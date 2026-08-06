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Le cortan la luz al América: apagón sorprende en conferencia de prensa previo al debut en Leagues Cup

El peculiar momento quedó registrado previo al arranque de la participación azulcrema en el certamen

Rodríguez y Almada fueron interrumpidos abruptamente (captura de pantalla)
Rodríguez y Almada fueron interrumpidos abruptamente (captura de pantalla)
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A unas horas de iniciar su participación en la Leagues Cup, el América vivió un episodio inesperado fuera de la cancha.

Lo que debía ser una conferencia de prensa rutinaria para hablar del arranque del torneo terminó convirtiéndose en un momento inusual cuando un apagón interrumpió la comparecencia de Guillermo Almada y Brian Rodríguez en las instalaciones de Coapa, generando sorpresa entre los asistentes y obligando a suspender momentáneamente la actividad.

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Un apagón interrumpe la conferencia del América con Brian Rodríguez y Guillermo Almada

La tarde previa al duelo ante San Diego FC, el conjunto azulcrema atendió a los medios de comunicación para ofrecer sus impresiones sobre el inicio de la competencia internacional.

Sin embargo, mientras se desarrollaba la conferencia de prensa, un corte de energía eléctrica dejó a oscuras la sala donde se encontraban jugadores, cuerpo técnico y reporteros.

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El incidente tomó por sorpresa a todos los presentes. La transmisión se interrumpió de manera repentina y durante varios segundos hubo incertidumbre sobre si el evento podría continuar con normalidad.

De acuerdo con distintos reportes, una fuerte tormenta que afectó diversos puntos de la Ciudad de México habría estado relacionada con la falla eléctrica registrada en las instalaciones americanistas.

Aunque el servicio regresó por algunos momentos, la situación volvió a repetirse, lo que dificultó el desarrollo de la conferencia y limitó el número de preguntas que pudieron responder Rodríguez y Almada, ya que se levantaron y aprovecharon para no responder nada más.

Almada y Rodríguez prefirieron abandonar el lugar. (captura de pantalla)
Almada y Rodríguez prefirieron abandonar el lugar. (captura de pantalla)

El episodio rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde aficionados y usuarios compartieron videos del momento exacto en que la sala quedó completamente a oscuras.

Más allá de lo anecdótico, el apagón se convirtió en uno de los temas más comentados alrededor del club en la antesala de un torneo que representa una oportunidad importante para los equipos de la Liga MX frente a los representantes de la MLS.

La escena contrastó con la expectativa deportiva que existe alrededor de las Águilas, consideradas entre las escuadras con mayores aspiraciones dentro de la competencia.

Brian Rodríguez habla de su futuro antes del debut en Leagues Cup

Antes de que la conferencia quedara marcada por el corte de energía, uno de los temas que generó mayor interés fue la situación de Brian Rodríguez, quien ha sido vinculado con una posible salida del club durante el actual mercado de transferencias.

El atacante uruguayo reconoció que su intención profesional continúa siendo competir en Europa, una meta que mantiene desde hace varios años.

Sin embargo, también dejó claro que actualmente se encuentra comprometido con el proyecto del América y concentrado en los desafíos inmediatos que tiene el equipo.

Rodríguez señaló que su prioridad es seguir aportando dentro del terreno de juego mientras exista la posibilidad de defender los colores azulcremas.

El atacante no concretó su salida del América. REUTERS/Eloisa Sanchez
El atacante no concretó su salida del América. REUTERS/Eloisa Sanchez

Sus declaraciones llegan después de semanas de especulación sobre un posible cambio de equipo, situación que ha generado múltiples versiones tanto en México como en el extranjero.

Por su parte, Guillermo Almada aprovechó los minutos que pudo desarrollarse la conferencia para reiterar la importancia de arrancar con buen paso en la Leagues Cup, torneo que reúne a clubes de la Liga MX y la MLS en busca de los boletos disponibles para competencias internacionales de la Concacaf.

Jáminton Campaz aparece como opción para reforzar al América

Además de la atención que generó el apagón en Coapa, otro de los temas que rodea al América es la búsqueda de refuerzos para encarar el resto del semestre.

En los últimos días, el nombre del colombiano Jáminton Campaz ha tomado fuerza como una de las principales opciones de la directiva azulcrema.

El futbolista de Rosario Central es seguido de cerca por el club y ya existirían negociaciones para intentar concretar su llegada, aunque las diferencias económicas entre ambas instituciones mantienen la operación abierta.

Diversos reportes señalan que el conjunto argentino rechazó una primera propuesta y busca una cifra mayor por el seleccionado colombiano, quien viene de participar en el Mundial 2026 con su país.

Mientras las conversaciones continúan, el posible fichaje se ha convertido en uno de los movimientos más comentados alrededor de las Águilas previo a su debut en la Leagues Cup.

Jaminton Campaz,. mundialista con la selección Colombia en el 2026, querría salir de Rosario Central para jugar en América de México - crédito AFP
Jaminton Campaz,. mundialista con la selección Colombia en el 2026, querría salir de Rosario Central para jugar en América de México - crédito AFP

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