Cae Juan Carlos, señalado como jefe de sicarios de La Familia Michoacana, en Puebla

Juan Carlos familia Michoacana Puebla

Elementos de la Policía Municipal capturaron en Puebla a Juan Carlos “N”, de 27 años, señalado como presunto jefe de sicarios de La Familia Michoacana y relacionado con hechos violentos, entre ellos un ataque armado en el Mercado Morelos ocurrido en abril. La detención se realizó en inmediaciones del Parque Industrial 2000, después de que el hombre fue ubicado a bordo de un vehículo con reporte de robo.

La investigación lo vinculó con la balacera registrada el 19 de abril, en la que tres personas resultaron heridas en las inmediaciones del Mercado Morelos. En ese episodio, el ataque habría sido cometido por José Carlos “N” y otros dos sujetos que presuntamente se hicieron pasar por mariachis.

PUBLICIDAD

Los reportes preliminares señalaron que los uniformados detectaron el vehículo y le marcaron el alto. Tras una inspección, el hombre fue asegurado y posteriormente revisaron su identidad, antecedentes y pertenencias en plataformas de seguridad, lo que llevó a las autoridades a ubicarlo como presunto integrante del grupo criminal.

Como parte de las indagatorias por el ataque del Mercado Morelos, se estableció que los agresores llegaron a bordo de una camioneta tipo van con rótulos de “Mariachi Xonaca”. Desde ese vehículo, accionaron armas de fuego contra tres personas, quienes quedaron con heridas graves por impactos de bala.

PUBLICIDAD

Dos policías de la Ciudad de México observan una escena del crimen acordonada con cinta amarilla, con una patrulla y sus luces encendidas iluminando la calle de un barrio popular por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de la agresión, una de las víctimas fue privada de la libertad durante varios minutos. Más tarde fue abandonada y, pese a las lesiones, logró trasladarse por sus propios medios para pedir apoyo ante las autoridades y recibir atención médica.

Tras la captura, Juan Carlos “N” quedó a disposición de las autoridades ministeriales para el inicio de las investigaciones correspondientes. En esa etapa, se buscaría confirmar su posible participación en el ataque del 19 de abril y en otros hechos violentos atribuidos al mismo entorno delictivo.

PUBLICIDAD

Los reportes también lo relacionaron con actividades de extorsión, en particular el cobro de “derecho de piso”, además de presunta participación en delincuencia organizada, homicidios y narcomenudeo. Esas líneas de investigación lo ubicaron, además, con posibles operaciones en estados como Tamaulipas e Hidalgo.

En el mismo expediente, se indicó que la corporación contaba con imágenes de cámaras de seguridad vinculadas con su presunta participación en ataques armados. Ese material se integró como parte de las pesquisas que buscaban sostener la probable relación del detenido con eventos de violencia registrados en Puebla.

PUBLICIDAD

La captura se originó por la detección del automóvil con reporte de robo en la zona del Parque Industrial 2000, lo que derivó en la intervención policial. A partir de la verificación de datos en sistemas de seguridad, se abrió la ruta para asociarlo con la estructura criminal y remitirlo ante la autoridad competente.

Capturaron en Puebla a Juan Carlos “N”, señalado como presunto jefe de sicarios de La Familia Michoacana

Fue investigado por su presunta relación con la balacera del 19 de abril en el Mercado Morelos, donde tres personas resultaron heridas

También fue vinculado con posibles actividades de extorsión, homicidios y narcomenudeo, con líneas de investigación en Tamaulipas e Hidalgo

Capturaron a “El Tripa” del Comando Tlahuica

Un collage policial muestra una foto histórica difuminada y tres polaroids superpuestas de Raymundo Isidro Castro, Homero Figueroa Meza e Irving Eduardo Solano Vera, con los ojos cubiertos, reflejando su contexto judicial y caída en Morelos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La captura de Homero Figueroa Meza, alias “La Tripa”, el pasado 6 de junio en San Pedro Cholula, Puebla, acusado de estar tras el asesinato del activista Samir Fores, volvió a traer a la memoria una fotografía tomada en Yautepec, Morelos, en 2018, cuando tres líderes criminales posaron junto al entonces alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco.

PUBLICIDAD

Hoy, ocho años después, uno a uno han ido cayendo. Uno murió asesinado en prisión, otro purga una condena de 28 años y el tercero acaba de ser detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

La imagen no salió a la luz pública sino hasta enero de 2022. En ella aparecen cuatro hombres posando juntos en lo que parece el interior de un recinto en Yautepec. De izquierda a derecha: Irving Eduardo Solano Vera, “El Profe”; Figueroa Meza, “La Tripa”; Blanco; y Raymundo Isidro Castro, “El Ray”. Para ese momento, dos de los tres ya habían caído. Solo “La Tripa” seguía libre.

PUBLICIDAD