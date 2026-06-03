Se desata polémica por recibir con el “Son de la negra” a la selección de Sudáfrica en su llegada a México

La Selección de Sudáfrica tuvo problemas con algunas visas de sus jugadores y cuerpo técnico lo que provocó un retraso para su partida a México (REUTERS)

En redes sociales se ha desatado una polémica tras darse a conocer que durante su llegada a su hotel en territorio mexicano la selección de Sudáfrica fue recibida con un mariachi que interpretó El son de la negra canción que forma parte de la música tradicional mexicana.

Por lado, algunos usuarios han señalado que no se trata de la mejor elección, haciendo referencia a que podría verse como un acto de racismo.

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“Y cuando la selección mexicana va a otro país a jugar, la reciben así. No lo creo”, “Cuando no México sorprendiendo al mundo”, son algunos de los comentarios que se leen.

Sin embargo, existen otros que defendieron la elección argumentado que se trata de una de las canciones de gran relevancia cultural.

“Ay ni quien se ofenda porque no es insulto. Es una canción preciosa para los que tenemos cultura y herencia afromexicanos”, “Soy mariachi y no tiene nada que ver lo que pasa es que es una de las mas tipicas y mexicanas”

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La selección de Sudáfrica llegó a México para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que forma parte de los 48 equipos clasificados al torneo que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá.

Esta selección participa en el Grupo A y es protagonista del partido inaugural frente a México, que se juega este 11 de junio en el Estadio Azteca.

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Sudáfrica disputará tres partidos en la fase de grupos del Mundial 2026:

11 de junio: México vs Sudáfrica, Estadio Azteca, Ciudad de México.

18 de junio: Sudáfrica vs representante europeo (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda), Estadio Mercedes-Benz, Atlanta, Estados Unidos.

24 de junio: Sudáfrica vs República de Corea, Estadio BBVA, Monterrey, México.

Un mariachi recibió a la selección tras su arribo a su hotel en México. (Captura de pantalla video de X @zaritzisosa)

Cuál es la historia e importancia cultural de “El son de la negra”

El son de la negra es uno de los temas más emblemáticos de la música tradicional mexicana y del repertorio de mariachi. Su origen se sitúa en el sur de Jalisco, aunque la canción ha transitado por distintas regiones y ha tenido múltiples versiones a lo largo de su historia.

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La pieza se populariza a nivel internacional en 1940, cuando el compositor jalisciense Blas Galindo la incluye en su suite orquestal Sones de mariachi, presentada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, hecho que consolida su carácter de símbolo nacional.

La autoría de la canción es motivo de debate: investigaciones como las del etnólogo Jesús Jáuregui señalan que su composición pudo darse entre 1814 y 1821, durante la Guerra de Independencia de México.

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Distintos personajes y agrupaciones han sido relacionados con su creación y difusión, entre ellos los hermanos Lomelí Gutiérrez, Francisco Domínguez, Rubén Fuentes y Silvestre Vargas.

La primera grabación conocida fue realizada por Los Trovadores Tamaulipecos en 1929, y posteriormente el Mariachi Tapatío de José Marmolejo y el Mariachi Vargas de Tecalitlán la llevaron a escenarios nacionales e internacionales.

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En cuanto a su importancia cultural, El son de la negra es considerado por especialistas como “El Rey de los Sones” y ha llegado a ser más representativo del nacionalismo musical mexicano que el propio Jarabe Tapatío.

El son de la negra es considerada una de las canciones más representativas de la música tradicional mexicana. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Es tradicional que los mariachis abran sus presentaciones interpretando esta pieza, la cual suele acompañarse de baile, especialmente en bodas, cumpleaños y celebraciones populares.

La melodía se asocia con orgullo, identidad y alegría, y sus versos y ritmos se han transmitido de generación en generación, consolidando su lugar central en el folclore y la cultura popular de México.

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