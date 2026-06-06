EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de junio: Gobernador de Tamaulipas niega nexos con el crimen organizado

14:17 hsHoy
Luego de que un medio estadounidense informara que al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, se le investigaba por presuntos vínculos con el crimen organizado y que se le había cancelado su visa americana, el político mexicano mostró de manera pública el documento y negó las acusaciones en su contra.
13:48 hsHoy
México se encuentra en medio de una crisis de desaparecidos cuyas cifras oficiales hablan de 133 mil personas no localizadas, del abandono institucional y de la negativa por parte del Estado de reconocer el problema que se vive.