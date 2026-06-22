México

Atropelló a su pareja, fingió un accidente y la llevó al hospital: así intentó un hombre ocultar un feminicidio en Nuevo León

José Antonio “N”, de 48 años, fue capturado en Monterrey, acusado de embestir con una camioneta BMW a su compañera sentimental

Guardar
Google icon
El presunto culpable del crimen fue detenido en la vía pública en el municipio de Monterrey. Crédito: Fiscalía de Nuevo León
El presunto culpable del crimen fue detenido en la vía pública en el municipio de Monterrey. Crédito: Fiscalía de Nuevo León

Una investigación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres de Nuevo León destapó lo que sería un feminicidio disfrazado de accidente.

Según las investigaciones, José Antonio “N”, de 48 años, habría atropellado de forma intencional a su pareja sentimental con una camioneta BMW el pasado 6 de junio de 2026 el estacionamiento de un complejo departamental en la colonia La Banda, en Santa Catarina.

PUBLICIDAD

Después de la agresión, el imputado presuntamente trasladó a la víctima a un hospital privado en la colonia Tampiquito, en San Pedro Garza García. Una vez en el sitio, le dijo a médicos y familiares que ella había sufrido una caída accidental en las escaleras del edificio.

La víctima, identificada con las iniciales G.D.S., murió once días después, el 17 de junio de 2026.

El dictamen forense desmintió la versión de una caída accidental

La gravedad de las heridas de G.D.S. obligó a referirla de urgencia a un hospital de alta especialidad en la colonia Balcones de Galerías, donde quedó internada hasta su muerte. El SEMEFO de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León practicó el estudio necrológico y determinó que la causa de muerte fue una contusión profunda de cráneo y lesiones vertebromedulares cervicales.

PUBLICIDAD

Ese dictamen resultó incompatible con la versión de una caída por escaleras y se convirtió en uno de los pilares de la carpeta de investigación.

Según informes publicados el pasado 20 de junio de 2026, la Fiscalía Especializada detectó desde el primer momento esa inconsistencia e inició actos de investigación con debida diligencia reforzada y perspectiva de género.

Infografía con coche de policía, coche BMW dañado, silueta de cuerpo en el suelo. Incluye iconos de camión, persona en camilla, hospital, portapapeles, burbujas, casa, lupa y tres personas.
Cronología de las acciones de la Fiscalía de Nuevo León y el presunto crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos de prueba recabados por las autoridades establecieron que José Antonio “N” conducía una camioneta de la marca BMW, color blanco, con placas del estado de Coahuila al momento de la agresión. Las evidencias acreditaron que el impacto habría sido de forma intencional: el imputado habría dirigido el vehículo contra G.D.S. dentro del estacionamiento del complejo donde ambos vivían.

Además, autoridades revelaron que detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron entrevistas informativas, las cuales mostraron un patrón previo de violencia de género ejercida por el imputado contra la víctima.

Esos testimonios contradijeron la versión que José Antonio “N” había sostenido ante el personal médico y los familiares de la mujer asesinada desde el momento en que la ingresó al hospital privado.

Cateo, indicios materiales y aprehensión en Monterrey

El pasado 18 de junio de 2026, agentes ministeriales y peritos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales de la FGJNL ejecutaron una orden de cateo con autorización judicial en el inmueble de la colonia La Banda, identificado como lugar de los hechos. Durante la intervención recopilaron numerosos indicios materiales de diverso tipo que se sumaron a la carpeta de investigación.

Con la suma de evidencias forenses, testimonios e indicios materiales, el agente del Ministerio Público especializado en feminicidios solicitó una orden de aprehensión ante un Juez de Control. El juez la concedió.

Primer plano de un hombre con camisa gris, manos esposadas al frente, flanqueado parcialmente por dos agentes de policía.
Las autoridades detuvieron al presunto feminicida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al día siguiente, el 19 de junio, detectives adscritos al Grupo de Investigación de Feminicidios de la AEI localizaron y detuvieron a José Antonio “N” en la vía pública en calles de la colonia Urdiales, en Monterrey.

El imputado quedó internado en un Centro de Reinserción Social Estatal a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del estado de Nuevo León, donde enfrentará el proceso penal por el delito de feminicidio.

Temas Relacionados

FeminicidiosViolencia contra la mujerNuevo LeónMonterreymexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Tiene más beneficios consumir proteína en polvo adicionada con colágeno y magnesio?

Esta mezcla puede apoyar la recuperación tras entrenar, cuidar huesos y articulaciones, además de contribuir al funcionamiento muscular y nervioso si se usa como complemento de una dieta equilibrada

¿Tiene más beneficios consumir proteína en polvo adicionada con colágeno y magnesio?

¿Lloverá menos en CDMX este verano? Así será la temporada de lluvias 2026 según el SMN

Los organismos oficiales advierten que la transición al fenómeno de El Niño podría modificar significativamente la temporada

¿Lloverá menos en CDMX este verano? Así será la temporada de lluvias 2026 según el SMN

Ignacio Mier acusa a Maru Campos de promover una postura entreguista

El coordinador de Morena en el Senado asegura que los dichos de la mandataria de Chihuahua buscan normalizar la injerencia extranjera

Ignacio Mier acusa a Maru Campos de promover una postura entreguista

Oficial, Esteban Solari es el nuevo entrenador de Pumas

El técnico argentino se convirtió en el reemplazo de Efraín Juárez, otro ex jugador universitario buscará romper la racha de 15 años sin un título

Oficial, Esteban Solari es el nuevo entrenador de Pumas

Condenan a feminicida a más de 20 años de cárcel tras aceptar la culpabilidad del crimen en Guanajuato

El caso se originó en una vivienda ubicada sobre el camino Ramal a San Bernardo, dentro de la zona rural de Purísima del Rincón

Condenan a feminicida a más de 20 años de cárcel tras aceptar la culpabilidad del crimen en Guanajuato
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón

Procesan a tres mexicanos por el secuestro de cinco personas originarias de la India en Chihuahua

Cárteles mexicanos operan en tres continentes: la ONU documentó sus laboratorios, rutas y alianzas en su informe 2025

Miles de rosas y un presunto mensaje familiar: las imágenes de la tumba de “El Mencho” en pleno Día del Padre

Detienen a cuatro hombres con más de 200 dosis droga en la Miguel Hidalgo: estarían ligados a banda de robo de relojes de lujo en la ciudad

ENTRETENIMIENTO

Martha Higareda conmueve con un tierno video para Lewis Howes en su primer Día del Padre

Martha Higareda conmueve con un tierno video para Lewis Howes en su primer Día del Padre

Maca Carriedo sale en defensa de Wendy Guevara tras polémica con Alejandra Bogue: “Dentro de la comunidad también hay diversidad”

Gala Montes sorprende al revelar cuándo haría las paces con Adrián Marcelo: “Adrián, si estás viendo esto…”

¿Emiliano Aguilar y Gala Montes estrenan romance? Polémicas fotos desatan furor en redes

Bárbara de Regil revive la pesadilla de los implantes usados: “Me quitó lo podrido”

DEPORTES

Oficial, Esteban Solari es el nuevo entrenador de Pumas

Oficial, Esteban Solari es el nuevo entrenador de Pumas

Este sería el contrato que Esteban Solari ya tendría con Pumas para ser el nuevo entrenador

Metro CDMX presume que ayudó a aficionado colombiano a recuperar su documentación que extravió en la Línea 2

Gobierno CDMX revela la cantidad que pagó para la transmisión del Mundial en las sedes del Fan Fest

¡Monterrey será una fiesta! Habrá Juego de Estrellas de la LMB y mundial en la misma semana