Pese a demandas de colectivos, autoridades de la CDMX aseguran que capitalinos tienen derecho a “disfrutar” del Mundial 2026

Autoridades capitalinas aseguran que capitalinos tienen derecho a disfrutar del Mundial, pese a las demandas sociales. (YouTube/@webcamsdemexico./redes sociales/Cuartoscuro)

Este 2 de junio de 2026, César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró en conferencia de prensa que pese a las demandas que colectivos o inconformes puedan manifestar, el resto de los capitalinos tienen derecho a disfrutar del Mundial y de las actividades que ya se tienen programadas.

“Se atiende a todos... Tenemos comunicación para avanzar en sus agendas... Pero también hemos sido muy precisos en comentarles que esta es una ciudad de derechos, ellos tiene derecho a la libre manifestación, pero el resto de la ciudadanía tenemos derecho a disfrutar del Mundial”, reiteró el funcionario que forma parte de la administración de Clara Brugada.

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Garantizan desarrollo conforme a programa del Mundial

Aunque la fiesta futbolera aún no ha dado inicio, la ciudad ya se encuentra con distintas movilizaciones, principalmente de grupos organizados que exigen vivienda digna, no ser despojados de sus lugares de trabajo, justicia y avance en investigaciones de búsqueda de personas desaparecidas en México, aunado a las manifestaciones de la CNTE que mantienen tomadas algunas calles aledañas al Zócalo.

Pese a este contexto, las autoridades capitalinas han asegurado que los cinco partidos agendados en el Estadio Azteca, así como las diversas actividades se realizarán sin mayor contratiempo.

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Integrantes de la CNTE endurecen su protesta en medio de las negociaciones con la SEP y Segob; en Paseo de la Reforma tiraron estatuas y figuras alusivas al Mundial 2026. (Crédito: X/@Wendymg10)

Ante el amago de organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de los grupos de transportistas y del campo, quienes han reiterado que tomarán las calles en plena inauguración y desarrollo del Mundial en la CDMX, Cravioto instó a priorizar el diálogo con las instituciones.

Afectaciones al comercio aún no son evaluadas

Tras el plantón que montó la CNTE en el primer cuadro de la CDMX, los comerciantes en los alrededores se han visto afectados por no poder desarrollar sus actividades, situación que ha llevado a las autoridades capitalinas a entablar un diálogo buscando evaluar las afectaciones.

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“Respecto a los comerciantes hoy tuvimos una reunión con ellos aquí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Platicamos sobre cómo puede haber la menor afectación posible y yo creo que el día de mañana podemos estar dando a conocer cuáles son las acciones que se van a tomar al respecto, pero sí tuvimos una reunión, los estamos escuchando, por supuesto, y entendemos las peticiones que nos han hecho quienes viven del comercio en el centro histórico”, comentó el secretario de Gobernación.

CIUDAD DE MÉXICO, 01JUNIO2026.- Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Eduación (CNTE) marcharon del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo, en donde pretenden instalarse en plantón, sin embargo, un copioso operativo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC) impido su paso con vallas metánicas. En la calle de 20 de noviembre a unos metros del primer cuadro los maestros intentaron derribar las vallas, pero fueron repelidos con gas extintor, un participante de la marcha recibió una esquirla que le provocó una herida considerable. El magisterio de la CNTE ha llamado a la huelga general hasta que sean atendidas sus demandas, entre las que destacan la derogación de la Reforma Educativa y la de sus pensiones. (FOTO: DANIEL AUGUSTO SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM)

Cabe destacar que en los últimos meses las y los habitantes de Ciudad de México han visto afectaciones en su transitar diario, por un lado, las obras del gobierno retrasan y entorpecen el transitar diario, generando molestias masivas. Por el otro, manifestantes de distintos sectores han encontrado la oportunidad rumbo al Mundial para presionar al gobierno y dar solución a sus demandas.

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