Por qué el cabello huele mal horas después de lavarlo: el error que cometes al enjuagarlo

El cuero cabelludo produce sebo de forma continua, incluso horas después de un lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mal olor en el cabello horas después de lavarlo es una situación frecuente, pero pocas personas identifican su causa real.

Un estudio publicado en la revista Skin Appendage Disorders y retomado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, analizó durante varios años la relación entre la frecuencia de lavado, la condición del cuero cabelludo y la producción de olor, y sus conclusiones contradicen varios de los mitos más extendidos sobre el cuidado capilar.

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Las bacterias y levaduras que habitan naturalmente el cuero cabelludo son inofensivas en condiciones normales de higiene. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo reunió dos diseños distintos: uno epidemiológico con 1,500 hombres y mujeres de entre 18 y 75 años, y otro controlado con 60 participantes de 18 a 50 años que solían lavarse el cabello dos veces por semana o menos.

Ambos incluyeron mediciones técnicas del cuero cabelludo y del pelo, además de autoevaluaciones de los participantes.

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El lavado diario no elimina el mal olor ni las grasas que el cuero cabelludo necesita

El ensayo controlado comparó dos etapas en personas acostumbradas a lavarse poco el cabello: siete días sin shampoo y después cuatro semanas de lavado diario.

Las evaluaciones se hicieron al final del periodo sin lavado y 24 horas después del último lavado de la etapa diaria.

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Frente al periodo de siete días sin shampoo, el lavado diario redujo de forma significativa la cantidad de grasas en la superficie del cuero cabelludo y los ácidos grasos del sebo. También disminuyeron la descamación y la intensidad del olor.

El mal olor en el cabello puede aparecer pocas horas después del lavado sin que el shampoo utilizado sea el problema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los puntos centrales del trabajo fue revisar si el lavado frecuente retiraba las grasas internas que protegen el cabello, una de las objeciones más repetidas contra el uso diario de shampoo.

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De acuerdo con el estudio, no hubo diferencias significativas en ninguna de las clases de grasas saludables internas medidas entre el periodo sin lavado y el de lavado diario.

Los participantes describieron mejorías en la percepción de su cabello: menos grasa, menos frizz, menos opacidad, menor olor y quiebre.

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Quienes se lavan el cabello dos veces por semana o menos reportaron menos días de satisfacción con el aspecto de su cabello.(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué provoca el mal olor en el cabello aunque se lave?

El cuero cabelludo genera un microambiente oscuro, húmedo y rico en grasa que favorece el crecimiento de microorganismos, los cuales pueden incrementar si a enguajarlo, no se deja secar correctamente.

Cuando el sebo —la grasa natural que produce la piel— permanece en la superficie sin lavarse, se transforma en ácidos grasos libres y lípidos oxidados, es decir, grasas que se descomponen y se vuelven irritantes. Ese proceso produce mal olor y puede irritar la piel.

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En el estudio epidemiológico, la severidad de la descamación del cuero cabelludo bajó conforme aumentó la frecuencia de lavado.

El uso de herramientas de peinado con calor es uno de los factores externos que puede dañar la fibra capilar independientemente del lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa tendencia no dependió de la edad ni del sexo de los participantes. Las autoevaluaciones mostraron una reducción significativa de la caspa percibida, la comezón, el olor y la resequedad cuando el lavado era más frecuente, de acuerdo con los especialistas.

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El trabajo también midió los días en que la persona se siente satisfecha con el aspecto y la sensación de su cabello. Quienes se lavaban dos veces por semana o menos reportaban menos de tres de esos días por semana, mientras que el lavado diario se relacionó con más de cinco.

Las grasas que se acumulan en la superficie del cuero cabelludo se descomponen con el tiempo y se vuelven irritantes para la piel.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El daño capilar puede depender de otros factores ajenos al lavado, como el uso de herramientas de peinado con calor, de acuerdo con los especialistas.

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Los hallazgos aplican a un tipo específico de cabello

El artículo indica que sus conclusiones se limitan a poblaciones asiáticas (región en donde se realizó el estudio), sin patologías específicas del cuero cabelludo y con cabello lacio o de baja textura.

Los especialistas indican que no se sabe si los resultados pueden extenderse a tipos de pelo con rizos o textura alta, aunque citan datos preliminares en mujeres nigerianas donde una mayor frecuencia de lavado también se asoció con menos quejas sobre el cabello.

El microambiente del cuero cabelludo —oscuro, húmedo y rico en grasa— favorece el crecimiento de microorganismos cuando no se lava con frecuencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)