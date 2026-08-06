Con apoyo de EEUU, la ex diputada opositora Dinorah Figuera regresó a Venezuela para negociar con el chavismo una transición política (REUTERS)

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La ex diputada opositora Dinorah Figuera llegó el miércoles a Venezuela procedente de España para participar en la primera ronda de negociaciones con el chavismo, un proceso respaldado por Estados Unidos que busca avanzar hacia una transición política y una reforma institucional. La dirigente arribó al Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, en el estado Anzoátegui, junto a una comisión de ex diputados de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y posteriormente se trasladó a Caracas para el inicio de la agenda de conversaciones.

El proceso comenzó formalmente después de una llamada telefónica que Figuera y el presidente de la Asamblea Nacional y jefe negociador del Gobierno, Jorge Rodríguez, mantuvieron el pasado sábado para anunciar el inicio de las conversaciones en la capital venezolana.

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La mesa de diálogo se instaló siete meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas. Desde entonces, Delcy Rodríguez ejerce como presidenta encargada del país.

A su llegada al aeropuerto, Figuera afirmó que la prioridad inmediata de la comisión será atender las consecuencias de los sismos registrados el pasado 24 de junio, una tragedia que, según las cifras oficiales citadas, dejó más de 6.000 fallecidos, 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda.

“Esto va a tener una agenda prioritaria que va a significar el reconocimiento de la zona, el impacto de lo que fue esta tragedia, de cómo se va a acompañar a las víctimas de esta situación y qué estamos comprometidos a brindar”, declaró la dirigente al medio El Diario.

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A su llegada al aeropuerto, Figuera afirmó que la prioridad inmediata de la comisión será atender las consecuencias de los sismos registrados el pasado 24 de junio (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Figuera también explicó que la agenda de negociación incluirá reformas institucionales consideradas fundamentales para el proceso político.

Entre ellas mencionó la recomposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) para convertirlo en un organismo “creíble y confiable”, la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la “garantía de tener unos derechos políticos y civiles garantizados”.

En declaraciones a Televen, sostuvo que el proceso requerirá varios meses de trabajo antes de presentar resultados concretos. “Atentos a lo que es en esta semana la apertura oficial de este proceso de diálogo que busca la reinstitucionalización de la democracia”, expresó al llegar al país.

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La dirigente agregó que el cronograma prevé la presentación formal del trabajo realizado hacia finales de este año. “Hasta diciembre de 2026” se presentará “formalmente todo el producto” del proceso, señaló.

Asimismo, agradeció al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por el respaldo brindado para la construcción de la agenda de trabajo que orienta las conversaciones.

De acuerdo con la información disponible, el Departamento de Estado de Estados Unidos encomendó a Figuera la conducción del diálogo con el chavismo tras la captura de Maduro, con el objetivo de facilitar un proceso de transición política.

La dirigente agregó que el cronograma prevé la presentación formal del trabajo realizado hacia finales de este año. “Hasta diciembre de 2026” se presentará “formalmente todo el producto” del proceso, señaló (EFE)

Figuera encabezó la Asamblea Nacional elegida en 2015, un Parlamento reconocido por Washington como legítimo y cuya continuidad continúa defendiendo, pese a que el gobierno de Maduro desconoció sus funciones.

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La delegación opositora está integrada además por los ex diputados Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara.

Por parte del Gobierno participan el presidente del Parlamento y jefe negociador Jorge Rodríguez, la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza.

Las conversaciones se desarrollan sin la participación de la líder opositora María Corina Machado ni del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia. Ambos manifestaron previamente que esperan que este acercamiento conduzca a la celebración de elecciones presidenciales, aunque no forman parte de la mesa instalada en Caracas.

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Por su parte, el ministro de Interior y jefe del partido oficialista, Diosdado Cabello, dio la bienvenida a la delegación opositora y rechazó que el proceso represente una rendición del chavismo. “Nosotros los recibimos, esperamos que vengan dispuestos a conversar, que vengan dispuestos a incorporarse, a seguir trabajando por este país”, afirmó durante su programa semanal transmitido por la televisión estatal.

El ministro de Interior y jefe del partido oficialista, Diosdado Cabello, dio la bienvenida a la delegación opositora y rechazó que el proceso represente una rendición del chavismo

Cabello también subrayó que el Ejecutivo no intervino en la conformación de la representación opositora. “El gobierno interino no tuvo injerencia en la selección de la gente que estará representando a la oposición”, sostuvo.

El inicio de las negociaciones abre una nueva etapa de contactos políticos entre ambas partes con una agenda que contempla la atención de la emergencia provocada por los sismos, la reforma de instituciones del Estado y la definición de un cronograma de trabajo que, según Figuera, concluirá con la presentación de propuestas formales en diciembre de 2026.

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(Con información de AFP y EFE)