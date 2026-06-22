Volvieron a la casa cateada y los arrestaron: FGE suma 20 detenidos de “Los Abasolo” en Puebla

Con los últimos cuatro arrestos, suman 20 detenidos ligados a Los Abasolo en Puebla. Crédito: FGE Puebla

Cuatro integrantes de la banda “Los Abasolo” fueron detenidos el pasado 19 de junio de 2026 en un inmueble de la colonia Santa Cruz Buenavista, en Puebla, luego de que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE Puebla) detectaran que los sellos oficiales de un cateo previo habían sido quebrantados y el domicilio volvía a estar ocupado.

Con esos arrestos, la FGE acumula ya 20 capturas vinculadas a dicha organización, presuntamente dedicada a la venta y distribución de narcóticos en la zona poniente de la capital poblana.

PUBLICIDAD

Las autoridades informaron este 21 de junio que los arrestos han sido resultado de una estrategia de investigación y coordinación interinstitucional que la Fiscalía desarrolló durante las últimas semanas con tres objetivos:

Desarticular puntos de distribución de droga

Combatir el narcomenudeo

Fortalecer la seguridad de la población poblana

Los 20 detenidos fueron asegurados en distintas intervenciones realizadas en ese periodo.

Los Abasolo delinquían en casas particulares

Autoridades revelaron que los actos de investigación permitieron establecer que “Los Abasolo” operaban mediante inmuebles habilitados como puntos discretos para el almacenamiento, distribución y comercialización de estupefacientes.

PUBLICIDAD

La colonia Santa Cruz Buenavista concentraba la actividad principal del grupo en la zona poniente de la ciudad.

Colonia donde se concentrarían las actividades delictivas de Los Abasolo. Crédito: Google Maps

Según información oficial, la estrategia de la organización consistía en utilizar domicilios particulares para mantener actividad permanente y reducir el riesgo de detección por parte de las autoridades.

PUBLICIDAD

El uso de viviendas en zonas residenciales dificultaba la identificación de los puntos de venta.

El mismo inmueble ya había sido cateado el 10 de junio

El domicilio intervenido el 19 de junio no era desconocido para las autoridades. La propiedad ya había sido asegurada el 10 de junio durante una diligencia en la que fueron detenidas seis personas presuntamente relacionadas con “Los Abasolo”.

PUBLICIDAD

Pese al aseguramiento oficial, los integrantes de la organización regresaron al lugar. Personal de la Unidad de Apoyo Policial acudió a verificar el estado del inmueble y detectó que los sellos colocados por la autoridad ministerial habían sido quebrantados y que el domicilio nuevamente estaba siendo ocupado.

Al ingresar para preservar el lugar y verificar la alteración de las medidas de aseguramiento, elementos de la Unidad de Apoyo Policial localizaron a Rodrigo “N”, Josus Jhonathan “N”, Armando “N” y César “N”.

PUBLICIDAD

Durante la intervención se aseguraron 30 bolsas con sustancia granulada con características similares al cristal, 30 envoltorios con hierba verde con características propias de la marihuana, y dinero en efectivo.

Golpes previos contra Los Abasolo

Para llegar a la cifra de 20 capturas, la FGE Puebla realizó dos acciones previas.

El primer operativo se ejecutó el 9 de junio de 2026 en un inmueble de la colonia Santa Cruz Guadalupe, identificado mediante denuncias anónimas y labores de inteligencia como centro de almacenamiento, distribución y venta de drogas. La Fiscalía actuó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Fueron detenidos Porfirio “N”, Juan Antonio “N”, José Luis “N”, Juan Daniel “N”, José Luis “N”, Oswaldo “N”, Felipe “N”, Moisés “N”, Andrés “N” y Josimar “N”.

PUBLICIDAD

Detenidos de Los Abasolo el 9 de junio. Crédito: FGE Puebla

En ese inmueble se aseguraron 104 bolsas con sustancia similar al cristal, 51 envoltorios de marihuana, 20 de cocaína, 20 de heroína, una báscula gramera, dinero en efectivo y una motocicleta con reporte de robo.

Un día después, el 10 de junio, la misma coordinación interinstitucional ejecutó una segunda orden de cateo, esta vez sobre un inmueble en la colonia Santa Cruz Buenavista, el mismo que fue rehabitado. Las labores de inteligencia de campo y gabinete permitieron identificar ese domicilio como un segundo punto de operación de la banda. Fueron detenidos Omar Aristeo “N”, Biviana “N”, Lizet “N”, José de Jesús “N”, Adrián “N” y Rigoberto “N”.

PUBLICIDAD

Detenidos el 10 de junio. Crédito: FGE Puebla

En dicha acción se aseguraron 78 bolsas con sustancia similar al cristal, 77 envoltorios de piedra, 78 de heroína, siete bolsas de marihuana, una báscula gramera, una libreta con anotaciones y dinero en efectivo.

Con los cuatro arrestos del 19 de junio, la FGE sumó 20 detenidos vinculados a “Los Abasolo” en menos de dos semanas.