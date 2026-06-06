México y Estados Unidos refuerzan cooperación marítima para combatir el crimen organizado

La Secretaría de Marina de México y la Guardia Costera de Estados Unidos sellaron esta semana una nueva etapa en su cooperación bilateral. Crédito: Especial

La Secretaría de Marina de México y la Guardia Costera de Estados Unidos sellaron esta semana una nueva etapa en su cooperación bilateral, con una serie de reuniones de alto nivel celebradas entre el 3 y el 5 de junio en Washington, D.C., que pusieron sobre la mesa desde el combate al crimen organizado transnacional hasta la búsqueda y rescate en alta mar.

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, encabezó los encuentros con los almirantes James W. Kilby y Kevin E. Lunday, los altos mandos de la Armada y la Guardia Costera estadounidenses. La relación institucional que reafirmaron descansa sobre cuatro principios: respeto a la soberanía, cooperación sin subordinación, responsabilidad compartida y confianza mutua.

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El espacio marítimo, eje de la agenda bilateral

El mar ocupa hoy el centro de la relación de seguridad entre México y Estados Unidos. Ambas naciones coordinan esfuerzos permanentes para proteger rutas estratégicas de comercio, preservar los recursos marinos y garantizar la seguridad de millones de personas vinculadas a la actividad marítima en los dos países.

Durante los encuentros, las autoridades estadounidenses reconocieron la capacidad operativa de la Armada de México por mar, aire y tierra. Destacaron, en particular, la efectividad del modelo de trinomio naval mexicano: un buque, un helicóptero y una patrulla interceptora que actúan de forma coordinada.

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La Secretaría de Marina de México y la Guardia Costera de Estados Unidos sellaron esta semana una nueva etapa en su cooperación bilateral. Crédito: Especial

Sistemas no tripulados y tecnología de vigilancia

La incorporación de sistemas no tripulados amplió de forma sustancial las capacidades de vigilancia, reconocimiento y seguimiento de objetivos en el mar. Ese avance tecnológico fue uno de los argumentos que respaldaron el reconocimiento estadounidense a la Armada mexicana.

Morales Ángeles subrayó, además, la necesidad de fortalecer la Iniciativa de Seguridad y Protección Marítima para América del Norte (NAMSI), mecanismo trilateral activo desde 2008. Ese foro reúne a Canadá, México y Estados Unidos para coordinar operaciones, intercambiar información estratégica y combatir actividades ilícitas en el entorno marítimo, sin ceder el control soberano de las aguas jurisdiccionales de cada nación.

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Búsqueda y rescate: acuerdos concretos

México y Estados Unidos acordaron reactivar los ejercicios binacionales SAREX e incrementar la capacitación especializada del personal naval. El objetivo es ampliar los mecanismos de interoperabilidad para atender emergencias marítimas con mayor rapidez y eficacia.

Un punto central de esa agenda fue la implementación del sistema SAROPS 4.5, desarrollado en coordinación con la Guardia Costera estadounidense. La herramienta optimizará el uso de recursos operativos y reducirá los tiempos de búsqueda y localización de personas, embarcaciones y aeronaves en situación de emergencia.

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La Secretaría de Marina de México y la Guardia Costera de Estados Unidos sellaron esta semana una nueva etapa en su cooperación bilateral. Crédito: Especial

Pesca ilegal y compromisos ambientales

México reafirmó su cumplimiento de los acuerdos internacionales para la protección de especies marinas. El combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada se concentra en el Golfo de California y el Golfo de México, dos zonas donde la Secretaría de Marina ejerce su rol como Autoridad Marítima Nacional.

Esa posición ambiental se enmarca en un contexto de operaciones marítimas de mayor alcance. Desde octubre de 2024, las fuerzas mexicanas han decomisado más de 60 toneladas de droga en el mar, según datos difundidos por El Universal, con apoyo de inteligencia del Comando Norte de Estados Unidos y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur.

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Cooperación académica, portuaria y cibernética

La agenda bilateral abarcó también la protección de infraestructura portuaria, la cooperación académica, la ciberseguridad y los ejercicios multinacionales. Esos ámbitos han fortalecido las capacidades de la Armada de México y consolidado la confianza estratégica entre los dos países.

La Secretaría de Marina sostuvo que la cooperación internacional más efectiva es aquella que fortalece las capacidades nacionales y protege la soberanía. Bajo esa premisa, México se proyecta como un socio activo en la seguridad regional, no como un actor subordinado a las prioridades de Washington.

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La Secretaría de Marina de México y la Guardia Costera de Estados Unidos sellaron esta semana una nueva etapa en su cooperación bilateral. Crédito: Especial

Perspectiva estratégica compartida

El contexto de las reuniones no es menor. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a su canciller reforzar la coordinación con Washington tras declaraciones del presidente Donald Trump sobre posibles operaciones terrestres contra los cárteles, y el secretario de Estado Marco Rubio reconoció públicamente la “buena coordinación” en materia de seguridad entre ambos gobiernos.

La Secretaría de Marina anunció que mantendrá ese rumbo de trabajo conjunto, ya que sigue siendo el espacio donde la colaboración entre México y Estados Unidos produce sus resultados más tangibles para la estabilidad de la región.

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