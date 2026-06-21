Condenan a pareja de adultos mayores por ordenar un asesinato en 2020: cumplirán la pena en arresto domiciliario

La Fiscalía del Estado de México acreditó su responsabilidad en los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

Teodoro Raúl Ortiz Sánchez y María Aurelia García Muñoz, de 78 y 79 años, respectivamente, ordenaron asesinar a una pareja en Naucalpan en 2020 y fueron condenados a 33 años y 4 meses de prisión por un juez del Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su responsabilidad en los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Por su avanzada edad, el juez les otorgó arresto domiciliario con brazalete electrónico y una multa de 80 mil pesos a cada uno.

PUBLICIDAD

Qué ocurrió el 1 de marzo de 2020

El hecho ocurrió en la colonia 10 de abril, en el municipio de Naucalpan. Un hombre y una mujer se encontraban a bordo de un vehículo estacionado cuando se acercaron Ortiz Sánchez, García Muñoz y otras tres personas —dos mujeres y un hombre— que comenzaron a agredirlos.

La pareja de adultos mayores ordenó a uno de los acompañantes abrir fuego contra una de las víctimas. El disparo la hirió en el brazo derecho. Su acompañante se interpuso entre ella y el agresor por lo que recibió el impacto y murió. Las investigaciones de la FGJEM determinaron que los sentenciados y las víctimas no tenían ningún vínculo familiar ni de amistad.

PUBLICIDAD

Detención y proceso judicial

A partir de las indagatorias, la fiscalía identificó a Ortiz Sánchez y García Muñoz como los probables responsables y obtuvo una orden de aprehensión ante un juez.

Tras su detención, la pareja fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla. Una vez que la representación social demostró su participación en los hechos, el juez dictó la sentencia condenatoria de 33 años y 4 meses.

PUBLICIDAD

Prisión domiciliaria por edad avanzada

Pese a la condena, el juez resolvió que ambos cumplan la sentencia en su domicilio. La medida se fundamentó en que los sentenciados tienen 78 y 79 años de edad, como condiciones, deberán portar brazalete electrónico, pagar 80 mil pesos cada uno y permanecer dentro del territorio estatal sin posibilidad de salir.

La imagen muestra el tobillo de una persona con un dispositivo de monitoreo electrónico en una residencia, lo que indica una situación de detención domiciliaria o libertad condicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No serían los primeros adultos mayores con prisión domiciliaria…

Carlota “N”, de 74 años, acusada de doble homicidio tras disparar contra presuntos invasores en Chalco, enfrenta su proceso penal desde su domicilio luego de que un juez federal le concediera la prisión domiciliaria el 17 de marzo de 2026, en atención a su edad avanzada y a los padecimientos de salud que se agravaron durante su reclusión.

PUBLICIDAD

Así fue captada Carlota cuando disparó contra los invasores de la vivienda de su hija. Crédito: Redes Sociales

La medida revirtió la prisión preventiva que jueces estatales habían mantenido desde abril de 2025, cuando la mujer fue detenida. El Juzgado Sexto de Distrito, con sede en Nezahualcóyotl, resolvió el amparo 2063/2025 y ordenó dejar sin efectos la resolución anterior.

El argumento legal: edad y salud como derechos humanos

El juez fundamentó su decisión en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la prisión domiciliaria para personas mayores de 70 años o con enfermedades graves.

PUBLICIDAD

El juez fundamentó su decisión en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales,

Carlota “N” acreditó ambos supuestos. Su acta de nacimiento confirma que supera los 70 años —condición que el propio juez señaló verificable “a simple vista”— y padece diabetes tipo 2 e hipertensión, enfermedades que se agudizaron durante su estancia en el penal de Huitzilzingo.

Más de mil adultos mayores sentenciados en el Edomex

El caso se suma a un universo más amplio de adultos mayores en el sistema penitenciario mexiquense. Según el portal de Transparencia del Poder Judicial del Estado de México, hay mil 468 personas de 60 años o más privadas de su libertad en la entidad, de ese total, mil 202 ya cuentan con sentencia. Por sexo, mil 383 son hombres y 75 son mujeres.

PUBLICIDAD