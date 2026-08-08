Tigre de Bengala es hallado con lesiones y deshidratación en narcocampamento de Fresnillo, Zacatecas. (Foto: Profepa)

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Un tigre de Bengala fue asegurado durante un operativo interinstitucional en un presunto narcocampamento en la zona forestal de El Niño Artillero, en Fresnillo, Zacatecas, la noche del 5 y la madrugada del este 6 de agosto.

El ejemplar presentaba lesiones en las falanges de las extremidades delanteras, presuntamente para retirarle las garras; también tenía colmillos fracturados y deshidratación severa. Más de 150 elementos de distintas corporaciones participaron en las acciones de seguridad.

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El operativo fue coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, acciones a las que se sumaron la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal, la Policía Municipal de Fresnillo, Servicios Periciales, el Ministerio Público y personal de la Profepa; sumando un total de más de 20 unidades móviles, las cuales participaron en el recorrido por la zona.

Tigre de Bengala se encontraba lesionado

Al revisar al ejemplar (Panthera tigris tigris), personal de la Profepa detectó lesiones en las falanges de las extremidades delanteras, presuntamente ocasionadas para retirarle las garras. El animal también presentaba colmillos fracturados y un evidente estado de deshidratación.

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Tigre de Bengala es hallado con lesiones y deshidratación en narcocampamento de Fresnillo, Zacatecas. (Foto: Profepa)

Las condiciones en que fue encontrado dentro del corral apuntan a maltrato y abandono. El deterioro físico determinó su aseguramiento inmediato para salvaguardar su integridad.

Con el apoyo de personal especializado de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre Parque Ecológico Mina Proaño, el ejemplar fue sedado, valorado físicamente y colocado en una jaula de traslado. En esas instalaciones recibirá:

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Atención veterinaria especializada

Estudios clínicos para evaluar su estado de salud

Tratamiento para su recuperación física

La Profepa dará seguimiento al estado de salud del ejemplar

La Profepa continuará monitoreando la evolución del tigre y las actuaciones administrativas que correspondan conforme a la legislación ambiental vigente. La dependencia trabaja de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno para proteger la vida silvestre.

Las corporaciones que participaron en el operativo continuarán realizando acciones coordinadas para fortalecer la seguridad en la región y apoyar las labores de inspección y vigilancia en materia de vida silvestre y recursos forestales.

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Tigre de Bengala es hallado con lesiones y deshidratación en narcocampamento de Fresnillo, Zacatecas. (Foto: Profepa)

Operativo rastrillo, lo que llevó al aseguramiento del animal

El animal fue encontrado durante el denominado “Operativo Rastrillo” en Zacatecas, al dar a conocer los pormenores, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, puntualizó que la relevancia de los resultados de las acciones descritas radica en que aparentemente el inmueble le pertenece a uno de los “líderes criminales” de esa área, quien podría estar relacionado a los hechos violentos registrados el 18 de julio en Zacatecas.

Detalló que los hallazgos encontrados hasta esta semana, no apuntan a que la casa de seguridad y los dos narcocampamentos ubicados en Fresnillo estén relacionados con centros de adiestramiento.

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Entre los resultados se dio a conocer la liberación de tres personas privadas de la libertad en ese inmueble, la detección del tigre de Bengala, la detención de 16 personas.

También se han llevado a cabo 18 cateos, en donde se han asegurado 24 vehículos, 15 casas de seguridad; también se incluye la detección de 7 campamentos, 12 puestos de observación y 2 pistas clandestinas.

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