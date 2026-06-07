PAN lamenta y rechaza que el alcalde de Metepec irrumpiera con escoltas armados en un club deportivo

La repuesta del partido fue emitida a dos días de los hechos. Crédito: Facebook - Fernando Flores

Dos días después de que Fernando Flores Hernández, presidente municipal de Metepec, Estado de México, irrumpiera con escoltas armados en el Club Deportivo “La Asunción”, el Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional (PAN) lamentó y rechazó los hechos, exigiendo que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes con estricto apego a la ley.

El video del incidente, difundido la mañana del 4 de junio, muestra a un hombre que ingresa a la fuerza al club, arrastra a una mujer entre forcejeos y agrede a otra persona al interior. Detrás de él entró un sujeto con un rifle en la mano derecha. Flores, vestido con traje formal, ingresó al lugar junto con ese grupo.

PUBLICIDAD

El comunicado llegó días después del hecho

El Comité Ejecutivo Nacional del partido azul exigió que las autoridades competentes realizaran las investigaciones correspondientes con estricto apego a la ley.

Señaló que cualquier persona que incurra en conductas contrarias al marco legal o abuse de la responsabilidad conferida en el servicio público debe asumir las consecuencias jurídicas de sus actos, “sin importar su cargo, posición o afiliación política”.

PUBLICIDAD

El comunicado fue emitido este 6 de junio. Crédito: X(@JorgeRoHe)

El partido añadió que “ningún partido político ni ningún cargo de representación popular pueden convertirse en un escudo frente a la justicia”, y subrayó que lo que corresponde es el esclarecimiento pleno de los hechos y, en caso de acreditarse responsabilidades, la aplicación de las sanciones que la ley establece.

Flores ofreció disculpas condicionadas y aseguró que actuó para “preservar el orden y la paz”

El presidente municipal publicó un mensaje en sus redes sociales la tarde del 4 de junio en el que reconoció que los hechos generaron polémica, aunque condicionó su disculpa a quienes “creen que vieron un actuar excesivo” de su parte.

PUBLICIDAD

Uno de los sujetos que ingresó con el alcalde agredió a un hombre dentro del club. Crédito: Redes Sociales

Flores argumentó que acudió al club —del que dijo ser socio— tras recibir un llamado de auxilio por un conflicto entre particulares. Señaló que su presencia respondió a la necesidad de resolver “lo más pronto posible” un altercado que, según él, amenazaba la integridad de los involucrados.

No especificó quiénes le reportaron el incidente ni la naturaleza exacta del conflicto.

En su mensaje, el alcalde tampoco aclaró si el sujeto que portaba un rifle pertenecía a su escolta oficial o se trataba de una persona ajena a la administración municipal.

PUBLICIDAD

El alcalde cerró su comunicado con el compromiso de atender “con total disposición” cualquier requerimiento legal derivado de los hechos y reiteró que continuaría con su agenda de trabajo en beneficio de las familias de Metepec.

Diputados de Morena exigieron la separación de Flores y Sheinbaum instruyó a Harfuch investigar el caso

El Grupo Parlamentario de Morena lanzó el 5 de junio un comunicado en el que rechazó “la actitud soberbia y prepotente” de Flores y pidió su renuncia.

PUBLICIDAD

“Cuando un alcalde utiliza su poder para intimidar, deja de representar a la ciudadanía y representa el peor rostro de la política: la soberbia del poder. Nadie está por encima de la ley“, escribió la bancada.

En el comunicado fue reafirmada la solicitud de que Fernando Flores Fernández se separe de su cargo como alcalde.

El reclamo fue encabezado por el diputado Paulo García, quien calificó de inadmisible el uso de recursos públicos para intimidar con fines personales. La bancada también exigió al PAN que “rompa el pacto de impunidad entre sus políticos prepotentes y violentos”.

PUBLICIDAD

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó ese mismo día al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a revisar si Flores cometió alguna falta a la ley. “No es correcto. Evidentemente, no estamos de acuerdo”, dijo durante su conferencia matutina desde Coatzacoalcos, Veracruz.

Sheinbaum calificó la entrada al club como un acto de “enorme soberbia” y “totalmente falta de humildad”, y cuestionó que los acompañantes del alcalde portaran armas largas, lo cual tampoco consideró “propio”. No adelantó posibles sanciones.

PUBLICIDAD