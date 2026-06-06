México

De “rechazados” a beneficiarios: Sheinbaum destaca Jóvenes Construyendo el Futuro desde Xalapa, esta es la inversión de 2019 a 2026

La presidenta de México destacó los beneficios que obtienen los aprendices del programa que otorga un pago mensual de 9 mil 582 pesos

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Claudia Sheinbaum destaca avance de programa Jóvenes Construyendo el Futuro. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum destaca avance de programa Jóvenes Construyendo el Futuro. (Foto: Presidencia)

Este 6 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Xalapa, Veracruz, la asamblea del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde destacó que desde 2019 más de 3.5 millones de jóvenes en todo el país han accedido a un empleo digno como parte de la visión de los gobiernos denominados de la Cuarta Transformación.

La subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Quiahuitl Chávez Domínguez, precisó que cada participante recibe un apoyo mensual equivalente al salario mínimo y cuenta con seguridad social durante su periodo de aprendizaje.

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Este es el costo del programa a 8 años de su implementación

El diseño del programa parte de una lógica concreta: que el joven acumule al menos un año de experiencia laboral certificable, sin que el empleador sepa que el gobierno financia ese periodo. Al concluirlo, el aprendiz puede presentarse ante cualquier empresa con un año de trayectoria comprobable.

La inversión acumulada de 2019 a 2026 suman más de 170 mil millones de pesos invertidos -según los datos expuestos durante el evento de este sábado- y se distribuye entre los siguientes componentes del esquema:

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  • Apoyo mensual equivalente al salario mínimo para cada beneficiario
  • Seguridad social durante todo el periodo de aprendizaje
  • Cobertura a 3.5 millones de jóvenes en todo el territorio nacional
  • Operación continua a lo largo de dos administraciones federales
Claudia Sheinbaum destaca avance de programa Jóvenes Construyendo el Futuro. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum destaca avance de programa Jóvenes Construyendo el Futuro. (Foto: Presidencia)

El programa, dijo Sheinbaum, no es suficiente por sí solo. El gobierno de México trabaja en la creación de 200 mil nuevos espacios de Educación Media Superior y 330 mil de Educación Superior a través de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, las Universidades Benito Juárez y el TecNM.

De “rechazados” a aprendices: Sheinbaum reencuadra el papel del Estado

Ante las y los jóvenes reunidos en el Museo Kaná, la presidenta fue directa sobre la responsabilidad de los gobiernos anteriores:

“No es culpa del joven, es culpa de un gobierno que no generó las condiciones para que eso ocurriera”.

Sheinbaum recordó que en su etapa como estudiante de preparatoria participó en el movimiento estudiantil contra los rechazados y, más tarde, en la UNAM, para impedir el cobro de cuotas. Desde la Presidencia, dijo, sigue las mismas causas.

Claudia Sheinbaum destaca avance de programa Jóvenes Construyendo el Futuro. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum destaca avance de programa Jóvenes Construyendo el Futuro. (Foto: Presidencia)

Subrayó que el acceso a esos bienes no debe entenderse como oportunidad sino como derecho:

“El acceso a la educación es un derecho. El acceso a la salud es un derecho. El acceso al empleo digno es un derecho. El acceso a un buen salario es un derecho.”

Jóvenes Construyendo el Futuro: cinco claves del programa

  • Qué es y a quién va dirigido. Es un programa federal gratuito para jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan. Los incorpora a centros de trabajo -empresas, talleres, tiendas o negocios- para que reciban capacitación laboral. Prioriza a quienes viven en zonas con altos niveles de pobreza o incidencia delictiva, así como a grupos históricamente discriminados.
  • Apoyos que otorga el gobierno. Durante la capacitación, el gobierno de México entrega directamente al aprendiz un apoyo mensual equivalente a un salario mínimo: $9,582.47 pesos en 2026. Además, el joven tiene acceso a seguro médico a través del IMSS por el tiempo que dure su participación.
  • Duración y condiciones de participación. El programa tiene una duración máxima de 12 meses. En ese periodo, el aprendiz puede cambiar de centro de trabajo una sola vez. Quien ya participó anteriormente no puede volver a registrarse.
Claudia Sheinbaum destaca avance de programa Jóvenes Construyendo el Futuro. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum destaca avance de programa Jóvenes Construyendo el Futuro. (Foto: Presidencia)
  • Cómo y dónde registrarse. El registro es gratuito y puede hacerse de forma digital -desde cualquier celular, tableta o computadora con internet- o de manera presencial en oficinas de representación estatales y oficinas móviles. Los enlaces oficiales son jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/aprendiz para jóvenes y jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/tutores para centros de trabajo.
  • Alerta contra el fraude. El programa no tiene ningún costo. Si alguien solicita un pago por el registro o pide una parte de la beca, se debe reportar de inmediato al Centro de Atención Telefónica 079.

El programa opera a través de una plataforma digital oficial donde tanto aprendices como centros de trabajo gestionan el registro, la documentación y el seguimiento de la capacitación.

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