Procesan a tres mexicanos por el secuestro de cinco personas originarias de la India en Chihuahua

Permanecerán en prisión durante la investigación complementaria. Crédito: FGR

Tres personas fueron vinculadas a proceso por el secuestro de cinco ciudadanos de la India, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Todo derivó de una investigación coordinada entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN) que arrancó en junio de 2025.

Luego de su captura, informada el pasado 30 de mayo por la misma FGR, un juez de control procesó a Tomás “N”, Diana “N” y Jaqueline “N” por los delitos de delincuencia organizada con fines de cometer secuestro y secuestro agravado.

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Les fue impuesta la medida de prisión preventiva oficiosa y se concedió cuatro meses para la investigación complementaria.

Tomás “N” quedó recluido en el CERESO Estatal No. 3 de Chihuahua; Diana “N” y Jaqueline “N”, en el CERESO Estatal No. 2 de la misma entidad.

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Tras el anuncio de la vinculación a proceso, medios nacionales han señalado que las tres personas podrían estar involucradas criminalmente con el Cártel del Noreste.

El caso arrancó con una alerta de la Embajada de la India

El caso se originó en junio de 2025, cuando el cónsul de la Embajada de la República de la India en México notificó por correo electrónico a las autoridades mexicanas que cinco de sus connacionales se encontraban privados de su libertad.

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Detenidos por el secuestro de extranjeros. Crédito: FGR

A partir de esa denuncia, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), personal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y la Guardia Nacional ejecutaron órdenes de cateo en cinco domicilios en Ciudad Juárez.

Las víctimas ya habían sido liberadas antes de los cateos, según información oficial.

Cuatro personas en total enfrentan cargos por el secuestro

Durante los operativos, los agentes aseguraron equipos telefónicos, equipo de cómputo, memorias de almacenamiento, una báscula digital y una contadora de billetes. Los objetos fueron puestos a disposición de peritos especializados para determinar sus características.

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Un cuarto implicado, Emmanuel “N”, también enfrenta cargos por el mismo delito. Su orden de aprehensión se cumplimentó en el CERESO Estatal No. 3, donde ya se encontraba recluido al momento de las detenciones.

Las autoridades reafirmaron este 21 de junio tras la difusión de los avances en el caso que las personas mencionadas se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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Alerta internacional: el mecanismo que ha salvado extranjeros en México

No es la primera vez que una alerta internacional detona un operativo de rescate en territorio mexicano.

Fotografía del hombre de nacionalidad estadounidense siendo bajado de un helicóptero tras su rescate. Crédito: X - @IrvingPineda

En mayo de 2026, el FBI presentó una denuncia formal ante las autoridades mexicanas que derivó en el rescate ileso de un ciudadano estadounidense secuestrado en una zona serrana de Jalisco, entre los municipios de Ixtlahuacán del Río y Cuquío.

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El operativo fue encabezado por la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones de la Fiscalía de Jalisco, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la GN.

Elementos de seguridad de la Policía Estatal y UECS de Jalisco escoltando a un hombre detenido y subiéndolo a un vehículo. Crédito: Fiscalía del Estado de Jalisco

A partir de esa denuncia, las corporaciones involucradas iniciaron labores de inteligencia que permitieron ubicar a la víctima con precisión y detener a un hombre presuntamente vinculado con el secuestro. La víctima fue rescatada sin lesiones.

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