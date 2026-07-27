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Condenan a casi 30 años de prisión a “El Tlapa“, el exmilitar que fundó Los Zetas

La pena alcanza 29 años y nueve meses, además de una multa de $692 mil 857 pesos, tras un proceso de la FGR con pruebas reunidas desde su captura en Puebla en 2009

Condenan a casi 30 años de prisión a "El Tlapa“, el exmilitar que fundó Los Zetas. Crédito: FGR
Condenan a casi 30 años de prisión a "El Tlapa“, el exmilitar que fundó Los Zetas. Crédito: FGR
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Un juez federal condenó a Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, alias "El Tlapa" o "Z-44“, a 29 años y nueve meses de prisión por los delitos de delincuencia organizada, en su hipótesis de delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La sentencia, obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR) este 27 de julio de 2026, incluye además una multa de $692 mil 857 pesos contra el hombre identificado por las autoridades como miembro fundador de Los Zetas.

Ruiz Tlapanco, exmilitar y exoficial de la Policía Judicial Federal, fue detenido por el Ejército en septiembre de 2009 en la ciudad de Puebla. Actualmente cumple su condena en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 4 “Noroeste”, en Tepic, Nayarit. La FGR aportó las pruebas que llevaron al fallo condenatorio tras un proceso conducido por su área especializada en crimen organizado.

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El trabajo de la FEMDO detrás de la condena

El agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) fue el responsable del trabajo ministerial que derivó en la sentencia.

Una persona con tez oscura muestra sus manos esposadas, con las palmas abiertas hacia el frente y los dedos ligeramente flexionados.
Tras una serie de procedimientos judiciales, la FEMDO logró que la autoridad judicial no solo impusiera la pena privativa de libertad, sino también la multa económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras una serie de procedimientos judiciales, la FEMDO logró que la autoridad judicial no solo impusiera la pena privativa de libertad, sino también la multa económica de casi 700 mil pesos al sentenciado. La FGR señaló que las pruebas presentadas fueron "suficientes y contundentes" para acreditar la responsabilidad penal de Ruiz Tlapanco en ambos delitos imputados.

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El operativo de 2009 en Puebla

Sergio Enrique Ruiz Tlapanco fue arrestado en septiembre de 2009 por elementos del Ejército Mexicano en la colonia La Hacienda, Primera Sección, en la ciudad de Puebla.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Sergio Enrique Ruiz Tlapanco fue arrestado en septiembre de 2009 por elementos del Ejército Mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el operativo, las fuerzas castrenses aseguraron un arsenal y diverso material de interés para la investigación: armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, vehículos, documentación, así como equipo de comunicación y de cómputo.

Ese material decomisado se convirtió en pieza central del expediente que la FEMDO construyó durante años hasta obtener la sentencia condenatoria dictada este lunes.

Quién es “El Tlapa“, el Z-44 de Los Zetas

Sergio Enrique Ruiz Tlapanco tiene un historial que lo ubica entre las figuras más buscadas del crimen organizado en México. Antes de incorporarse a la delincuencia, fue militar y oficial de la Policía Judicial Federal.

En 1999 solicitó su baja de las instituciones y se integró a lo que se convertiría en Los Zetas, el grupo criminal que surgió como brazo armado del Cártel del Golfo y que con el tiempo se consolidó como una de las organizaciones delictivas más violentas del país.

Bajo su mando, Ruiz Tlapanco dirigió las operaciones de Los Zetas y del Cártel del Golfo en Tabasco, Campeche, sur de Veracruz y norte de Chiapas.

Su radio de acción trascendió las fronteras nacionales: las autoridades documentaron también su participación en operaciones en Guatemala.

Figuró en la lista de los 37 capos más buscados de México, una distinción que refleja el peso que las autoridades le atribuían dentro de la estructura del crimen organizado.

Cefereso Noroeste, su actual destino

Desde su detención en 2009, Ruiz Tlapanco permanece recluido en el Cefereso Número 4 “Noroeste”, situado en Tepic, Nayarit, uno de los centros penitenciarios federales de máxima seguridad del país.

Ahí cumplirá la condena de casi tres décadas dictada por el juez federal, además de cubrir la sanción económica impuesta por la autoridad judicial a propuesta de la FGR.

El caso representa una de las sentencias obtenidas por la FEMDO contra figuras vinculadas a los orígenes de Los Zetas, organización que marcó una época de alta violencia en varias regiones de México y Centroamérica.

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