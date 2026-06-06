EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de junio: Gobernador de Tamaulipas niega nexos con el crimen organizado

México se encuentra en medio de una crisis de desaparecidos cuyas cifras oficiales hablan de 133 mil personas no localizadas, del abandono institucional y de la negativa por parte del Estado de reconocer el problema que se vive.

Luego de que un medio estadounidense informara que al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, se le investigaba por presuntos vínculos con el crimen organizado y que se le había cancelado su visa americana , el político mexicano mostró de manera pública el documento y negó las acusaciones en su contra.

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