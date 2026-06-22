Atropelló a su pareja, fingió un accidente y la llevó al hospital: así intentó un hombre ocultar un feminicidio en Nuevo León

El presunto culpable del crimen fue detenido en la vía pública en el municipio de Monterrey. Crédito: Fiscalía de Nuevo León

Una investigación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres de Nuevo León destapó lo que sería un feminicidio disfrazado de accidente.

Según las investigaciones, José Antonio “N”, de 48 años, habría atropellado de forma intencional a su pareja sentimental con una camioneta BMW el pasado 6 de junio de 2026 el estacionamiento de un complejo departamental en la colonia La Banda, en Santa Catarina.

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Después de la agresión, el imputado presuntamente trasladó a la víctima a un hospital privado en la colonia Tampiquito, en San Pedro Garza García. Una vez en el sitio, le dijo a médicos y familiares que ella había sufrido una caída accidental en las escaleras del edificio.

La víctima, identificada con las iniciales G.D.S., murió once días después, el 17 de junio de 2026.

El dictamen forense desmintió la versión de una caída accidental

La gravedad de las heridas de G.D.S. obligó a referirla de urgencia a un hospital de alta especialidad en la colonia Balcones de Galerías, donde quedó internada hasta su muerte. El SEMEFO de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León practicó el estudio necrológico y determinó que la causa de muerte fue una contusión profunda de cráneo y lesiones vertebromedulares cervicales.

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Ese dictamen resultó incompatible con la versión de una caída por escaleras y se convirtió en uno de los pilares de la carpeta de investigación.

Según informes publicados el pasado 20 de junio de 2026, la Fiscalía Especializada detectó desde el primer momento esa inconsistencia e inició actos de investigación con debida diligencia reforzada y perspectiva de género.

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Cronología de las acciones de la Fiscalía de Nuevo León y el presunto crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos de prueba recabados por las autoridades establecieron que José Antonio “N” conducía una camioneta de la marca BMW, color blanco, con placas del estado de Coahuila al momento de la agresión. Las evidencias acreditaron que el impacto habría sido de forma intencional: el imputado habría dirigido el vehículo contra G.D.S. dentro del estacionamiento del complejo donde ambos vivían.

Además, autoridades revelaron que detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron entrevistas informativas, las cuales mostraron un patrón previo de violencia de género ejercida por el imputado contra la víctima.

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Esos testimonios contradijeron la versión que José Antonio “N” había sostenido ante el personal médico y los familiares de la mujer asesinada desde el momento en que la ingresó al hospital privado.

Cateo, indicios materiales y aprehensión en Monterrey

El pasado 18 de junio de 2026, agentes ministeriales y peritos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales de la FGJNL ejecutaron una orden de cateo con autorización judicial en el inmueble de la colonia La Banda, identificado como lugar de los hechos. Durante la intervención recopilaron numerosos indicios materiales de diverso tipo que se sumaron a la carpeta de investigación.

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Con la suma de evidencias forenses, testimonios e indicios materiales, el agente del Ministerio Público especializado en feminicidios solicitó una orden de aprehensión ante un Juez de Control. El juez la concedió.

Las autoridades detuvieron al presunto feminicida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al día siguiente, el 19 de junio, detectives adscritos al Grupo de Investigación de Feminicidios de la AEI localizaron y detuvieron a José Antonio “N” en la vía pública en calles de la colonia Urdiales, en Monterrey.

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El imputado quedó internado en un Centro de Reinserción Social Estatal a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del estado de Nuevo León, donde enfrentará el proceso penal por el delito de feminicidio.