México

Relación entre Los Chapitos y el CJNG sigue, contrario a lo que dice Harfuch, asegura Jesús Lemus

De acuerdo con el especialista en narcotráfico y seguridad, hay una poderosa razón por la que la relación entre ambos grupos del narcotráfico no ha terminado, como aseguró el titular de la SSPC

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Un hombre con traje y corbata en primer plano, con dos hombres en segundo plano, desenfocados y con vestimenta oscura.
Harfuch aseguró hace unos días que la alianza entre Chapitos y CJNG había terminado tras la muerte de El Mencho. (Infobae)

El pasado martes 16 de junio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, dijo en la conferencia de prensa matutina, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que la alianza estratégica, financiera y operativa que mantenía el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa (CDS) terminó cuando el líder del primer grupo criminal, Nemesio Osegura Cervantes, alias El Mencho, fue asesinado por el Ejército Mexicano el pasado mes de febrero, en Tapalpa, Jalisco, en un operativo que buscaba su detención.

De acuerdo con lo declarado por el funcionario federal, el vínculo delictivo dependía de manera directa del capo fallecido, por lo que en la actualidad, las fuerzas armadas y las instituciones de inteligencia no tenían indicios de que dicha alianza continúe.

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Detalló que antes del deceso de Oseguera Cervantes, la coalición entre ambos grupos del narcotráfico generó alertas en el gabinete de seguridad, debido al flujo de recursos y combatientes detectado en el noroeste de México.

“El vínculo más fuerte que teníamos detectado era de este sujeto con la facción de Los Chapitos”. Interrogado sobre la naturaleza de la relación entre ambos cárteles, García Harfuch refirió que en algún momento hubo algún tipo de financiamiento o de refuerzos de personal enviado por el CJNG al sur de Sinaloa. “Un refuerzo financiero y de personal del cártel de Jalisco a la facción del cártel de Sinaloa”, puntualizó Harfuch frente a medios de comunicación.

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Sin embargo, contrario a lo que dice el funcionario federal, dicha alianza continúa. Esto, según el periodista, escritor y especialista en seguridad y narcotráfico, Jesús Lemus.

El periodista mexicano J. Jesús Lemus posa al termino de una entrevista con EFE, el 29 de febrero de 2024, en la Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán
El periodista mexicano J. Jesús Lemus posa al termino de una entrevista con EFE, el 29 de febrero de 2024, en la Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

En entrevista con Infobae México, Lemus explicó que existe una “sencilla razón” por la que continúa la relación entre estos dos grupos del narcotráfico.

Por qué continuaría la alianza entre Los Chapitos y el CJNG

Y es que según Lemus, en la Sierra de Badiraguato, Sinaloa, siguen los laboratorios conjuntos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de los Chapitos produciendo “cantidades industriales de fentanilo”.

“Por esa razón yo te puedo asegurar que no ha terminado la relación y que Juan Carlos Valencia (González) está más que nunca entendiéndose con los Chapitos”, señala Lemus.

El especialista asegura que se trata, incluso, de un asunto generacional, pues si bien Nemesio Osegura Cervantes pudo entrar en contacto y tener puntos de interés en común con Los Chapitos, la edad de Juan Carlos Valencia, hijastro de El Mencho, y quien presuntamente tomó el mando del CJNG tras su muerte, es similar a la de los líderes de Los Chapitos.

“Si Nemesio pudo entrar en comunicación y estar en contacto y en puntos de interés común con los Chapos, la juventud de Juan Carlos, se entiende perfectamente con la juventud de los otros dos muchachos”, aseguró.

Fentanilo y lavado de dinero para el Cártel de SInaloa
De acuerdo con Lemus, a ambos cárteles los une la producción del fentanilo. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

“Entonces, yo te puedo asegurar que la relación entre Chapos y Jalisco sigue vigente. Y te digo, prueba de ello son los centros de producción de fentanilo en la zona del Triángulo Dorado, que siguen al tope, siguen trabajando con todo, con utilidades para los dos. A grado tal que hoy justamente es el (Cártel) Jalisco y son los Chapos los que mantienen la preponderancia en la producción de fentanilo en México. No hay, no hay otro cártel que produzca fentanilo. No hay”, concluyó.

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