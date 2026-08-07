México vs Canadá: El Tri gana 2 por 1 en el partido y califica a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

La Selección Mexicana Sub-20 pasó una de sus pruebas más importantes del Premundial de Concacaf, cuando este viernes enfrentó a Canadá en las Semifinales del torneo.

El conjunto tricolor logró recuperarse tras ir perdiendo y consiguió su boleto olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 al ganar 2 por 1.

México llegó tras haber asegurado previamente su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de 2027, ahora se enfrentará a Estados Unidos en la final, sin embargo, ambos equipos están ya calificados.