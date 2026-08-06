Juicio por Loan: declarará el jefe del equipo de odorología forense que detectó rastros en los vehículos de Pérez y Caillava

Carlos Pérez y Victoria Caillava dos de los acusados por la desaparición de Loan

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El juicio por la desaparición de Loan Peña continuará este jueves en la localidad correntina de 9 de Julio con cuatro nuevos testigos convocados para declarar.

Uno de los citados es Mario Rolando Rosillo, médico veterinario y referente del equipo de odorología forense del Ministerio de Seguridad de Corrientes.

Rosillo encabezó la pericia odorológica sobre la camioneta Ford Ranger y el auto Ford Ka de los acusados Carlos Pérez y María Victoria Caillava, procedimiento en el que los canes detectaron rastros de olor atribuidos a Loan en los asientos traseros de ambos rodados.

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Durante la investigación, Rosillo explicó el método seguido, la validez de los protocolos aplicados y sostuvo que no es posible una transferencia accidental del olor humano en un breve periodo de tiempo, sino que esta requiere varios días, un intervalo que no existió entre el secuestro de los vehículos y la recolección de las muestras, de acuerdo a la reconstrucción fiscal.

La camioneta de Pérez en la que se hallaron rastros de olor de Loan

Esta pericia fue justamente uno de los temas tratados en la audiencia de este miércoles, con la presentación de Guillermo Gustavo Romero, un sargento primero de la División de Canes de la Policía de Corrientes y guía de uno de los canes que participó de los peritajes.

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Al declarar cómo fue su trabajo durante la investigación de la desaparición del niño, reveló que antes del comienzo de las tareas, los vehículos no tenían faja de clausura y las llaves las tenía el comisario Walter Maciel.

Mencionó luego el procedimiento seguido para recolectar muestras de olor en mediante la utilización de gasas esterilizadas para evitar contaminación.

“Las gasas son de trama cerrada hospitalaria que se utilizan, esterilizadas por una entidad. En este caso se usó gasa esterilizada, que trajo personal de Salta con los frascos de vidrio también esterilizados, para que no haya ningún tipo de contaminación al momento del levantamiento del olor humano. Estas gasas son colocadas en distintos puntos del vehículo”, indicó.

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El resultado sobre el auto de Caillava también fue positivo

El can a cargo de Romero se llama “Arandú”, un labrador blanco seleccionado por su comportamiento tranquilo que arrojó resultado positivo sólo en la camioneta, con una marcación pasiva (el animal se sentó).

El testigo relató que también se usaron pinzas para la pericia, aunque aclaró que no le compete explicar la técnica ni la realización completa de la pericia, lo cual corresponde al supervisor Rosillo.

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Del igual modo, dijo que el olor extraído se coteja con la ropa del damnificado y olor de testigos. Y contó que las gasas, una vez que fueron recolectadas, fueron puestas en un frasco de vidrio con tapa de metal y fueron troqueladas.

El juicio por la desaparición de Loan comenzó en junio pasado

Otro de los convocados es Silvio Oscar Acuña, un policía que durante la investigación declaró sobre los movimientos en la madrugada del operativo y sobre la falsa alarma respecto al hallazgo del menor, así como la orden de replegar móviles en la casa de la abuela de Loan y la identificación de la persona que había dado aviso.

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El prefecto Reinaldo Waldir Nake, jefe de la Unidad de Goya de la Prefectura entre febrero de 2024 y enero de 2026, también fue citado para dar testimonio en la audiencia. El último testigo citado es Jorge Mario Medina.