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Marina asegura 270 kilos de cocaína en Manzanillo, Colima

En la embrocación donde estaba la droga también había dos personas

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Marina asegura 270 kilos de cocaína en Manzanillo, Colima
Parte de las acciones de los agentes (Semar)

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron el aseguramiento de 268 paquetes con cocaína en recinto portuario de Manzanillo, Colima. Lo anterior dio como resultado el aseguramiento de 270 kilogramos de la droga.

Los indicios fueron hallados al interior de un contenedor durante las maniobras de descarga de un buque portacontenedores. En el interior de la embarcación donde se encontró la carga viajaban dos hombres en condición migratoria irregular, quienes se encontraban en buen estado de salud al momento de su localización y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la determinación de su situación jurídica.

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Los hechos fueron informados el 20 de junio por la Semar, quien detalló que el aseguramiento fue resultado de una operación conjunta en la que participaron la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Operación interinstitucional en el puerto de Manzanillo, Colima. Personal de la Secretaría de Marina y agencias colaboradoras aseguró 268 paquetes con 270 kilogramos de cocaína. La carga fue localizada dentro de un contenedor en un buque portacontenedores. Se observa a elementos realizando el registro y manipulación de los indicios. Dos hombres en situación migratoria irregular fueron puestos a disposición de las autoridades (Semar)

Un video compartido por las autoridades muestra parte de las acciones de los agentes de seguridad en el sitio recogiendo las unidades en paquetes de diferentes colores, algunos de los cuales incluso cuentan con logos de lo que parecen ser marcas comerciales.

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Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) realizó las diligencias de pesaje, conteo e identificación de los indicios, tras lo cual la carga asegurada quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, responsable de integrar la carpeta de investigación del caso.

Aseguramiento de metanfetamina en Manzanillo

En otras acciones, el 8 de mayo pasado, elementos de (UNAPROP) localizaron cinco paquetes con una sustancia granulada cristalina de color blanco con características similares a la metanfetamina, ocultos dentro de un contenedor que los declaraba como compactadoras de cartón. El hallazgo tuvo lugar durante una inspección de rutina en el recinto portuario de Manzanillo y estuvo a cargo de la Sexta Región Naval.

La droga estaba oculta en las supuestas compactadoras, al interior de un contenedor. Crédito: Marina
La droga estaba oculta en las supuestas compactadoras, al interior de un contenedor. Crédito: Marina

El cargamento fue detectado al interior de un contenedor naval que viajaba a bordo de un buque de bandera de Singapur con destino a Nueva Zelanda. Los bultos con la sustancia estaban protegidos por placas de metal. Tras el hallazgo y aseguramiento, la sustancia fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

García Harfuch anuncia aseguramiento de droga en Colima

Mientras que semanas antes, el 19 de febrero pasado, Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que fue interceptado (también en Manzanillo) un semisumergible que transportaba 179 bultos con aproximadamente cuatro toneladas de cocaína. La operación derivó también en la detención de tres personas.

En dicha ocasión, el titular de la SSPC señaló que acciones marítimas de las últimas semanas permitieron asegurar cerca de 10 toneladas de la mencionada droga, lo que representa una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado, al impedir que millones de dosis lleguen a las calles y proteger la seguridad de las familias mexicanas.

(X @OHarfuch)
(X @OHarfuch)

García Harfuch acompañó la publicación con fotografías y un video en el que se aprecia el momento en que las autoridades mexicanas detienen la embarcación.

Aseguramiento de droga en aguas de Oaxaca

En otras acciones, a mediados de mayo pasado, elementos de la Marina localizaron y aseguraron 13 paquetes tipo ladrillo y un bulto con presunta cocaína que flotaban en el Océano Pacífico mexicano, aproximadamente a 248 millas náuticas al suroeste de Huatulco, en el estado de Oaxaca.

El hallazgo fue realizado durante labores de vigilancia rutinaria en la zona, cuando los elementos navales detectaron los objetos a la deriva y procedieron a su recuperación, confirmando que contenían una sustancia similar a la cocaína.

El aseguramiento de la carga ilícita se realizó en coordinación con la SSPC y la FGR. Los 13 paquetes fueron trasladados al puerto de Huatulco para su resguardo e investigación, y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público.

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