Miles de rosas y un presunto mensaje familiar: las imágenes de la tumba de “El Mencho” en pleno Día del Padre

El líder criminal fue abatido el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco. Crédito: Redes Sociales

Miles de rosas rojas, figuras de gallos y listones con mensajes de amor habrían cubierto este domingo la tumba de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en lo que sería un homenaje familiar en el Día del Padre.

Las imágenes, difundidas este 21 de junio en redes sociales, mostraron el panteón donde fue sepultado el exlíder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido en de febrero de 2026 tras un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.

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Destacó el hecho de que algunos arreglos fueron firmados por “JP”, apodo con el que se le identifica a Juan Carlos Valencia, quien habría quedado como líder del cártel jalisciense.

La lápida negra que adorna el sitio donde fue enterrado el famoso ataúd dorado valuado en miles de pesos, registra el nombre completo de Oseguera Cervantes y las fechas 1966–2026. Su epitafio lo describe como “el mejor padre, esposo, abuelo y hermano”, sin ninguna referencia a su vida criminal, y cierra con una frase asociada a Emiliano Zapata: “Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”.

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La tumba habría recibido arreglos masivos de rosas rojas, gallos de flores y el escudo de Chivas

Los arreglos que habrían decorado el lugar en este Día del Padre incluyeron corazones y una cruz elaborados con miles de rosas rojas, así como gallos, elemento distintivo del criminal por uno de sus apodos más famosos: “El Señor de los Gallos”.

El piso alrededor de la tumba apareció cubierto de pétalos y se distinguió también una figura de San Judas Tadeo a la derecha de la lapida.

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Además, el escudo del Club Deportivo Guadalajara, mejor conocido como “Chivas”, fue colocado cerca de la fotografía del narcotraficante. Cabe señalar que no es la primera vez, debido a que imágenes previamente publicadas en redes sociales, tomadas semanas antes, ya mostraban el escudo de las Chivas sobre los arreglos florales del sepulcro.

Imágenes previas de la tumba de El Mencho y a su derecha la de El Tuli. Crédito: Redes Sociales

Los restos de Oseguera Cervantes fueron sepultados el 2 de marzo de 2026 en el panteón Recinto de la Paz, ubicado en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, Jalisco. Se trata de un cementerio privado de estilo jardín en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

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Los listones habrían sido firmados por Juan Carlos Valencia, hijastro de “El Mencho”

Los arreglos presentes cerca de la tumba de “El Mencho” incluyeron listones blancos con el mensaje “Para mi padre, de parte de tu hijo JP, te amo papá”.

Esas iniciales -JP- corresponderían a Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, hijastro de Oseguera Cervantes e hijo de Rosalinda González Valencia. Es identificado extraoficialmente como el hombre que quedó a cargo del CJNG luego de la muerte del fundador.

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Mensajes presuntamente enviados por el 03. Crédito: Redes Sociales

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el pasado 16 de junio en la conferencia mañanera que Valencia González es “uno de los líderes más fuertes que el cártel tiene”. El funcionario señaló que el CJNG opera con líderes regionales de territorios bien definidos desde la muerte de “El Mencho”, lo que habría evitado un descontrol mayor al interior de la organización.

Juan Carlos Valencia González, conocido como “El 03”, asumió el liderazgo tras el fallecimiento de “El Mencho”, según WSJ. El gobierno de EEUU detecta actividad del capo desde 2007. (Infobae)

En diciembre de 2021, un gran jurado del Distrito de Columbia acusó formalmente a Valencia González por conspirar para importar cocaína y metanfetaminas a Estados Unidos desde al menos 2007. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su arresto y sentencia.

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EEUU lo identifica formalmente con los alias: “Pelón”, “Tricky Tres”, “O3”, “El 3”, “JP”, y “Pelacas”.

Junto a El Mencho está sepultado “El Tuli”, su operador más cercano abatido el mismo día

Por otra parte, previamente fue revelado que junto a la tumba de "El Mencho" se encuentra la de Hugo César Macías, alias “El Tuli” o “El Tulipán”, identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional como operador logístico y financiero cercano al capo dentro del CJNG.

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“El Tuli” fue abatido el mismo 22 de febrero de 2026 en El Grullo, Jalisco, tras coordinar desde esa zona bloqueos, incendios y ataques contra instalaciones militares en respuesta al operativo contra El Mencho.

Hugo César Macías Ureña, alias “El Tuli” o “El Tulipán”, murió abatido en El Grullo, Jalisco, tras coordinar la reacción violenta del CJNG en respuesta a la caída de “El Mencho”.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que “El Tuli” ofrecía hasta 20 mil pesos a integrantes del CJNG por cada militar asesinado.

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Una unidad aeromóvil de fuerzas especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas lo localizó y desplegó el operativo. Intentó huir en un vehículo y disparó contra el personal militar, por lo que los efectivos repelieron la agresión y lo abatieron.

La lápida blanca de “El Tuli” registra las fechas 1976–2026, junto a la descripción: “un gran hombre, valiente y fiel amigo”.

Imágenes previas de la lápida de "El Tuli". Crédito: Redes Sociales

El texto incluye una frase que haría referencia directa a su muerte junto al capo: “Hoy descansan dos hombres que dejaron huella y su lealtad fue hasta la muerte”.

En las imágenes difundidas este 21 de junio, la tumba de “El Tuli” no apareció en el encuadre, por lo que se desconoce con qué arreglos habría sido decorada este Día del Padre.