Procesan a Harold “N”, presunto homicida de Marco Antonio Suástegui, activista asesinado en Acapulco

Vinculan a proceso al sicario del CECOP: la jueza da cuatro meses a la FGE Guerrero para cerrar la investigación por homicidio calificado. Crédito: Especial

Un juez vinculó a proceso a Harold “N” por el homicidio calificado de Marco Antonio Suástegui Muñiz, principal dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), a más de un año de que un sicario le disparó tres veces en la playa Icacos de Acapulco.

La jueza de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares, Rosalba Pacheco Teresa, dictó el auto de vinculación tras valorar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), que incluyeron el testimonio de testigos presenciales quienes identificaron a Harold como el autor de los disparos.

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El ataque en playa Icacos

El 18 de abril de 2025, Suástegui llegó a su negocio de renta de motos acuáticas en las inmediaciones del acceso a playa Icacos. Harold y otros individuos ya lo acechaban y conocían todos sus movimientos.

Cuando el dirigente cerró su negocio para retirarse, los agresores calcularon el momento. A las 19:15 horas, Suástegui y su esposa abordaron su vehículo, pero Harold les cerró el paso; ambos bajaron del auto y se desplazaron hacia una banqueta.

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Agentes de policía mexicanos se observan detrás de una cinta de precaución que indica un área restringida, en un día histórico para el país al registrar el menor número de homicidios en una década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Minutos después se desataron los disparos. El defensor corrió para ponerse a salvo, pero el agresor lo siguió y lo dejó herido de gravedad sobre la arena, ante la vista de varios turistas que presenciaron la agresión.

Ocho días en terapia intensiva

La familia de Suástegui lo subió a su camioneta y lo trasladó a un hospital privado, donde permaneció ocho días en terapia intensiva. Murió el 25 de abril de 2025.

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El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, denunció que hubo indicios tempranos de la ubicación del homicida, pero señaló que la FGE ocultó su captura inicial y lo dejó libre. La detención definitiva de Harold ocurrió el 12 de junio de 2026, más de un año después del ataque.

El vínculo con una red de extorsión

De acuerdo con las investigaciones, Harold pertenecía a un grupo delictivo encabezado por Jesús Zamora Cervantes, dirigente del Frente de Defensa Marítima Terrestre de Acapulco. Esa organización se dedicaba a extorsionar a prestadores de servicios turísticos en las playas del puerto.

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Casquillos de bala yacen dispersos sobre el asfalto junto a una cinta policial de "No Pasar", mientras luces de una patrulla iluminan el sombrío entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En varias ocasiones, los integrantes del grupo presionaron a Suástegui para que pagara una cuota. El dirigente se negó y trató de organizar a otros trabajadores para resistir la extorsión.

El 4 de junio de 2026, Zamora Cervantes y 10 integrantes de esa organización fueron detenidos. La detención de Harold se realizó en Acapulco por agentes de la Policía Investigadora Ministerial, con el apoyo de la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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¿Quién era Marco Antonio Suástegui?

Suástegui Muñiz fue el principal dirigente del CECOP, organización que durante años bloqueó la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Su labor lo convirtió en un defensor ambiental e indígena de referencia en Guerrero.

Semanas antes de su muerte, el activista había denunciado ante autoridades federales las amenazas que recibía por su labor en defensa de la bahía de Acapulco y de los bienes comunales de Cacahuatepec. Tlachinollan calificó su asesinato como “un atentado grave a los defensores de derechos humanos y del medioambiente”.

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Dos policías de la Ciudad de México observan una escena del crimen acordonada con cinta amarilla, con una patrulla y sus luces encendidas iluminando la calle de un barrio popular por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación de Harold tras la audiencia

La jueza Pacheco Teresa fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en que la FGE deberá recabar los medios de prueba que acrediten la participación plena del imputado. Harold permanecerá en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social con sede en Chilpancingo de los Bravo.

La audiencia inicial comenzó el 12 de junio a las 16:50 horas en el juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del puerto de Acapulco. Organizaciones de derechos humanos celebraron la resolución como un avance contra la impunidad en el caso.

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La búsqueda de otro familiar desaparecido

La historia de Suástegui no se limitaba a su propia persecución. También buscaba a su hermano Vicente Iván, igualmente opositor al proyecto de la CFE, quien desapareció el 5 de agosto de 2021 y cuyo paradero sigue sin esclarecerse.

La FGE reafirmó su compromiso con la persecución de los delitos contra la vida y garantizó el acceso a la justicia en el caso. El proceso contra Harold avanza ahora hacia la etapa de investigación complementaria.

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