Tras una discusión, Susana murió al ser apuñalada por su novio en Zacapoaxtla, Puebla; luego, él intentó quitarse la vida

Una mano visible sostiene un cuchillo afilado muy cerca de la espalda de una persona con cabello largo que camina por una calle, con edificios borrosos al fondo, bajo una luz púrpura y verde inquietante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta semana fue reportado el feminicidio de Susana Vázquez Morales, de 34 años, quien murió tras ser atacada con un arma punzocortante presuntamente por su pareja sentimental en el municipio de Zacapoaxtla, Puebla. Después de la agresión, el señalado intentó lesionarse en el cuello antes de ser detenido por elementos de la Policía Municipal.

El caso, ocurrido en la comunidad de Santa Cruz Xaltetela, es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, que determinará la situación jurídica del presunto responsable y la tipificación definitiva del delito.

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La tarde del domingo 14 de junio, una discusión entre la pareja habría derivado en un ataque con arma blanca que dejó gravemente herida a Susana Vázquez Morales. Familiares y vecinos la auxiliaron y la trasladaron a un hospital de la región, donde posteriormente perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.

El crimen ha causado indignación en la Sierra Nororiental de Puebla y se suma a los casos de violencia contra las mujeres registrados en la entidad durante 2026. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.

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Reportes sobre el feminicidio de Susana

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia tras escuchar una fuerte discusión dentro de una vivienda ubicada cerca del Juzgado de Paz de Santa Cruz Xaltetela, en el municipio de Zacapoaxtla.

Al arribar al lugar, elementos de la Policía Municipal encontraron a Marco Antonio N., de 31 años, presuntamente involucrado en la agresión. Testigos señalaron que momentos antes había atacado a su pareja con un cuchillo durante una pelea.

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Mientras tanto, familiares de la víctima la trasladaron de emergencia al Hospital General del IMSS de Zacapoaxtla. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la mujer falleció debido a las heridas provocadas por el arma blanca.

Él intentó quitarse la vida tras el ataque

Las autoridades informaron que el presunto responsable presentaba lesiones en el cuello que aparentemente se provocó él mismo después de atacar a la víctima.

Paramédicos le brindaron atención médica en el lugar antes de que fuera puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que ya integra la carpeta de investigación correspondiente.

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Posteriormente, agentes ministeriales realizaron diligencias tanto en el domicilio donde ocurrieron los hechos como en el hospital al que fue llevada la víctima para recabar evidencias y testimonios.

La Fiscalía General del Estado de Puebla continuará con las indagatorias para esclarecer el caso y definir la situación jurídica del detenido.

98% de delitos contra mujeres en México fueron feminicidios en lo que va de 2026

La violencia contra las mujeres continúa siendo una de las principales problemáticas de seguridad y derechos humanos en México. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la mayoría de los delitos letales cometidos contra mujeres durante los primeros meses de 2026 correspondieron a casos investigados como feminicidio.

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Datos sobre los feminicidios en México durante 2026

El 98.1% de los delitos letales cometidos contra mujeres en México durante los primeros meses de 2026 fueron investigados como feminicidio .

Las cifras corresponden a estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) .

Los datos abarcan el periodo comprendido entre enero y abril de 2026 .

Diversas entidades del país continúan registrando altos niveles de violencia feminicida, entre ellas Sinaloa , que figura entre las que presentan mayores tasas.

Además de feminicidios, las autoridades contabilizan delitos contra mujeres como trata de personas , corrupción de menores , lesiones dolosas , secuestro y homicidio doloso .

Organizaciones civiles y especialistas han insistido en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, atención a víctimas e investigación con perspectiva de género.

Las estadísticas cobran relevancia en medio de casos como el de Susana Vázquez Morales, ocurrido en Zacapoaxtla, Puebla, donde las autoridades investigan la muerte de la mujer para determinar si se configura el delito de feminicidio. Casos como este mantienen encendidas las alertas sobre la violencia que enfrentan miles de mujeres en todo el país.