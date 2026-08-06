Pese a las bajas en su equipo, la mexicana Romina Hinojosa se mantiene en el Tour de Francia

Es la primera ciclista mexicana en participar en la versión actual del Tour de Francia (Instagram / romina_hinojosa02)

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La participación de México en el Tour de Francia Femenil 2026 continúa dejando momentos históricos.

En una de las pruebas más exigentes del ciclismo mundial, Romina Hinojosa no solo mantiene su lugar en la competencia, sino que también enfrenta un desafío adicional luego de que varias de sus compañeras abandonaran la carrera.

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A pesar de las dificultades, la ciclista mexicana sigue adelante con el objetivo de completar la prestigiosa ronda francesa y consolidar su crecimiento en la élite internacional.

Hinojosa resiste en el Tour de Francia pese a las bajas de su equipo

La pedalista mexicana atraviesa una situación poco común dentro del Tour de Francia Femenil, ya que su escuadra, Lotto-Intermarché, ha sufrido importantes bajas durante el desarrollo de la competencia.

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De las siete corredoras con las que inició el equipo, únicamente permanecen tres en carrera, entre ellas Romina Hinojosa.

Las ausencias de Dina Boels, Elisabeth Ebras, Marieke Meert y Sterre Vervloet han reducido considerablemente las opciones tácticas de la formación belga.

Sin embargo, lejos de mostrarse afectada por el panorama, la mexicana ha mantenido una actitud positiva.

(@LottoIntermarch / X)

En declaraciones difundidas durante la competencia, aseguró que la experiencia ha sido una mezcla de momentos difíciles y de gran aprendizaje, además de reiterar que el principal objetivo es llegar hasta Niza, ciudad donde concluirá la edición 2026 del Tour de Francia Femenil.

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La presencia de Romina Hinojosa en la prueba ya representa un logro significativo para el deporte nacional. La ciclista se convirtió en la primera mexicana en tomar la salida en esta competencia, considerada la más importante del calendario femenino de ruta.

Su participación marca un precedente para futuras generaciones y refleja el crecimiento que ha tenido el ciclismo mexicano en los últimos años.

Además, la corredora ha señalado que uno de sus mayores orgullos es inspirar a otras mujeres a practicar ciclismo.

La deportista considera que su sola presencia en el pelotón internacional demuestra que las mexicanas pueden competir al máximo nivel y abrirse camino en escenarios históricamente dominados por potencias europeas.

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Así ha sido el desempeño de la mexicana en la carrera francesa

Más allá de las complicaciones dentro de su equipo, Romina Hinojosa ha logrado mantenerse en competencia tras completar las primeras etapas de la ronda gala.

En la tercera jornada terminó en la posición 85, registrando un tiempo de 4 horas, 26 minutos y 18 segundos, dentro de una etapa marcada por las exigentes subidas y el triunfo de la noruega Sigrid Haugset.

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La mexicana también superó la cuarta etapa, una contrarreloj individual que representó otro reto importante debido a la exigencia física y técnica de la prueba.

Su objetivo principal no ha sido pelear por los puestos de privilegio en la clasificación general, sino acumular experiencia y completar cada recorrido frente a algunas de las mejores ciclistas del planeta.

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(Captura de pantalla)

Con apenas 23 años, Romina Hinojosa ha construido una trayectoria ascendente en Europa. Su paso por equipos internacionales le ha permitido competir contra figuras de talla mundial y ganar experiencia en carreras de alto nivel.

Esa evolución la ha convertido en una de las principales referentes del ciclismo femenil mexicano y en una atleta con amplio potencial de crecimiento para los próximos años.

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Ahora, el siguiente reto para Romina Hinojosa será afrontar las etapas de montaña que restan en el Tour de Francia Femenil 2026, consideradas las más exigentes de toda la competencia.

Con un equipo reducido a solo tres corredoras, la mexicana deberá administrar esfuerzos para mantenerse dentro del límite de tiempo y completar cada jornada rumbo a la meta final en Niza.

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Más allá de la clasificación general, concluir la carrera representaría un logro histórico para el ciclismo mexicano y consolidaría una actuación que ya ha colocado su nombre entre las protagonistas latinoamericanas de la edición 2026 de la prestigiosa prueba francesa.