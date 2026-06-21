Detienen a cuatro hombres con más de 200 dosis droga en la Miguel Hidalgo: estarían ligados a banda de robo de relojes de lujo en la ciudad

Elementos de la Secretaría aseguraron 224 dosis de aparente narcótico

Cuatro hombres fueron detenidos en calles de la colonia Tacubaya con más de 200 dosis de droga, presuntamente vinculados a una célula dedicada al robo de relojes de alta gama a comensales de restaurantes y conductores en la zona poniente de la Ciudad de México.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguraron 224 dosis de aparente narcótico, dos armas de fuego cortas y nueve cartuchos útiles durante patrullajes de reconocimiento en la alcaldía Miguel Hidalgo.

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Los elementos detectaron en calles de la colonia Tacubaya, sobre la avenida Primero de Mayo, a cuatro hombres a bordo de tres motocicletas negras y un automóvil azul, mismos que manipulaban bolsitas del tipo utilizado para comercializar droga.

Al marcarles el alto y practicar una revisión preventiva, los policías aseguraron 68 bolsitas de aparente metanfetamina, 51 de probable cocaína en piedra, 105 bolsitas con vegetal verde con características de marihuana y una bolsa con aproximadamente 300 gramos de la misma hierba a granel.

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Los detenidos también portaban armas de fuego y dinero en efectivo.

Entre los objetos asegurados también figuran una bolsa con cerca de 15 gramos de sustancia cristalina con características de metanfetamina, dos armas cortas con nueve cartuchos útiles, cuatro teléfonos celulares y efectivo. Los cuatro hombres asegurados cuentan con de 23, 24, 25 y 36 años de edad respectivamente.

Entre los objetos asegurados también figuran una bolsa con cerca de 15 gramos de sustancia cristalina, dos armas cortas con nueve cartuchos, cuatro teléfonos celulares y efectivo. Crédito: SSC

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos “posiblemente forman parte de una célula delictiva dedicada al robo de relojes de alta gama a comensales de restaurantes y conductores de vehículos, que opera en la zona poniente de la Ciudad“, según el comunicado de la SSC.

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Lo que se sabe de la célula dedicada al robo de relojes

Al menos diez personas han sido detenidas en la alcaldía Miguel Hidalgo entre diciembre de 2025 y junio de 2026 por su presunta vinculación con una célula delictiva dedicada al robo de relojes de alta gama en la zona poniente de la Ciudad de México, según registros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Un mostrador con relojes de lujo (Canva)

Las investigaciones los vinculan a robos contra comensales de restaurantes y conductores de vehículos en la misma zona, según el comunicado oficial de la SSC.

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La célula opera con motocicletas, sedanes y vigilancia previa de víctimas

El modus operandi se repite en todos los casos documentados. Los integrantes identifican a sus víctimas con anticipación, las siguen y las interceptan, ya sea dentro de restaurantes de lujo o en el tráfico vehicular. Usan motocicletas y automóviles para dispersarse tras el robo.

El primer caso documentado ocurrió el 17 de junio de 2025 en un restaurante sobre la calle Schiller, esquina con Presidente Masaryk, en Polanco. Dos hombres pidieron mesa, permanecieron unos minutos y despojaron a un comensal de aproximadamente 45 años de un reloj de alta gama antes de huir a pie.

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En diciembre de 2025 cayeron los primeros dos integrantes identificados

El 24 de diciembre de 2025, el secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez Camacho anunció la detención de Ángel “N” (23 años) y Gilbert Alexis “N” (35 años), ambos ciudadanos extranjeros, cuando intentaban amagar con una pistola a un transeúnte sobre el Viaducto Poniente, a la altura de la calle General Salvador Alvarado.

El primer caso documentado ocurrió el 17 de junio de 2025 en un restaurante sobre la calle Schiller, esquina con Presidente Masaryk

La SSC los había identificado semanas antes mediante el análisis de cámaras de videovigilancia. Su zona de movilidad eran las colonias Polanco, Granada y Escandón; se trasladaban en un sedán verde olivo con placas de Durango. Las investigaciones los vincularon con un robo en octubre y un intento en diciembre de 2025, ambos en Miguel Hidalgo.

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En febrero cayeron cuatro más, con droga y armas

En la calle Héroes, también en Miguel Hidalgo, la SSC detuvo a Joan “N” —de origen venezolano— y a los mexicanos Carlos “L”, Carlos “N” y Víctor “N”, de 25, 44, 45 y 51 años. Portaban 84 bolsitas de cocaína, 79 dosis de marihuana, dos armas cortas, cinco celulares y efectivo.

Las autoridades los vincularon a los mismos robos de octubre y diciembre de 2025 en Polanco, y también a la distribución de narcóticos en la alcaldía Cuauhtémoc. El dato apunta a que la célula combina el robo de relojes con el narcomenudeo como actividades paralelas, según los registros de la SSC.

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En ninguno de los tres operativos las autoridades han confirmado públicamente si se trata de una sola célula desarticulada de forma progresiva o de grupos distintos con el mismo modus operandi. La fórmula oficial en todos los casos es la misma: los detenidos “posiblemente” forman parte de la banda.