sin embargo, no es su único estudio.

¿Quién es Marimar Guerra y qué estudió la doctora que interviene el rostro de Galilea Montijo?

María del Mar Guerra Romera es una médico cirujana con especialidad en medicina antienvejecimiento. Es la creadora, fundadora y directora de Medae Life Science, una clínica especializada en desarrollar terapias de medicina predictiva y preventiva.

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La doctora de Galilea Montijo, Marimar Guerra (Facebook)

Estudió la carrera de Médico Cirujano en la Universidad Anáhuac (No. de cédula: 6401380). Cuenta con un posgrado en Genómica Médica por la Universidad de Valencia en España, además de una maestría internacional en Medicina Estética acreditado por GRUPO ESNECA, así como estudios en el Instituto Nacional de Medicina Genómica.

La doctora se deslinda del último tratamiento de rostro de Galilea Montijo

Aunque ha intervenido el rostro de la conductora, la doctora Marimar Guerra aseguró que no fue ella quien realizó el último tratamiento de Galilea Montijo semanas previas al inicio de La Casa de los Famosos 2026, incluso le recomendó no hacerse nada, sin embargo, Gali no le hizo caso y acudió con un cirujano plástico, del cual no se ha revelado su nombre.

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Esto se supo gracias a un adelanto del podcast que saldrá este miércoles, en el que Galilea Montijo y Marimar Guerra hablaran de las últimas polémicas que envuelven a la conductora y sus tratamientos faciales.

Este video es un adelanto del podcast 'Bajo la Piel'. Muestra a Galilea Montijo y la Dra. Marimar Guerra en una conversación. Se aborda la controversia sobre los tratamientos faciales de Montijo y la posición de Guerra al respecto.

“Yo estaba contigo friegue y friegue Doc quiero hacerme esto y tu me decías no”, contó Galilea Montijo en el podcast. “Gali se hace el procedimiento quirúrgico con un cirujano plástico, la gente de manera inmediata creyó, después de una trayectoria grande, que yo hubiera hecho eso…” dijo la Doctora Marimar Guerra, dejando claro que ella no fue quien realizó el tratamiento de los labios del que tanto se habló las últimas semanas.

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