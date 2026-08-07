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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de agosto: Dictan prisión preventiva contra Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero ligado al caso Ayotzinapa

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Cinta amarilla con el texto "ESCENA DEL CRIMEN NO PASE" frente a siluetas de agentes en una calle mojada de noche con edificios y palmeras al fondo.
Una cinta amarilla con la leyenda "Escena del crimen, No pase" acordonó la calle en Sinaloa mientras siluetas de agentes inspeccionan la zona durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
04:01 hsHoy

Condenan a seis años de prisión a Carlos Chavira, ex alcalde electo de Coquimatlán, por abuso sexual de un adolescente

La Fiscalía General del Estado de Colima acreditó la responsabilidad penal tras una denuncia interpuesta en abril de 2024

Un joven de 13 años fue la víctima del delito perpetrado el 1 de enero de 2024. Crédito: Facebook - Carlos Chavira
Un joven de 13 años fue la víctima del delito perpetrado el 1 de enero de 2024. Crédito: Facebook - Carlos Chavira

Un juez condenó a seis años de prisión a Carlos Antonio Chavira, exalcalde electo de Coquimatlán, Colima, por el delito de abuso sexual cometido contra un adolescente de 13 años. La sentencia, obtenida por la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de su Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género y Trata de Personas, incluye además el pago de una multa y la reparación integral del daño a la víctima por el crimen cometido el 1 de enero de 2024.

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03:14 hsHoy

Policía de Jalisco atrapa a estadounidense vinculado con los Latin Kings y buscado por Interpol

Michael Alexander Tapia, alias “Lurch”, llevaba una década huyendo de la justicia estadounidense

Llevaba prófugo desde el año 2016. Crédito: Seguridad Jalisco
Llevaba prófugo desde el año 2016. Crédito: Seguridad Jalisco

La Policía de Jalisco detuvo en el municipio de Zapopan al ciudadano estadounidense Michael Alexander Tapia, alias “Lurch”, quien llevaba una década prófugo de la justicia de Estados Unidos tras ser declarado culpable por delitos federales relacionados con armas de fuego. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) lo vinculó en su momento con la pandilla Latin Kings.

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01:59 hsHoy

Quién es el “Rango”, criminal cuya detención celebró el embajador Ronald Johnson

Un comunicado de la FGR reveló que detrás del apodo estaba Ricardo “N”, presunto integrante de una organización transnacional de tráfico de personas que operaba entre Tecate, Baja California, y San Diego, California

La FGR publicó este 7 de agosto un comunicado en el que señala que el "Rango" estaría dedicado al tráfico de personas. Crédito: FGR / X - @USAmbMex
La FGR publicó este 7 de agosto un comunicado en el que señala que el "Rango" estaría dedicado al tráfico de personas. Crédito: FGR / X - @USAmbMex

El pasado 6 de agosto, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró en su cuenta de X la detención de un presunto criminal al que solo identificó como “Rango”. Publicó su fotografía con la leyenda “ARRESTED”, destacó la cooperación entre ambos países y no dio más detalles: ni quién era, ni dónde operaba, ni de qué se le acusaba.

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00:19 hsHoy

Dictan prisión preventiva contra Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero ligado al caso Ayotzinapa

La defensa del exmandatario solicitó la duplicidad del termino constitucional, por lo que su audiencia se retomará el próximo 11 de agosto

Su detención fue realizada el pasado 6 de agosto en el Edomex. Foto: FGR
Su detención fue realizada el pasado 6 de agosto en el Edomex. Foto: FGR

Un juez de control impuso prisión preventiva a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador del estado de Guerrero acusado de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de la justicia, vinculados con el crimen contra los 43 normalistas de Ayotzinapa.

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22:28 hsAyer

Marina asegura más de una tonelada de cocaína en el Pacífico y detiene a seis personas

Se trata de tres hombres de nacionalidad mexicana y tres más originarios de Ecuador, quienes viajaban en una lancha con la droga

La detención fue realizada cerca de las costas de Acapulco, Guerrero. Crédito: Marina
La detención fue realizada cerca de las costas de Acapulco, Guerrero. Crédito: Marina

La Secretaría de Marina anunció este 7 de agosto el aseguramiento de aproximadamente mil 170 kilogramos de presunta cocaína en aguas del Océano Pacífico, a 851 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, durante una operación de vigilancia marítima en funciones de Guardia Costera. La droga viajaba en una lancha con tres motores fuera de borda, según datos oficiales.

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21:30 hsAyer

Vinculan a proceso a Ramón Álvarez, alias “R1″, por el asesinato de Carlos Manzo

Con esta resolución, el presunto jefe de célula del CJNG acumula dos procesos: el anterior, en el fuero federal, fue por portación de armas de uso exclusivo del Ejército y posesión de drogas

Este 7 de agosto un juez de control definió que existen pruebas suficientes para procesar al "R1" del CJNG. Crédito: Redes Sociales
Este 7 de agosto un juez de control definió que existen pruebas suficientes para procesar al "R1" del CJNG. Crédito: Redes Sociales

Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, fue vinculado a proceso este viernes 7 de agosto por el homicidio calificado de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, exalcalde del municipio de Uruapan.

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18:08 hsAyer

Cae célula delictiva en Miguel Hidalgo: detienen a dos personas y aseguran armas tras cateo en la Anáhuac

Se presume que los detenidos podrían pertenecer a la Unión Tepito, aunque las indagatorias siguen para confirmar su relación

Elementos de la SSC, en coordinación con fuerzas federales, resguardan el inmueble cateado en la colonia Anáhuac tras la detención de dos presuntos integrantes de una célula delictiva y el aseguramiento de armas y drogas. Crédito: SSC
Elementos de la SSC, en coordinación con fuerzas federales, resguardan el inmueble cateado en la colonia Anáhuac tras la detención de dos presuntos integrantes de una célula delictiva y el aseguramiento de armas y drogas. Crédito: SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo este viernes a Julián “N”, de 55 años, y Juliana “N”, de 22 años, presuntos integrantes de una célula delictiva ligada a la Unión Tepito.

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18:07 hsAyer

Detienen en Ecatepec a “El Sexi”, presunto líder de célula ligada a La Unión Tepito

Alejandro “N”, alias “El Sexy”, fue detenido durante un operativo de fuerzas federales y estatales; autoridades lo investigan por robo de vehículos, asaltos y distribución de narcóticos

Alejandro “N”, alias “El Sexy”, fue detenido en Ecatepec por su presunta relación con una célula vinculada a La Unión Tepito. (Especial)
Alejandro “N”, alias “El Sexy”, fue detenido en Ecatepec por su presunta relación con una célula vinculada a La Unión Tepito. (Especial)

Alejandro “N”, alias “El Sexy”, de 48 años, señalado como presunto líder de una célula delictiva vinculada con La Unión Tepito, fue detenido durante un operativo de seguridad realizado en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

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16:44 hsAyer

Anahí y Violeta desaparecieron tras ser reclutadas para trabajar en Puerto Vallarta, Jalisco

Las jóvenes de 19 y 21 años salieron del municipio de Acatlán de Juárez tras aceptar la oferta pero dejaron de comunicarse y familiares temen por su vida

Melissa Anahí (19 años) y Violeta Alejandra (21 años) abandonaron Acatlán de Juárez el pasado 27 de julio tras aceptar una supuesta oportunidad laboral pero ya no recibieron llamadas no se comunicaron con sus familias Foto: Fischas de búsqueda
Melissa Anahí (19 años) y Violeta Alejandra (21 años) abandonaron Acatlán de Juárez el pasado 27 de julio tras aceptar una supuesta oportunidad laboral pero ya no recibieron llamadas no se comunicaron con sus familias Foto: Fischas de búsqueda

Melissa Anahí Carranza Contreras y Violeta Alejandra Santana Bueno desaparecieron el 27 de julio después de salir de Acatlán de Juárez rumbo a Puerto Vallarta por una supuesta oferta de trabajo, un caso que encendió la alerta en Jalisco por la posibilidad de un reclutamiento forzado con engaños.

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16:44 hsAyer

Detención de Ángel Aguirre: padres de los 43 de Ayotzinapa ven un paso hacia la justicia

Las familias, que no fueron notificadas previamente sobre la detención, advierten que solo un proceso sólido y apegado a derecho permitirá realmente avanzar hacia la verdad y la justicia

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Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa aseguraron, a través del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre —ejecutada ayer por la Fiscalía General de la República (FGR)— puede llegar a saldar una deuda de justicia para los familiares de las victimas.

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