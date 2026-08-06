Crónicas de violencia, poder y desigualdad en América latina

El libro del día: "Esta improbable tierra prometida", de Alma Guillermoprieto

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La periodista mexicana Alma Guillermoprieto publica Esta improbable tierra prometida. Historias de América Latina en este siglo, un volumen que reúne crónicas sobre violencia, poder y desigualdad en la región con la idea de que el periodismo puede perdurar y cumplir una responsabilidad social y civil.

Entre los datos que atraviesan el libro aparece uno que define el tono de esa mirada sobre el continente: en México, su oficio se convirtió en una actividad de riesgo y, en el texto “Una voz contra la oscuridad”, la autora habla de más de mil reporteros asesinados en los últimos 25 años.

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La obra se suma a una decena de volúmenes en los que la reportera fue reuniendo sus trabajos, entre ellos La Habana en un espejo, de 2005, y Al pie del volcán escribo, de 1995. Su trayectoria, iniciada tras abandonar una formación profesional como bailarina a mediados de la década de 1970, quedó plasmada en medios como The Guardian, The New York Times, Newsweek, The New Yorker y The New York Review of Books.

Ese recorrido también le valió reconocimientos como el Premio Ortega y Gasset, el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades y el Premio Nacional de Periodismo de México.

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Alma Guillermoprieto (EFE/José Méndez)

La nueva recopilación abre con una introducción centrada en las tramas de una matanza en un pequeño pueblo colombiano. Desde allí, el libro queda ordenado en cuatro secciones: “De demonios y dolor”, “De gobernantes y rebeldes”, “Héroes” y “Belleza y arte”.

La lógica que une esos textos no es geográfica, sino temática. La autora busca entrar en las condiciones políticas, sociales y económicas que alimentan fenómenos persistentes de América Latina: caudillismo, dictaduras, violencia, corrupción institucional y una desigualdad que empuja a la pobreza de las mayorías.

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El resultado no propone una lectura apacible. Guillermoprieto alerta, denuncia, interroga y deja testimonio de realidades dramáticas en varios países que, pese a sus diferencias nacionales, comparten dolores sociales semejantes.

El narcotrarficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán es mostrado luego de ser extraditado en Nueva York en 2017 (Drug Enforcement Administration (DEA)/Handout via REUTERS)

México ocupa una parte central del volumen. Allí aparecen la desaparición y asesinato de 43 estudiantes en Ayotzinapa, la fuga del capo Joaquín “el Chapo” Guzmán, y el caso del sacerdote Marcial Maciel, descrito como pederasta, corrupto y conservador, protegido durante años por el papa Juan Pablo II.

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También figura una conclusión de la autora sobre el efecto del narcotráfico en la vida pública mexicana: “los crímenes cometidos por los traficantes (…) han trastornado tanto la gobernabilidad del país que los mexicanos comunes y corrientes a menudo se preguntan en voz alta si las mafias no habrán ganado ya la guerra contra el Estado”.

La mirada se extiende a El Salvador, donde el asesinato del cardenal Arnulfo Romero ocupa una de las historias, y a las secuelas de la guerra civil, sostenida por administraciones de Estados Unidos. Ese proceso derivó en el dominio de las maras, convirtió al país en el más violento del mundo y abrió el camino a la llegada del presidente Bukele.

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La periodista narra cómo se abrió el camino a la llegada del presidente Bukele

El libro también se detiene en Nicaragua y en el deterioro político bajo Daniel Ortega y Rosario Murillo, además de revisar la figura del venezolano Hugo Chávez y la proyección política y humana del líder cocalero boliviano Evo Morales.

En Colombia, Guillermoprieto sigue una violencia de larga duración hecha de masacres, desplazamientos forzados, abusos estatales y guerra persistente.

El volumen aparece así como un recorrido por conflictos y memorias de América Latina, descrita en el texto fuente como la región económicamente más desigual del planeta, observada por una reportera cuyo trabajo se concentró durante cinco décadas en buscar verdades, revelarlas y denunciarlas.

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