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México vs Canadá: El Tri gana 2 por 1 en el partido y califica a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

La Selección Mexicana se recuperó tras ir perdiendo y logró su pase, ahora se enfrentará a Estados Unidos

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La Selección Mexicana Sub-20 pasó una de sus pruebas más importantes del Premundial de Concacaf, cuando este viernes enfrentó a Canadá en las Semifinales del torneo.

El conjunto tricolor logró recuperarse tras ir perdiendo y consiguió su boleto olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 al ganar 2 por 1.

México llegó tras haber asegurado previamente su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de 2027, ahora se enfrentará a Estados Unidos en la final, sin embargo, ambos equipos están ya calificados.

En pocas líneas:

05:01 hsHoy

Minuto 94: Termina el partido. México califica a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

05:00 hsHoy

Minuto 93: Canadá presiona e intenta mandar un centro, pero no hay nadie quien remate.

04:59 hsHoy

Minuto 92: Tiro de esquina a favor de México.

04:57 hsHoy

Minuto 92: México va ganando el partido y Canadá busca empatar el partido.

04:56 hsHoy

Se cumplen los 90 minutos de juego. Se agregan 4 minutos extra.

04:53 hsHoy

Minuto 78: Hugo Camberos convierte el penalti en gol y ya lo gana el Tri.

04:52 hsHoy

Minuto 74: Santiago Sandoval es derribado dentro del área y se señala la pena máxima.

04:51 hsHoy

Minuto 68: Expulsión para Liam MacKenzie al obtener la segunda amarilla y deja a su equipo con 10.

04:49 hsHoy

Minutos 66: Santi Sandoval disparó de larga distancia, pero la pelota se va al travesaño.

04:47 hsHoy

Minuto 56: México pierde la oportunidad de irse arriba con Aldhair Valenzuela, falla frente a la portería.

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