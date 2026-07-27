Playa Akumal, Quintana Roo: nada con tortugas en aguas cristalinas del Caribe mexicano

El nombre Akumal proviene del maya y significa “tierra de tortugas”. FOTO: ELIZABETH RUIZ /CUARTOSCURO.COM

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Las aguas turquesa de la Playa Akumal, en Quintana Roo, reciben cada año a visitantes decididos a vivir una experiencia única: nadar junto a tortugas marinas en su propio hábitat natural.

El fenómeno ocurre entre mayo y octubre, cuando estos animales llegan a la bahía para alimentarse y desovar.

Cualquier visitante —desde familias hasta buceadores experimentados— puede sumergirse en la zona habilitada, alquilar equipo de snorkel y observar de cerca el mundo submarino que convierte a Akumal en un destino imprescindible del Caribe mexicano.

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El acceso a la playa es sencillo: basta con llegar temprano, preferir los días laborables y seguir las indicaciones de los guías para asegurar la protección de las especies.

Playa Akumal: geografía y acceso

La Playa Akumal se ubica entre Playa del Carmen y Tulum, a unos 40 km al sur de la primera y a 28 km al norte de la segunda.

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El acceso es directo desde la carretera federal 307, tanto en vehículo propio como en transporte público.

Los colectivos que circulan entre Playa del Carmen y Tulum permiten llegar de forma económica, con paradas cercanas a la playa tras una breve caminata.

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Quienes viajan desde Cancún suelen dividir el trayecto en dos partes: primero hasta Playa del Carmen, luego rumbo a Akumal.

El horario habitual para disfrutar de la playa comienza a las 9:00 y termina a las 17:00.

Es aconsejable llegar en las primeras horas del día para evitar la mayor afluencia de turistas y aprovechar las condiciones óptimas de luz y tranquilidad en el agua.

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Una infografía oficial del Gobierno de México describe el Área de Refugio para la Protección de Especies Marinas de la Bahía de Akumal, en Quintana Roo, incluyendo su superficie y especies como tortugas marinas. (Gobierno de México)

El espectáculo de las tortugas marinas

El nombre Akumal proviene del maya y significa “tierra de tortugas”.

La Bahía de Akumal fue declarada Área de Refugio para la Protección de Especies Marinas el 7 de marzo de 2016, bajo la administración de la CONANP.

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Esta zona abarca 1.653 hectáreas, protegiendo especies como la tortuga verde, caguama y carey, así como corales, manglares y pastos marinos.

Cada año, durante la temporada de anidación que va de mayo a octubre, varias especies emergen para depositar sus huevos en la arena protegida de la bahía.

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Verlas nadar a centímetros de distancia es uno de los principales atractivos: se alimentan en los prados marinos y pueden observarse durante todo el año, aunque el mayor número de ejemplares coincide con la época de desove.

Los visitantes pueden participar en tours guiados de snorkel. Para preservar este ecosistema, existe un código de ética que prohíbe tocar, alimentar o acosar a las tortugas, usar bloqueadores solares, acercarse a menos de tres metros y dañar los pastos marinos.

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La tarifa ronda los 20 a 35 euros, un precio que contribuye al mantenimiento del área y la conservación de las especies.

Código de ética para nado con tortugas marinas en Bahía de Akumal, impulsado por SEMARNAT y CONANP. (Gobierno de México)

Experiencias para los amantes de la naturaleza

Además del nado con tortugas, la Playa Akumal ofrece otras actividades de contacto directo con la naturaleza.

Una de las opciones preferidas es la visita al Centro Ecológico Akumal, donde se organizan talleres sobre conservación, recorridos guiados y participación en programas de liberación de crías de tortuga.

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El centro promueve la educación ambiental y la protección de la biodiversidad local.

Los alrededores de Akumal también incluyen cenotes como el Cenote Cristal, Cenote Escondido y Cenote Santa Cruz, cada uno con aguas dulces y cristalinas ideales para nadar, bucear y explorar formaciones rocosas.

Bahía de la Media Luna y Laguna Yal-Kú

Al sur de la bahía principal se encuentra la Bahía de la Media Luna (“Half Moon Bay”), una playa en forma de media luna famosa por sus aguas tranquilas y poco profundas.

Es un lugar ideal para familias y para quienes buscan practicar snorkel sin corrientes fuertes. La zona cuenta con restaurantes y bares a pie de playa.

A corta distancia se localiza la Laguna Yal-Kú, un cenote semiabierto con aguas transparentes, abundante vida marina y formaciones coralinas.

El acceso está regulado, e incluye servicios como lockers y chalecos salvavidas, permitiendo nadar entre peces de colores, rayas y ocasionales tortugas.

Nada junto a tortugas marinas en la bahía protegida de Akumal, Quintana Roo, y descubre el Caribe mexicano en su versión más tranquila y natural. (Google Maps)

Consejos y recomendaciones para la visita

La Playa Akumal es un destino apto para todo tipo de viajeros.

Es recomendable llevar pesos mexicanos para evitar comisiones y pagos redondeados, además de respetar las normas del lugar: no tocar ni alimentar a las tortugas, no pisar los prados marinos y mantener la playa limpia.

La zona dispone de servicios básicos, como baños públicos, renta de equipo de snorkel y pequeñas tiendas. No existen grandes centros comerciales, lo que preserva el ambiente relajado y auténtico del pueblo.

Mejor época y planificación del viaje

Aunque Akumal puede visitarse todo el año, la temporada de mayor afluencia corresponde a diciembre-abril.

Para una experiencia más tranquila y mayor contacto con las tortugas, conviene preferir los meses de anidación y evitar los fines de semana.

Un día completo en Akumal permite combinar actividades acuáticas, exploración de cenotes y descanso.

Quienes lo desean pueden alojarse en pequeñas posadas locales o en los centros turísticos de Playa del Carmen y Tulum, desde donde resulta sencillo organizar excursiones de jornada completa.

Akumal no solo ofrece la oportunidad de nadar con tortugas en aguas cristalinas, sino también la posibilidad de vivir la Riviera Maya con un ritmo pausado, en contacto directo con la naturaleza y la cultura local.