No es el estrés ni la genética: este hábito que tienes antes de dormir puede estar causando tu caída de cabello

Hay hábitos nocturnos que el cabello resiente más de lo que parece. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay gestos nocturnos tan automáticos que resulta difícil cuestionarlos. Se repiten cada noche sin que nadie los señale como un problema y, precisamente por eso, el daño que generan avanza sin que la persona lo note.

El cabello es más vulnerable durante las horas de sueño de lo que la mayoría imagina.

Hay aspectos que generan consecuencias que pueden volverse irreversibles antes de que aparezca la primera señal visible.

Cuando el daño avanza a la fase cicatrizal, el cabello no vuelve a crecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que ocurre con el cabello mientras se duerme rara vez se considera un factor de riesgo. Los especialistas coinciden en que debería serlo.

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Los mecanismos que dañan el cabello mientras duermes

Dormir con el cabello húmedo activa un proceso de deterioro que comienza en la estructura proteica del pelo.

Timothy Schmidt, dermatólogo de la Universidad de Utah, señala en un artículo publicado por el portal de salud de la misma institución que el cabello mojado es más frágil y propenso a romperse que el seco.

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Lo que haces con tu cabello antes de dormir puede tener consecuencias que tardan en volverse visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua debilita su estructura proteica y lo vuelve más elástico y fácil de quebrar.

De ahí que sea común encontrar más pelo en el cepillo o en la almohada tras dormir con el cabello húmedo, un hábito que, repetido cada noche, acumula un daño que no siempre resulta evidente de inmediato.

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La fricción contra la almohada agrava el daño. Cada movimiento durante el sueño jala y estira las fibras en su estado más vulnerable.

Algunos gestos cotidianos se repiten cada noche sin que nadie los señale como un factor de riesgo capilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Schmidt advierte además que un cuero cabelludo húmedo por periodos prolongados genera el ambiente ideal para el crecimiento de hongos o bacterias, lo que puede derivar en caspa o dermatitis seborreica.

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Recogerse el cabello para dormir: el hábito que más daño acumula

El segundo mecanismo opera por tensión mecánica repetida.

De acuerdo con un estudio publicado en la Revista Británica de Dermatología, editada por la editorial de la Universidad de Oxford, la alopecia por tracción es la segunda causa más frecuente de pérdida de cabello en mujeres, solo por detrás de la alopecia de patrón femenino.

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El seguimiento duró 77 semanas y encontró que el mecanismo detrás del problema fue, en la mayoría de los casos, simplemente amarrarse o sujetarse el pelo.

La alopecia por tracción estuvo presente en el 34% de las mujeres del grupo estudiado.

El cabello mojado es más frágil y propenso a romperse, según Timothy Schmidt, dermatólogo de la Universidad de Utah. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir con una coleta, chongo tirante o trenzas ajustadas al cuero cabelludo concentran esa tensión durante horas seguidas.

El folículo piloso no está diseñado para soportar esa fuerza mecánica de forma prolongada y repetida.

Dormir con el cabello húmedo puede favorecer el crecimiento de hongos y bacterias en el cuero cabelludo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al inicio, genera inflamación localizada en el cuero cabelludo y, si la tensión continúa día tras día, el folículo se destruye de forma permanente.

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Cómo reconocer las primeras señales antes de que el daño sea irreversible

Los primeros signos aparecen en la línea frontal del cabello: pelos rotos alrededor de la frente, una orilla que retrocede o pequeñas zonas sin pelo justo donde el recogido ejerce más presión.

El agua debilita la estructura proteica del cabello y lo vuelve más fácil de quebrar.(Imagen ilustrativa infobae)

En esta etapa, suspender los peinados de tensión puede revertir el daño, según los especialistas.

Cuando la alopecia por tracción avanza a la fase cicatrizal, el tejido del cuero cabelludo se hace fibroso y el cabello no vuelve a crecer.

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Llegando a esa fase, la única solución viable es quirúrgica: el trasplante capilar de unidades foliculares.

Una coleta apretada usada a diario puede destruir el folículo piloso de forma permanente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cambiar en la rutina nocturna para reducir el riesgo

No todos los recogidos generan el mismo daño.

Los de mayor riesgo combinan tensión alta con uso diario y tiempo prolongado: coletas apretadas, chongos tirantes, trenzas ajustadas al cuero cabelludo, extensiones con adhesivo y bandas elásticas gruesas usadas siempre sobre la misma zona.

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda optar por recogidos sueltos, alternar la posición del amarre y evitar accesorios que ejerzan presión sostenida.

Este gráfico ilustra recomendaciones de expertos para proteger el cabello durante la rutina nocturna, detallando peinados de riesgo, alternativas seguras, técnicas de secado y la elección de fundas de almohada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Schmidt suma dos medidas para quienes se duchan de noche: secar el cabello parcialmente antes de acostarse — con secadora en temperatura baja o dejándolo airear — y considerar una funda de almohada de seda o satén, que genera menos fricción que el algodón.

El estudio de la Universidad de Oxford coincide en que la detección temprana y el cambio de hábitos son suficientes para detener el avance de la enfermedad antes de que el daño sea permanente.