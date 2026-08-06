Premio Ariel regresa a la CDMX: esta es la nueva sede de los galardones más importantes del cine mexicano

Los Premios Ariel vuelven a CDMX Foto: AMACC

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Los Premios Ariel vuelven a la Ciudad de México en 2026 después de tres años con sede en Jalisco, según anunció el presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Daniel Hidalgo.

La 68ª edición se celebrará el 3 de octubre en Los Estudios Churubusco, un recinto que nunca antes había albergado la ceremonia.

La vuelta a la Ciudad de México no es casual. La AMACC cumple 80 años en 2026, y ese aniversario fue el factor determinante para traer la gala de vuelta a la capital tras el ciclo de sedes en el interior del país.

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“Esta vez sí la trajimos a la Ciudad de México por el momento especial que son los 80 años de la Academia”, explicó Hidalgo.

CIUDAD DE MÉXICO, 21AGOSTO2024. Estatuilla del premio Ariel durante el encuentro de nominados a la edición número 66 del premio Ariel, en el Lobby del edificio Luis Buñuel de los Estudios Churubusco. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

El presidente de la institución dejó claro que el modelo itinerante no se abandona. “En los próximos años seguiremos con esa ruta de celebrar la ceremonia en otros lugares de la República”, agregó.

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Antes de la ceremonia del 3 de octubre, la Academia llevará a cabo las proyecciones especiales del ciclo “Rumbo al Ariel”, una tradición que permite al público ver en pantalla grande las películas nominadas al premio más longevo del cine mexicano.

Las categorías para el Ariel

ARCHIVO - El actor Osvaldo Sánchez, de izquierda a derecha, el actor Víctor Prieto, el director David Pablos, el actor Giovanni Ontiveros y el actor Hemir Causin posan en la alfombra roja de la película "En el camino" en el Festival Internacional de Cine de Morelia, en México, el martes 14 de octubre de 2025. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

Mejor Película

‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’

‘En el camino’

‘La libertad de Fierro’

‘O último azul’

‘Vainilla’

Mejor Ópera Prima

‘Cocodrilos’

‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’

‘Juana’

‘La reserva’

‘Vainilla’

Mejor Largometraje Documental

‘Brigada 2045’

‘Gaza, la franja del exterminio’

‘La libertad de Fierro’

‘Llamarse Olimpia’

‘Vidas en la orilla’

Mejor Largometraje de Animación

‘La gran historia de la filosofía occidental’

‘Soy Frankelda’

Mejor Película Iberoamericana

‘Belén’ (Argentina)

‘La misteriosa mirada del flamenco’ (Chile)

‘Los domingos’ (España)

‘Manas’ (Brasil)

‘Un poeta’ (Colombia)

Mejor Dirección

David Pablos – ‘En el camino’

Ernesto Martínez Bucio – ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’

Gabriel Mascaro – ‘O último azul’

Lucía Gajá – ‘Vidas en la orilla’

Pablo Pérez Lombardini – ‘La reserva’

Mejor Actriz

Ángela Molina – ‘Cosmos’

Diana Sedano – ‘Juana’

Emma Dib – ‘La eterna adolescente’

Mónica del Carmen – ‘Las mutaciones’

Natalia Reyes – ‘Aún es de noche en Caracas’

Mejor Actor

Andrés Catzín – ‘Cosmos’

Ernesto Rocha – ‘Adiós, amor’

Hoze Meléndez – ‘Cocodrilos’

Mauricio Isaac – ‘Café Chaire’

Osvaldo Sánchez – ‘En el camino’

Mejor Coactuación Masculina

Bernardo Gamboa – ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’

Héctor Kotsifakis – ‘Pérdida total’

Manuel Cruz Vivas – ‘Cocodrilos’

Mariano López Sosa – ‘En el camino’

Roberto Sosa – ‘Las locuras’

Mejor Coactuación Femenina

Arcelia Ramírez – ‘Cocodrilos’

Margarita Sanz – ‘Juanas’

Ángeles Cruz – ‘Las locuras’

Ruth Ramos – ‘La eterna adolescente’

Teresita Sánchez – ‘Cocodrilos’

Mejor Revelación Actoral

Aurora Dávila – ‘Vainilla’

Carolina Guzmán – ‘La reserva’

Donovan Said – ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’

Laura Uribe Rojas – ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’

Víctor Miguel Prieto – ‘En el camino’

Mejor Guion Original

‘En el camino’

‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’

‘O último azul’

‘Cosmos’

‘La reserva’

Mejor Guion Adaptado

‘Los dos hemisferios de Lucca’

‘Mujeres del alba’

‘La sombra del catire’

‘Las mutaciones’

‘Aún es de noche en Caracas’

Mejor Fotografía

‘Cosmos’

‘O último azul’

‘En el camino’

‘Aún es de noche en Caracas’

‘La reserva’

Mejor Sonido

‘Autos, mota y rocanrol’

‘Aún es de noche en Caracas’

‘O último azul’

‘Brigada 2045’

‘Cosmos’

Mejor Música Original’

‘En el camino’

‘Juana’

‘O último azul’

‘Brigada 2045’

‘La reserva’

Mejor Vestuario

‘Aún es de noche en Caracas’

‘En el camino’

‘Cosmos’

‘Vainilla’

‘Autos, mota y rocanrol’

Mejores Efectos Visuales

‘Un cuento de pescadores’

‘Autos, mota y rocanrol’

‘En el camino’

‘Soy Frankelda’

‘Aún es de noche en Caracas’

Mejores Efectos Especiales

‘Contraataque’

‘Un cuento de pescadores’

‘Mujeres del alba’

‘Cocodrilos’

‘Aún es de noche en Caracas’

Mejor Maquillaje

‘En el camino’

‘Vainilla’

‘Un cuento de pescadores’

‘Autos, mota y rocanrol’

‘Aún es de noche en Caracas’

Mejor Diseño de Arte

‘En el camino’

‘Autos, mota y rocanrol’

‘Juana’

‘Aún es de noche en Caracas’

‘Vainilla’

Mejor Edición

‘Vidas en la orilla’

‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’

‘En el camino’

‘Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy’

‘O último azul’

Mejor Cortometraje Animado

‘Azulesepia’

‘Desdoblándome’

‘Te prometo violencia’

‘Teatro secreto’

‘Wing Shop’

Mejor Cortometraje de Ficción

‘Azul’

‘Crónica menor’

‘Oc ni temiki (sigo soñando)’

‘Techiq’

‘Una torreta en llamas’

Mejor Cortometraje Documental

‘La Mar’

‘Las voces del despeñadero’

‘Mácula’

‘Mujer de barro’

‘Toda la vida para siempre’