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Condenan a feminicida a más de 20 años de cárcel tras aceptar la culpabilidad del crimen en Guanajuato

El caso se originó en una vivienda ubicada sobre el camino Ramal a San Bernardo, dentro de la zona rural de Purísima del Rincón

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El caso se originó en una vivienda ubicada sobre el camino Ramal a San Bernardo, dentro de la zona rural de Purísima del Rincón. Crédito: FGE Guanajuato
El caso se originó en una vivienda ubicada sobre el camino Ramal a San Bernardo, dentro de la zona rural de Purísima del Rincón. Crédito: FGE Guanajuato

Un juez dictó sentencia de prisión a Enrique “N” luego de que aceptó su culpabilidad en el feminicidio de una mujer en el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato. La condena, que asciende a 23 años y 4 meses de prisión, fue confirmada tras la admisión formal de responsabilidad por parte del acusado.

El caso, según la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), se originó en la madrugada del 12 de junio de 2026, en una vivienda ubicada sobre el camino Ramal a San Bernardo, dentro de la zona rural de Purísima del Rincón. En el lugar, autoridades localizaron el cuerpo sin vida de Launa “N”, de 33 años de edad.

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Detalles del crimen en Purísima del Rincón

De acuerdo con los expedientes oficiales, el ataque ocurrió en el interior de la vivienda mencionada. El hallazgo fue realizado por elementos policiales, quienes notificaron de inmediato a la Fiscalía estatal. El reporte identificó a la víctima y precisó la ubicación del inmueble donde sucedieron los hechos.

La condena, que asciende a 23 años y 4 meses de prisión, fue confirmada tras la admisión formal de responsabilidad por parte del acusado.

El agresor, identificado como Enrique “N”, fue presentado ante la autoridad competente, donde enfrentó los cargos por feminicidio. La información oficial no especifica el tipo de vínculo previo entre la víctima y el responsable.

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Proceso judicial y sentencia

Durante el proceso, el Ministerio Público presentó pruebas que acreditaron la responsabilidad de Enrique “N” en el delito de feminicidio. Ante el peso de los elementos probatorios, el imputado optó por acogerse al procedimiento abreviado, figura legal que permite al acusado aceptar los cargos y recibir sentencia sin llegar a juicio oral.

Un mazo de juez de madera con banda dorada golpea una base de madera sobre una superficie de madera, generando chispas y residuos.
El feminicida deberá de pasar más de 23 años tras las rejas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juez, al validar la admisión de culpabilidad y la suficiencia de las pruebas, dictó la pena privativa de libertad definitiva. La sentencia de 23 años y 4 meses marca el cierre del proceso penal contra Enrique “N”, quien deberá cumplir la condena en un centro penitenciario estatal.

Mecanismo legal utilizado

El procedimiento penal se resolvió mediante la figura jurídica del procedimiento abreviado, establecida en la legislación procesal mexicana. Esta modalidad agiliza la resolución de casos cuando el acusado acepta su responsabilidad, evitando la etapa de juicio oral y permitiendo una sentencia expedita.

El uso de este mecanismo fue determinante en la conclusión del caso, ya que la aceptación de los hechos por parte de Enrique “N” permitió a la autoridad judicial emitir una condena inmediata y definitiva.

Implicaciones sociales y oficiales

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato resaltó la sentencia como parte de la lucha institucional contra el feminicidio en la entidad. El caso representa un ejemplo de aplicación del marco legal vigente ante delitos de género y del trabajo coordinado entre autoridades locales y estatales.

Las instituciones reiteraron su compromiso con la atención y sanción de la violencia contra las mujeres, así como con el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Quién encabeza el ranking nacional de feminicidios

A nivel nacional se contabilizaron 148 feminicidios en el primer trimestre. Sinaloa lideró la lista con 15 casos, seguido de Chiapas con 13 y la Ciudad de México junto al Estado de México con 11 cada uno.

Mapa de los estados de México. El estado de Sinaloa aparece resaltado en color negro, mientras el resto de los estados se muestran en gris claro.
Sinaloa destaca como la entidad con más feminicidios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sonora ocupó el quinto lugar con 10 casos y Veracruz el sexto con nueve. Chihuahua y Morelos registraron ocho cada uno, mientras que Jalisco y Tamaulipas reportaron seis.

La paradoja de los números

El dato contrasta con otra realidad: en homicidios dolosos generales, Guanajuato encabeza la lista nacional con el 8.8% de los casos registrados en mayo de 2026, según el mismo SESNSP.

En los últimos 11 años —de 2015 a 2025— el estado acumuló 2 mil 482 homicidios dolosos de mujeres y solo 222 feminicidios reconocidos como tales. Es decir, apenas uno de cada 11 asesinatos de mujeres fue clasificado como feminicidio en ese período.

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