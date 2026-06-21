Reportan desplazamiento forzado en Apatzingán, Michoacán, por enfrentamientos entre grupos criminales

"No es justo que las comunidades vivan aisladas, atrapadas por la violencia y el abandono", recoge el reporte (JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO/Ilustrativa)

Al menos tres comunidades de Michoacán —Cueramato, Cueramatillo y El Guayabo— registran acciones de desplazamiento forzado interno que inició en la tarde del 19 de junio y se prolonga de forma intermitente hasta la fecha. Lo anterior debido a enfrentamientos entre grupos criminales con uso de armamento de grado militar y artefactos explosivos improvisados lanzados desde drones.

Los hechos fueron informados por el Observatorio Seguridad Humana de Apatzingán el 20 de junio, pero las acciones violentas iniciaron el 19 de junio con la explosión de al menos un artefacto explosivo improvisado en la localidad de El Guayabo. Como resultado dos trabajadores agrícolas lesionadas.

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Horas más tarde, el Observatorio recibió un reporte ciudadano sobre enfrentamientos en el poblado de Cueramato. Aunque, en ese momento no había información confirmada sobre desplazamiento de personas.

Las cifras recopiladas por el Observatorio indican que de los 110 habitantes que los propios pobladores calculaban que residían en Cueramato tras su retorno del 15 de mayo, solo 32 permanecían en la localidad hasta la mañana del domingo.

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(Especial)

En Cueramatillo —perteneciente al Ejido 10 de Abril— la totalidad de sus 28 habitantes abandonó la población. En El Guayabo —Ejido Cuauhtémoc Cárdenas— la salida se produjo de forma intermitente a lo largo de la jornada y se prevé que continúe en las próximas horas.

Las condiciones para quienes no lograron evacuar son críticas. Testimonios recabados por el Observatorio, junto con cobertura periodística y declaraciones de funcionarios públicos, señalan que “la gente que no pudo salir está refugiada en la escuela, no sé precisar cuántos son, pero hay niños”.

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Los reportes señalan que los habitantes atrapados “ni siquiera pueden salir a comprar alimento”, y denuncian que “no es justo que las comunidades vivan aisladas, atrapadas por la violencia y el abandono”. La situación genera, según recoge el documento, “condiciones que dificultan la movilidad e incertidumbre sobre la seguridad de quienes permanecen en las localidades”.

Presentan siete exigencias

Ante este escenario, un miembro ciudadano del Comité Interinstitucional para la Atención del Desplazamiento Forzado de Michoacán presentó un derecho de petición con siete exigencias concretas dirigidas a las autoridades estatales y municipales.

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(X/@ObsSegAptz)

La primera de ellas es la activación inmediata del Protocolo de Respuesta a Emergencias de Desplazamiento Interno, así como la ejecución de las acciones contempladas en la sección de Primer Contacto de ese instrumento.

De forma paralela, se solicita la activación del Reglamento de Respuesta a Emergencias de Desplazamiento Interno en el Municipio, vigente desde octubre de 2023.

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Al Gobierno de Apatzingán se le requiere la elaboración del Informe de Riesgo a cargo de la Presidencia Municipal y su remisión a la Secretaría del Migrante, así como la conformación de una Comisión Interinstitucional para la realización de un Diagnóstico Situacional.

También exige el despliegue de acciones municipales bajo el artículo 140 del Reglamento, con enfoque de protección y restitución de derechos de las personas desplazadas internas.

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Finalmente, pide la elaboración de un Plan de Contingencia por parte de la Mesa Técnica de autoridades municipales, estatales y federales, el acatamiento de las disposiciones sobre asistencia humanitaria.

Dos trabajadores de limón lesionados por mina

Cabe recordar que también el 19 de junio la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó sobre la situación de dos cortadores de limón que resultaron lesionados debido al estallido de un explosivo de fabricación casera cuando se trasladaban a la huerta donde trabajan, en una terracería ubicada entre las localidades de Holanda y El Guayabo.

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(SSP Michoacán)

El artefacto, catalogado como una mina terrestre, detonó sobre el camino de terracería que conecta ambas comunidades. Las dos víctimas fueron llevadas a un hospital para recibir atención especializada y permanecen bajo vigilancia médica.

Tras el incidente, las autoridades establecieron un despliegue coordinado en la zona con la participación del Ejército.