Exigen captura de mando policial por homicidio de estudiante: advierten protesta en ‘La Chingada’, rancho de AMLO

Hace más de medio año fue asesinado el joven. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A más de medio año del homicidio de Rodrigo Isidro, un joven universitario de 20 años que murió tras ser atacado por elementos de la policía estatal en Tabasco, su familia anunció una nueva jornada de movilizaciones para exigir justicia y castigo contra todos los responsables.

Lucio Isidro, padre de la víctima, informó que prepara una serie de protestas que incluirán una marcha hacia la Ciudad de México y, en caso de no obtener respuestas satisfactorias de las autoridades federales, la instalación de un plantón frente a la quinta conocida como “La Chingada”, ubicada en Palenque, Chiapas, donde reside el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

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La advertencia surge en medio del descontento de la familia por el avance de las investigaciones, pues consideran que todavía existen responsables que no han sido detenidos y que persisten intentos por encubrir lo ocurrido.

“De allá salen las instrucciones, salen las órdenes”, afirmó Lucio Isidro durante una entrevista radiofónica, al explicar las razones por las que contemplan trasladar su protesta hasta Palenque.

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Familia acusa encubrimiento y alteración de evidencias

De acuerdo con la versión de los familiares, el caso aún presenta importantes pendientes en materia de procuración de justicia.

Rodrigo Isidro era estudiante universitario. | Facebook /

Aunque la Fiscalía General del Estado de Tabasco logró la detención de cuatro policías estatales una semana después de los hechos, la familia sostiene que un mando policial señalado como presunto participante directo en el homicidio sigue sin ser capturado.

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Lucio Isidro acusa que dicho elemento habría rematado a su hijo tras la persecución policial registrada el 14 de noviembre de 2025.

Además, señaló que otros agentes presuntamente alteraron la escena del crimen para proteger a sus compañeros y dificultar las investigaciones.

Entre las irregularidades denunciadas por la familia se encuentra la supuesta colocación de un arma de fuego en el lugar de los hechos con la intención de justificar la actuación policial. El padre de Rodrigo rechazó categóricamente que dicha arma perteneciera a su hijo.

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También denunció que elementos de seguridad habrían retirado cámaras de videovigilancia que posiblemente registraron lo ocurrido durante el operativo, una acción que, según sostiene, pudo haber tenido como finalidad eliminar evidencia relevante para esclarecer el caso.

El joven circulaba en un vehículo cuando fue interceptado por policías estatales en un retén. (Foto: SSPC Tabasco)

Estas acusaciones forman parte de los reclamos que la familia pretende llevar ante autoridades federales y organismos nacionales e internacionales.

Marcha hacia la Ciudad de México

Como parte de su estrategia de protesta, los familiares de Rodrigo Isidro organizan una movilización que recorrerá distintos puntos hasta llegar a la capital del país.

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Según explicó Lucio Isidro, durante el trayecto entregarán escritos y solicitudes formales en diversas instituciones federales para exigir una revisión exhaustiva de las investigaciones.

Entre los lugares contemplados para presentar documentación se encuentran la Embajada de Estados Unidos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Palacio Nacional.

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El objetivo, dijo, es visibilizar lo que considera un problema de “violencia uniformada” en Tabasco y denunciar casos en los que agentes de seguridad pública son señalados por presuntos abusos de autoridad o uso excesivo de la fuerza.

Policías habrían disparado al automóvil en el que viajaba el joven. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Sin embargo, advirtió que si estas acciones no generan resultados concretos, la familia y sus simpatizantes trasladarán sus protestas a Palenque.

“El Plan B que tenemos es ir a La Chingada y permanecer ahí hasta que tengamos una respuesta”, expresó.

El caso que conmocionó a Tabasco

La reconstrucción de los hechos señala que Rodrigo Isidro circulaba en un vehículo cuando fue interceptado por policías estatales en un retén que, según la versión de sus familiares, operaba de manera irregular.

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De acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, los agentes le marcaron el alto al joven; sin embargo, éste no se detuvo, lo que derivó en una persecución.

Posteriormente, los policías presuntamente dispararon contra el automóvil, provocando que Rodrigo resultara herido y que el vehículo terminara por detenerse.

El padre de Rodrigo no descarta realizar un plantón en las inmediaciones de la quinta La Chingada, propiedad del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Crédito: Andrés Manuel López Obrador

La muerte del estudiante generó indignación en distintos sectores de la sociedad tabasqueña y abrió una investigación formal por parte de las autoridades estatales.

Una semana después de los hechos, la Fiscalía General del Estado informó sobre la captura de cuatro integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, al considerar que existían elementos suficientes para imputarles delitos relacionados con el homicidio.

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No obstante, para los familiares de la víctima, las detenciones representan apenas una parte de la responsabilidad que debe esclarecerse.

¿Quién era Rodrigo Isidro?

Rodrigo Isidro tenía 20 años y estudiaba la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Paralelamente participaba en actividades relacionadas con la ganadería, una labor que compartía con su familia.

Personas cercanas lo describen como un joven dedicado al estudio, trabajador y comprometido con la construcción de un proyecto de vida ligado al campo y a la producción pecuaria.

Sus familiares aseguran que sus esfuerzos académicos y laborales comenzaban a dar resultados cuando ocurrió el incidente que terminó con su vida.

Hoy, su nombre se ha convertido en una bandera de exigencia de justicia para sus seres queridos, quienes afirman que continuarán las movilizaciones hasta que todos los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.