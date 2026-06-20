Dos mujeres murieron en Nuevo León tras lluvias, una fue arrastrada por un río mientras a la otra le cayó un anuncio l Video

El video muestra el acceso a una farmacia bajo intensa lluvia. Personal de emergencia con chalecos naranjas y azules se moviliza en el lugar. Una gran estructura, identificada como un anuncio publicitario, yace caída sobre el suelo mojado, cerca de la entrada del establecimiento. Se observa a equipos de rescate trabajando en la zona. Este incidente ocurrió en Nuevo León el 19 de junio de 2026, donde una mujer falleció tras el colapso del anuncio debido a fuertes vientos y precipitaciones.

Una mujer murió este viernes 19 de junio en San Nicolás cuando un anuncio panorámico cayó sobre ella durante la tormenta que golpeó a Monterrey y su zona metropolitana; el accidente ocurrió en la parte baja de la estación Anáhuac de la Línea 2 del Metro y las autoridades abrieron una investigación para determinar qué provocó el desplome de la estructura.

El hecho se registró alrededor de las 15:45 horas sobre avenida Universidad y Unión, en la colonia Anáhuac. La víctima se habría resguardado de la lluvia en ese punto cuando las ráfagas de viento derribaron un anuncio de una farmacia que terminó encima de ella.

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Rescatistas que llegaron al lugar confirmaron que el golpe fue mortal. La mujer no fue identificada de inmediato, aunque personal de auxilio indicó que tendría aproximadamente 54 años.

La estructura cayó junto a la estación Anáhuac de la Línea 2

Debido a las fuertes lluvias y vientos de este viernes 19 de junio un anuncio publicitario cayó y mató a una mujer afuera de una estación de metro en Monterrey, Nuevo León Foto: Captura de pantalla video redes sociales

Los primeros en atender la emergencia fueron elementos de Protección Civil del Metro. Después arribaron policías municipales de San Nicolás de los Garza, Fuerza Civil y personal de Tránsito, que acordonaron el área para permitir las maniobras de rescate.

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Por el peso de la estructura metálica fue necesario llevar una grúa para retirar el anuncio y recuperar el cuerpo. También acudió el Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigación, mientras peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales quedaron a la espera de realizar las diligencias correspondientes.

La muerte de la mujer fue una de las emergencias más graves que dejó la tormenta en el área metropolitana. Las lluvias comenzaron cerca de las 15:30 horas y estuvieron acompañadas por viento fuerte, granizo e inundaciones en distintos municipios.

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Protección Civil de Nuevo León informó afectaciones en varios puntos: cierres viales, árboles y cables caídos, así como zonas con encharcamientos y corrientes peligrosas. En San Nicolás, además del accidente mortal, se reportaron cierres en avenida Fidel Velázquez en ambos sentidos y acumulación de agua en cruces con Los Ángeles, Nogalar y Sendero.

Mariana viajaba junto a su novio Cristopher cuando la arrastró una corriente

Mariana murió tras ser arrastrada por una fuerte corriente debido a las lluvias en Guadalupe Nuevo León, mientra estaba acompañada de su novio quien no pudo ayudarla Foto: Redes sociales

Después de horas de intensa búsqueda, fue localizado el cuerpo de Mariana Guadalupe Quintero, la mujer que fue arrastrada por la fuerte corriente del Río Santa Catarina en Nuevo León.

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Este viernes a lluvia y la fuerza del agua cambiaron la vida de una familia para siempre. Mariana viajaba junto a su pareja, Cristopher, cuando su automóvil fue sorprendido por la corriente en una zona inundada de la colonia Jardines de San Miguel, en el municipio de Guadalupe.

Mientras Cristopher logró ser encontrado con vida y el vehículo fue localizado horas después, la esperanza de encontrar a Mariana seguía viva entre familiares, amigos y rescatistas que no dejaron de buscar.

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La tormenta dejó rescates, derrumbes y vehículos varados

En Monterrey se registró el colapso de la losa de una tienda de conveniencia ubicada en Doctor Coss y Ladrón de Guevara. En otro punto de la capital, la fachada de un local cayó sobre la banqueta y dejó personas lesionadas, aunque las autoridades no precisaron cuántas.

También se reportó la caída de una barda de 50 metros en la colonia del Norte. La estructura se desplomó sobre cuatro vehículos que estaban estacionados.

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En la avenida Colón y Constitución, en la colonia Agrícola, un automóvil quedó varado por una inundación. El gobierno estatal también canceló por segunda ocasión el Fan Fest ante las condiciones del clima.

Las labores de auxilio incluyeron la búsqueda de un menor arrastrado por la corriente en un arroyo de la colonia Valle Verde, en Monterrey. El adolescente entró al agua de forma accidental cuando intentaba recuperar unas sandalias que habían sido arrastradas y cayó al cauce tras perder el equilibrio.

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En Guadalupe, cuerpos de emergencia rescataron a un hombre que estaba atrapado en medio del Río La Silla. En ese mismo municipio siguió la búsqueda de una mujer arrastrada por la corriente en la colonia Jardines de San Miguel.

Otra persona que continuó desaparecida fue Alan Jhovany Sandoval, de 27 años y originario de Honduras, quien habría sido compañero del hombre rescatado en el río. Las autoridades mantuvieron activo el operativo para localizarlo.

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Los reportes oficiales sobre daños cambiaron conforme avanzó la tarde y la noche. En un corte de Protección Civil estatal se contabilizaron 10 vehículos varados, 82 árboles caídos, 77 postes derribados y 71 cortocircuitos.

Más tarde, hacia las 20:30 horas, el saldo preliminar subió a 17 vehículos varados, 103 postes caídos, 115 árboles derribados, 64 cables colgando y 93 cortocircuitos. Ese balance se sumó a inundaciones, cierres viales y desplomes de estructuras en distintos puntos de la zona metropolitana.

Una mujer murió al caerle un anuncio panorámico junto a la estación Anáhuac de la Línea 2 del Metro, en San Nicolás.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:45 horas, en medio de lluvias intensas, viento fuerte y granizo en la zona metropolitana de Monterrey.

Hasta las 20:30 horas, el saldo preliminar de la tormenta incluía 17 vehículos varados, 103 postes caídos, 115 árboles derribados y 93 cortocircuitos.