México

Procesan a tres mexicanos por el secuestro de cinco personas originarias de la India en Chihuahua

Un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa a los imputados y concedió cuatro meses para la investigación complementaria

Guardar
Google icon
Permanecerán en prisión durante la investigación complementaria. Crédito: FGR
Permanecerán en prisión durante la investigación complementaria. Crédito: FGR

Tres personas fueron vinculadas a proceso por el secuestro de cinco ciudadanos de la India, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Todo derivó de una investigación coordinada entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN) que arrancó en junio de 2025.

Luego de su captura, informada el pasado 30 de mayo por la misma FGR, un juez de control procesó a Tomás “N”, Diana “N” y Jaqueline “N” por los delitos de delincuencia organizada con fines de cometer secuestro y secuestro agravado.

PUBLICIDAD

Les fue impuesta la medida de prisión preventiva oficiosa y se concedió cuatro meses para la investigación complementaria.

Tomás “N” quedó recluido en el CERESO Estatal No. 3 de Chihuahua; Diana “N” y Jaqueline “N”, en el CERESO Estatal No. 2 de la misma entidad.

PUBLICIDAD

Tras el anuncio de la vinculación a proceso, medios nacionales han señalado que las tres personas podrían estar involucradas criminalmente con el Cártel del Noreste.

El caso arrancó con una alerta de la Embajada de la India

El caso se originó en junio de 2025, cuando el cónsul de la Embajada de la República de la India en México notificó por correo electrónico a las autoridades mexicanas que cinco de sus connacionales se encontraban privados de su libertad.

Detenidos por el secuestro de extranjeros. Crédito: FGR
Detenidos por el secuestro de extranjeros. Crédito: FGR

A partir de esa denuncia, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), personal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y la Guardia Nacional ejecutaron órdenes de cateo en cinco domicilios en Ciudad Juárez.

Las víctimas ya habían sido liberadas antes de los cateos, según información oficial.

Cuatro personas en total enfrentan cargos por el secuestro

Durante los operativos, los agentes aseguraron equipos telefónicos, equipo de cómputo, memorias de almacenamiento, una báscula digital y una contadora de billetes. Los objetos fueron puestos a disposición de peritos especializados para determinar sus características.

Un cuarto implicado, Emmanuel “N”, también enfrenta cargos por el mismo delito. Su orden de aprehensión se cumplimentó en el CERESO Estatal No. 3, donde ya se encontraba recluido al momento de las detenciones.

Las autoridades reafirmaron este 21 de junio tras la difusión de los avances en el caso que las personas mencionadas se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Alerta internacional: el mecanismo que ha salvado extranjeros en México

No es la primera vez que una alerta internacional detona un operativo de rescate en territorio mexicano.

Fotografía del hombre de nacionalidad estadounidense siendo bajado de un helicóptero tras su rescate. Crédito: X - @IrvingPineda
Fotografía del hombre de nacionalidad estadounidense siendo bajado de un helicóptero tras su rescate. Crédito: X - @IrvingPineda

En mayo de 2026, el FBI presentó una denuncia formal ante las autoridades mexicanas que derivó en el rescate ileso de un ciudadano estadounidense secuestrado en una zona serrana de Jalisco, entre los municipios de Ixtlahuacán del Río y Cuquío.

El operativo fue encabezado por la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones de la Fiscalía de Jalisco, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la GN.

Elementos de seguridad de la Policía Estatal y UECS de Jalisco escoltando a un hombre detenido y subiéndolo a un vehículo. Crédito: Fiscalía del Estado de Jalisco

A partir de esa denuncia, las corporaciones involucradas iniciaron labores de inteligencia que permitieron ubicar a la víctima con precisión y detener a un hombre presuntamente vinculado con el secuestro. La víctima fue rescatada sin lesiones.

Temas Relacionados

FGRCártel del NoresteChihuahuaCiudad JuárezNarco en Méxicomexic-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón

Cómo prevenir enfermedades respiratorias durante la temporada de lluvias, según expertos

La temporada de lluvias dispara el riesgo de enfermedades respiratorias en México

Cómo prevenir enfermedades respiratorias durante la temporada de lluvias, según expertos

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 21 de junio

El aeropuerto capitalino da a conocer en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 21 de junio

Cinco alimentos saludables y baratos que encuentras en cualquier mercado de la CDMX

En los mercados de Ciudad de México, productos tradicionales y accesibles ofrecen nutrientes clave para una alimentación saludable

Cinco alimentos saludables y baratos que encuentras en cualquier mercado de la CDMX

Alito Moreno felicita a Abelardo de la Espriella por su triunfo en Colombia

El líder priista describe una votación pacífica con amplia participación ciudadana

Alito Moreno felicita a Abelardo de la Espriella por su triunfo en Colombia
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy domingo 21 de junio: cuatro personas fueron asesinadas en un bar en Álvaro Obregón

Cárteles mexicanos operan en tres continentes: la ONU documentó sus laboratorios, rutas y alianzas en su informe 2025

Miles de rosas y un presunto mensaje familiar: las imágenes de la tumba de “El Mencho” en pleno Día del Padre

Detienen a cuatro hombres con más de 200 dosis droga en la Miguel Hidalgo: estarían ligados a banda de robo de relojes de lujo en la ciudad

Con un sobre, una llamada en curso y fotografías de familiares: así fue extorsionado un hombre por presuntos miembros de La Unión Tepito

ENTRETENIMIENTO

Martha Higareda conmueve con un tierno video para Lewis Howes en su primer Día del Padre

Martha Higareda conmueve con un tierno video para Lewis Howes en su primer Día del Padre

Maca Carriedo sale en defensa de Wendy Guevara tras polémica con Alejandra Bogue: “Dentro de la comunidad también hay diversidad”

Gala Montes sorprende al revelar cuándo haría las paces con Adrián Marcelo: “Adrián, si estás viendo esto…”

¿Emiliano Aguilar y Gala Montes estrenan romance? Polémicas fotos desatan furor en redes

Bárbara de Regil revive la pesadilla de los implantes usados: “Me quitó lo podrido”

DEPORTES

Metro CDMX presume que ayudó a aficionado colombiano a recuperar su documentación que extravió en la Línea 2

Metro CDMX presume que ayudó a aficionado colombiano a recuperar su documentación que extravió en la Línea 2

Gobierno CDMX revela la cantidad que pagó para la transmisión del Mundial en las sedes del Fan Fest

¡Monterrey será una fiesta! Habrá Juego de Estrellas de la LMB y mundial en la misma semana

Cuerpo técnico de Martín Anselmi regresa a Cruz Azul para el Apertura 2026

¿Quién ganará entre México y República Checa? Este es el pronóstico de la inteligencia artificial