Vinculan a proceso a dos hombres detenidos con más de 50 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Tijuana

Son acusados de delitos contra la salud (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la vinculación a proceso en contra de dos sujetos identificados como Adalberto “N” y Juan “N” por su presunta participación en un delito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína.

Los hechos se originaron a partir de una denuncia anónima que derivó en la intervención de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), quienes detuvieron a los dos individuos en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California.

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Ambos habían llegado a esa terminal aérea a bordo de un avión procedente de Tapachula, Chiapas. Durante la inspección del equipaje, con el apoyo de un binomio canino, se localizaron 50 paquetes que, tras el dictamen final, arrojaron un peso total de 49.641 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Con base en estos hechos, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó ante el juez los datos de prueba suficientes para obtener no solo la vinculación a proceso, sino también la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

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Binomio encargado de la detección en el aeropuerto internacional fronterizo. Crédito: FGR

Detenidos tras la revisión de un binomio canino

Ambos imputados quedarán recluidos en el Centro de Reinserción Social (CERESO) “La Mesa”, en Tijuana, Baja California, mientras transcurren los tres meses de plazo establecidos para la investigación complementaria.

Cabe recordar que el 4 de junio pasado fue informada la detención de los dos sujetos mencionados. Las autoridades indicaron que el arresto de los dos sujetos fue resultado de una revisión por parte de un binomio canino.

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El ejemplar revisó el equipaje de los ahora procesados y marcó como positivo un hallazgo de posibles sustancias ilícitas.

Droga encontrada en la maleta de Juan "N" tras la revisión. Crédito: FGR

Encuentran túnel transfronterizo del CJNG

Cabe recordar que en Tijuana es donde agentes de seguridad encontraron un túnel para el trasiego de drogas que según las averiguaciones de las autoridades estadounidenses fue creado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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El Departamento de Justicia además informó la detención de cuatro presuntos integrantes de la organización criminal y el aseguramiento de millones de dólares en cocaína.

"HSI y los demás socios del grupo de trabajo de Seguridad Nacional llevaron a cabo una compleja investigación a largo plazo dirigida al Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyos miembros fueron responsables de la construcción de un túnel subterráneo utilizado para el contrabando de narcóticos".

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Los cuatro detenidos enfrentan cargos relacionados con diversas incautaciones que suman más de una tonelada de cocaína, sustancia valuada en 45 mil millones de dólares.

El video muestra un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana, Baja California, donde agentes exploran un túnel clandestino de 265 metros de longitud y 6.3 metros de profundidad. Se observa la infraestructura interna del túnel, incluyendo soportes de madera, iluminación y tuberías. Además, se visualiza el decomiso de sustancias ilícitas como posible marihuana y píldoras moradas. Este túnel transfronterizo, que conecta de México a Estados Unidos, fue localizado en una vivienda utilizada para almacenamiento y tráfico.

Un día antes de esa conferencia, la FGR había informado la desarticulación del túnel transfronterizo que conecta Tijuana, Baja California, con San Diego, California. El registro en video del operativo mostró a agentes explorando una estructura clandestina de 265 metros de longitud y 6.3 metros de profundidad, dotada de soportes de madera, iluminación, tuberías y un mecanismo deslizante. La infraestructura fue localizada en una vivienda empleada para almacenamiento y tráfico, donde también se decomisaron sustancias ilícitas que incluyen presunta marihuana y píldoras moradas.

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Las autoridades estadounidenses subrayaron que el valor de la cocaína en San Diego es aproximadamente diez veces mayor que el de la metanfetamina y tres veces superior al del fentanilo, un diferencial de precio que explica el creciente interés de los cárteles en ese narcótico.

Esta dinámica de mercado se refleja en un aumento del 42% en los aseguramientos registrados en la zona suroeste de la frontera entre 2024 y 2025, tendencia que continúa en ascenso.

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“Los cárteles, como el CJNG, han intensificado drásticamente sus esfuerzos para importar cocaína, un producto sumamente rentable, a Estados Unidos. La cocaína es ahora el sustento de los cárteles, y lo que vemos hoy aquí representa un duro golpe para su sistema", afirmaron los funcionarios durante el encuentro con la prensa.