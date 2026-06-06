Sheinbaum destaca caso Rocha Moya y respaldo de AMLO desde Veracruz: “Quieren que la justicia no se haga en México sino en otro país”

Claudia Sheinbaum recordó el apoyo de AMLO mediante la carta publicada en días recientes.

Desde Carrillo Puerto, Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó lo que ha señalado por varias semanas como un “intento de injerencia” de gobiernos extranjeros, sin mencionar nombres, hizo referencia al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y los otros 9 funcionarios -activos, con licencia y en retiro- que han sido acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por vínculos con Los Chapitos.

En un discurso que marca mayor distancia con la administración de Donald Trump, la mandataria recordó la carta publicada en días recientes por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde acusó prácticas intervencionistas y cuestionó al presidente estadounidense.

PUBLICIDAD

Sheinbaum se lanza contra prácticas intervencionistas

Aseguró que en los últimos meses ha habido “mayor ofensiva” contra México:

“¿Por qué quieren que aceptemos que la justicia no se haga en México, sino en otro país? Que le hagamos caso, aunque no haya pruebas de lo que dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero, ¿Cómo vamos a hacer caso de lo que dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos si no hay pruebas?”.

PUBLICIDAD

La líder nacional Ariadna Montiel afirmó que no habrá expulsión mientras Washington no presente evidencias que sustenten los vínculos atribuidos con el crimen organizado y dijo que el proceso no será automático ni inmediato. (Infoabe-Itzallana)

Sheinbaum reiteró que al país en materia de justicia le es suficiente con la Fiscalía General de la República (FGR) pero que su actuar ante el caso de Sinaloa necesita estar fundamentado por pruebas que no han sido entregadas por los estadounidenses.

La presidenta defendió a AMLO tras carta contra Trump

En su discurso frente a los asistentes veracruzanos, la mandataria comentó que hubo una campaña de la derecha luego de que López Obrador publicara una carta donde mostraba su apoyo y criticaba a la administración de Trump, quien ha endurecido el discurso en materia de seguridad contra México.

PUBLICIDAD

“Se viene una campaña después de la carta contra López Obrador tremenda, tremenda, como si fuera el peor de los males que le haya pasado a México. Pero, ¿saben qué? Estamos muy tranquilos”, sentenció la presidenta.

Recordó que el expresidente fundador de Morena pidió no ser recordado con nombres de calles o monumentos, detallando que es una acción no requerida y que en el discurso de políticos de derecha hay un solo objetivo:

PUBLICIDAD

“Lo que quieren es que la presidenta diga, ‘No, como hablan mal de López Obrador, pues que se deslinde, que diga que no es lo mismo’, pues se van a quedar con las ganas porque nosotros somos el segundo piso de la cuarta transformación, información que tiene sus cimientos en el gobierno de López Obrador y estamos tranquilos porque estamos haciendo lo correcto”.

AMLO reaparece y respalda a Sheinbaum ante tensión con Estados Unidos.

La mandataria criticó que la derecha haya traído a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, destacando que han necesitado de figuras del exterior para posicionar su agenda.

PUBLICIDAD

Estos son los mensajes clave de la carta de AMLO

Entre los distintos señalamientos que realizó Andrés Manuel López Obrado en su carta, se encuentran cinco que son clave sobre intervencionismo:

“No me extraña que en la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre, ahora con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo.” “Se trata de un asunto de carácter político y electoral”, en referencia a que los ataques no buscarían resolver el problema de adicciones en Estados Unidos, sino debilitar a Morena de cara a las elecciones de noviembre. “Algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel y, por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas.” “Con el simple señalamiento de narcoterrorista o de representar una supuesta amenaza para la seguridad de Estados Unidos, se cuenta con licencia para secuestrar, cazar y ajusticiar de manera extraterritorial a cualquier persona sin pruebas, juicio o sentencia alguna.” “Confían en que podrán engañar de nuevo a muchos ciudadanos estadounidenses con la táctica propagandística hitleriana de repetir y repetir mentiras, con miras a las próximas elecciones de noviembre, para seguir culpando a México de todos y cada uno de sus males.”