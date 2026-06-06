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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de junio: Gobernador de Tamaulipas niega nexos con el crimen organizado

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14:17 hsHoy

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, muestra públicamente su visa y niega nexos con el crimen organizado

El Gobernador negó tener vínculos con el crimen organizado, como se le señaló en un medio estadounidense

En conferencia de prensa, Villarreal mostró el documento.
En conferencia de prensa, Villarreal mostró el documento.

Luego de que un medio estadounidense informara que al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, se le investigaba por presuntos vínculos con el crimen organizado y que se le había cancelado su visa americana, el político mexicano mostró de manera pública el documento y negó las acusaciones en su contra.

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13:48 hsHoy

Los desaparecidos que el narco esclaviza en cuevas de Chihuahua: El Estado no los ve, porque no quiere hacerlo

En entrevista con Infobae México, los periodistas Marcela Turati y Eliezer Budasoff hablaron sobre los testimonios que conocieron de hombres reclutados por el Cártel de Sinaloa que terminaron siendo torturados y viviendo en cuevas en la entidad

Foto: Composición realizada con archivos de Esclavos en la Sierra Tarahumara por Jesús Aviles/ Infobae México.
Foto: Composición realizada con archivos de Esclavos en la Sierra Tarahumara por Jesús Aviles/ Infobae México.

México se encuentra en medio de una crisis de desaparecidos cuyas cifras oficiales hablan de 133 mil personas no localizadas, del abandono institucional y de la negativa por parte del Estado de reconocer el problema que se vive.

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