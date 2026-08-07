EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de agosto: Dictan prisión preventiva contra Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero ligado al caso Ayotzinapa

Un juez condenó a seis años de prisión a Carlos Antonio Chavira, exalcalde electo de Coquimatlán, Colima, por el delito de abuso sexual cometido contra un adolescente de 13 años. La sentencia, obtenida por la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de su Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género y Trata de Personas, incluye además el pago de una multa y la reparación integral del daño a la víctima por el crimen cometido el 1 de enero de 2024.
La Policía de Jalisco detuvo en el municipio de Zapopan al ciudadano estadounidense Michael Alexander Tapia, alias “Lurch”, quien llevaba una década prófugo de la justicia de Estados Unidos tras ser declarado culpable por delitos federales relacionados con armas de fuego. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) lo vinculó en su momento con la pandilla Latin Kings.
El pasado 6 de agosto, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró en su cuenta de X la detención de un presunto criminal al que solo identificó como “Rango”. Publicó su fotografía con la leyenda “ARRESTED”, destacó la cooperación entre ambos países y no dio más detalles: ni quién era, ni dónde operaba, ni de qué se le acusaba.
Un juez de control impuso prisión preventiva a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador del estado de Guerrero acusado de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de la justicia, vinculados con el crimen contra los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La Secretaría de Marina anunció este 7 de agosto el aseguramiento de aproximadamente mil 170 kilogramos de presunta cocaína en aguas del Océano Pacífico, a 851 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, durante una operación de vigilancia marítima en funciones de Guardia Costera. La droga viajaba en una lancha con tres motores fuera de borda, según datos oficiales.
Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, fue vinculado a proceso este viernes 7 de agosto por el homicidio calificado de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, exalcalde del municipio de Uruapan.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo este viernes a Julián “N”, de 55 años, y Juliana “N”, de 22 años, presuntos integrantes de una célula delictiva ligada a la Unión Tepito.
Alejandro “N”, alias “El Sexy”, de 48 años, señalado como presunto líder de una célula delictiva vinculada con La Unión Tepito, fue detenido durante un operativo de seguridad realizado en el municipio de Ecatepec, Estado de México.
Melissa Anahí Carranza Contreras y Violeta Alejandra Santana Bueno desaparecieron el 27 de julio después de salir de Acatlán de Juárez rumbo a Puerto Vallarta por una supuesta oferta de trabajo, un caso que encendió la alerta en Jalisco por la posibilidad de un reclutamiento forzado con engaños.
Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa aseguraron, a través del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre —ejecutada ayer por la Fiscalía General de la República (FGR)— puede llegar a saldar una deuda de justicia para los familiares de las victimas.