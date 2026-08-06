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Vi a Juan Gabriel y Mi chica púrpura, entre las películas que se proyectarán gratis en Festival de Cine en CDMX

Cine al Margen ya está en marcha; la capital mexicana recibe más de veinte títulos independientes y actividades sin costo

El festival que da voz al cine mexicano independiente ya comenzó en la CDMX: Cine al Margen despliega una programación gratuita y diversa en múltiples sedes y plataformas digitales. (@cinealmargen)
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El Festival Cine al Margen ya comenzó en la Ciudad de México, abriendo desde el 3 de agosto nuevas posibilidades para que el público acceda de manera gratuita a cine mexicano independiente, fuera de los circuitos comerciales y convencionales.

La edición 2026, que se celebrará hasta el 9 de agosto, apuesta por la diversidad en formatos y voces, proyectando largometrajes y cortometrajes en varias sedes físicas, así como en una plataforma digital accesible para todo el país.

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El certamen busca impulsar películas que a menudo quedan al margen de la industria, reafirmando su misión de ofrecer una vitrina a propuestas invisibilizadas.

Durante el festival, las funciones se distribuyen en espacios como La Casa del Cine MX y la Facultad de Cine, entre otras.

Además, varios títulos estarán disponibles de forma gratuita en línea a través de la plataforma Nuestro Cine MX, facilitando la llegada a nuevas audiencias y ampliando el impacto de la programación.

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Sedes, fechas y acceso a las funciones

La tercera edición de Cine al Margen se extiende hasta el 9 de agosto, permitiendo que el público asista a proyecciones en distintas ubicaciones.

Las principales sedes del festival son:

  • La Casa del Cine MX: Funciones de la competencia oficial. Única sede donde las funciones tienen costo.
  • Sala Marco Julio Linares del Instituto Mexicano de Cinematografía: Proyecciones sin costo para el público.
  • Cinemanía: Acceso libre a todas las funciones programadas.
  • Facultad de Cine: Espacio dedicado a actividades académicas y paneles abiertos sobre actuación y fotografía, con entrada gratuita y sin necesidad de registro previo.

Para quienes prefieren el formato digital, la plataforma Nuestro Cine MX presenta una selección de cortometrajes y largometrajes de manera gratuita y en todo México, del 4 al 9 de agosto.

Un cartel blanco con ilustraciones coloridas y texto sobre un festival de cine en una pared blanca. Dos personas conversan frente a árboles
La tercera edición de Cine al Margen se extiende hasta el 9 de agosto. (@cinealmargen)

Películas y cortometrajes de la competencia oficial

La programación de este año está compuesta por 22 títulos provenientes de 10 estados de la república, con una oferta que abarca desde estrenos en la Ciudad de México hasta lanzamientos latinoamericanos y mundiales.

En la selección destacan tanto largometrajes como cortometrajes que exploran distintos géneros y temáticas.

Largometrajes en competencia:

  • About the Beginning, de Amulio José Espinosa
  • Corazones fracturados, de Roberto Campos Segura
  • Ella vive en la escuela, de Samuel C. Montes De Oca León
  • Kokoro: corazón de ciudad, de Mauricio Medina Elizondo
  • La casa, de Eva Villaseñor
  • Los invisibles, de Andrea Oliva Marcial
  • Mi chica púrpura, de Francisco R. Crisóstomo
  • Nos hace falta Sinar, de Andrés Alarcón Nandayapa
  • Quiero ver sangre, de Ramiro Medina Flores

Cortometrajes en competencia:

  • CIEGA, de Víctor Adam Luna
  • Culpable, de Eduardo Luis Alvarado
  • Demian, de Diego Padilla
  • Distintas, de Jadebeth Belbe
  • El vaivén, de Chucho E. Quintero
  • Entre cerros, de Miguel Ángel Espinoza Camacho
  • La otra pirámide de Cholula, de Alonso Velasco
  • Más allá de las palabras, de Emma Rodríguez
  • Por el dedo de Dios, de Rubén J. Méndez
  • Por las buenas amistades, de Ulises Pérez Mancilla
  • Somos calle, de Itto Muñoz
  • Tú mirada mi recuerdo, de Lizz Saavedra
  • Vi a Juan Gabriel, de José Luis Isoard y William Elizondo

El jurado encargado de evaluar los largometrajes está conformado por Armando Espitia, actor de cine, televisión y teatro; Natalia Bruschtein, realizadora y directora; y Erick Estrada, crítico de cine, programador e investigador.

En el caso de los cortometrajes, el jurado está integrado por Brenda Medina, guionista y productora; Jorge Magaña, promotor y director de Shorts México; y Selma Cervantes, directora y miembro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Estrenos, premios y actividades adicionales

Este año, el festival incluye diez estrenos en la capital, dos nacionales, uno latinoamericano y uno mundial, consolidando su papel como plataforma para nuevos lanzamientos.

Todas las películas en competencia aspiran a reconocimientos en categorías como Mejor Película, Dirección, Actuación, Guion, Edición, Fotografía y Sonido, evaluadas por jurados con amplia trayectoria en el cine nacional.

Los cortometrajes compiten por el premio a Mejor Cortometraje, definido por un jurado especializado.

Además, se presenta un programa especial de Procine con tres cortometrajes fuera de concurso: A los once, Los espejos y Vagón de medianoche.

El festival también suma actividades académicas y paneles con invitados del sector cinematográfico.

Durante el primer trimestre de 2027, la itinerancia nacional del festival llevará parte de la selección oficial a distintos estados, con especial presencia en el sureste del país.

Así, Cine al Margen continúa su labor de descentralización y promoción del cine mexicano alternativo, facilitando el acceso a propuestas innovadoras y diversas tanto en la Ciudad de México como en otros puntos del país.

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