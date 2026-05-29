Cómo saber si tu caída de cabello es temporal o necesita atención médica urgente

La caída de cabello es una señal que, en ciertos casos, refleja un problema de salud mayor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder cabello es una experiencia que genera angustia, aunque en la mayoría de los casos forma parte de un proceso biológico normal y reversible.

El problema surge cuando esa caída no se detiene, cambia de patrón o aparece junto a otros síntomas en el cuerpo.

Saber distinguir entre una caída pasajera y una que requiere atención médica puede marcar la diferencia entre un tratamiento oportuno y un daño folicular permanente.

Identificar la causa detrás de la caída de cabello es el primer paso para determinar si requiere tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto cabello es normal perder al día

Perder entre 50 y 100 cabellos al día se considera dentro del rango normal, siempre que nuevos cabellos reemplacen a los que caen, de acuerdo con una reciente investigación médica disponible en el repositorio digital de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

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La alopecia se clasifica en dos grandes categorías: la no cicatrizal, en la que el folículo piloso se preserva y la recuperación del cabello es posible, y la cicatrizal, en la que el folículo se destruye de forma irreversible y la pérdida es permanente.

La caída de cabello puede ser temporal o permanente dependiendo del tipo de alopecia que la origine. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Salud de México, esta enfermedad es un problema común que afecta por igual a hombres y mujeres, y ocurre cuando las células del sistema inmune atacan la raíz del cabello y la destruyen.

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Por qué el estrés o una dieta pueden provocar caída masiva de cabello

El cabello atraviesa tres fases de manera continua: crecimiento, transición y reposo.

Cuando ese ciclo se interrumpe por causas externas —estrés, cambios hormonales o deficiencias nutricionales—, el folículo no se destruye, pero sí detiene su actividad antes de tiempo.

La forma más común de caída temporal tiene nombre clínico: efluvio telógeno. Ocurre cuando un número elevado de folículos pasa prematuramente a la fase de reposo, lo que provoca una caída difusa en todo el cuero cabelludo.

La alopecia puede tener origen genético, hormonal, inmunológico o nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación médica señala que esta condición aparece aproximadamente tres meses después del evento que la desencadenó —un parto, una pérdida de peso brusca, una enfermedad, una cirugía o un periodo de estrés intenso— y que, en la mayoría de los casos, se resuelve sola en un plazo de seis meses sin dejar daño permanente.

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Entre los medicamentos que pueden provocar este tipo de caída reversible se encuentran anticoagulantes, anticonvulsivos, antidepresivos y anticonceptivos orales, de acuerdo con la Guía de Práctica Clínica sobre Alopecia Androgenética del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En la caída reversible, el cabello suele empezar a desprenderse tres meses después del evento que la desencadenó. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales que sí exigen ir al médico

No toda caída de cabello puede esperar. Existen patrones que indican un proceso que, sin atención, puede volverse irreversible.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, las siguientes señales justifican una consulta con un dermatólogo:

parches circulares o zonas delimitadas Pérdida eno zonas delimitadas sin cabello Retroceso de la línea frontal del cabello acompañado de pérdida de cejas. Presencia de enrojecimiento, costras, ardor o comezón en el cuero cabelludo. Caída que supera los seis meses sin señales de recuperación. Pérdida de cabello en otras zonas del cuerpo, como pestañas, cejas o vello corporal.

La infografía detalla las señales de alerta de la caída de cabello, incluyendo patrones como la pérdida en parches, el retroceso de la línea frontal y otras afecciones que requieren atención dermatológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas características pueden corresponder a alopecia areata —una enfermedad autoinmune en la que el sistema ataca los folículos pilosos— o a alopecias cicatrizales, condiciones en las que el daño folicular ya es permanente.

Caída en parches, ardor en el cuero cabelludo y pérdida de cejas son señales de alerta que no deben ignorarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prueba que puedes hacer en casa

Existe una forma sencilla de evaluar si la caída activa es elevada: tomar entre 50 y 60 cabellos entre los dedos índice, medio y pulgar, y jalarlos con suavidad desde la raíz hacia las puntas.

Si se desprenden más de cinco o seis cabellos con facilidad, la prueba se considera positiva e indica una caída activa que merece evaluación médica.

La Guía del IMSS precisa que esta prueba debe realizarse al menos 24 horas después del último lavado de cabello para evitar resultados falsos.

Este infográfico detalla un sencillo test casero para evaluar la caída activa del cabello, explicando cómo realizarlo, el umbral de cinco o seis cabellos como positivo y la recomendación de buscar evaluación médica según la guía del IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)