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¿Cómo afectan los bloqueos de la CNTE a los trabajadores del Centro Histórico?: reportan caídas de hasta el 90%

Miles de comerciantes enfrentan dificultades para laborar, mientras continúan las demandas del magisterio y las negociaciones con las autoridades

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Comerciantes y trabajadores del Centro Histórico reportan fuertes afectaciones por los bloqueos de la CNTE.
Comerciantes y trabajadores del Centro Histórico reportan fuertes afectaciones por los bloqueos de la CNTE.

Mientras la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene su jornada de protestas para exigir atención a sus demandas laborales y de seguridad social, miles de trabajadores, comerciantes y locatarios del Centro Histórico de la Ciudad de México reportan afectaciones económicas y dificultades para desempeñar sus actividades cotidianas.

Trabajadores del Centro Histórico, entre los más afectados por los bloqueos

Los bloqueos, plantones y cercos de seguridad instalados en el Centro Histórico de la Ciudad de México han generado complicaciones para miles de personas que laboran en esta zona, considerada uno de los principales motores comerciales del país.

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Trabajadores del Centro Histórico resienten pérdidas por movilizaciones magisteriales.
Trabajadores del Centro Histórico resienten pérdidas por movilizaciones magisteriales.

Desde el inicio de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), empleados, comerciantes y locatarios han reportado dificultades para llegar a sus centros de trabajo, reducción de clientes y caídas significativas en las ventas.

El primer cuadro de la capital concentra más de 27 mil unidades económicas formales y miles de comerciantes informales, por lo que cualquier interrupción en la movilidad tiene efectos inmediatos sobre la actividad económica de la zona.

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Pérdidas económicas golpean a comercios y negocios

Representantes empresariales estiman que las afectaciones económicas superan los 40 millones de pesos diarios debido a la disminución de visitantes y las restricciones de acceso.

Trabajadores del Centro Histórico, entre los más afectados por los bloqueos de la CNTE. REUTERS/Luis Cortes
Trabajadores del Centro Histórico, entre los más afectados por los bloqueos de la CNTE. REUTERS/Luis Cortes

Los comercios ubicados dentro del perímetro resguardado reportan las mayores afectaciones. Algunos empresarios señalan que las ventas han caído entre 90 y 100 por ciento, mientras que negocios cercanos registran reducciones de hasta 60 por ciento.

La situación también ha impactado a pequeños comerciantes que dependen del flujo constante de peatones.

En corredores comerciales como Madero, Tacuba y zonas aledañas, algunos establecimientos han optado por cerrar temporalmente o reducir horarios ante la falta de clientes.

El Centro Joyero, en la calle de Palma, fue asaltado por alrededor de 20 sujetos. Ocho locales fueron saqueados, por lo que elementos de la policía acudió al lugar.
Pérdidas económicas golpean con fuerza a negocios del Centro Histórico por bloqueos. FOTO: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM

Principales afectaciones económicas reportadas

  • Caída drástica en las ventas de comercios establecidos.
  • Cierres temporales de negocios por falta de clientes.
  • Reducción de ingresos para trabajadores y comerciantes informales.
  • Afectaciones a cadenas de suministro y proveedores.
  • Incertidumbre para empresas que aún enfrentan secuelas económicas de años anteriores.
  • Acceso complicado y largas filas para ingresar al trabajo

Además del impacto económico, los trabajadores enfrentan diariamente problemas para ingresar a la zona centro.

Las medidas de seguridad implementadas alrededor del Zócalo y Palacio Nacional obligan a miles de personas a atravesar filtros de revisión y comprobar que laboran en el área para poder acceder.

Durante este martes se registraron largas filas que se extendieron desde Eje Central hasta calles cercanas a República de Brasil. Algunos empleados señalaron que tardan hasta dos horas en llegar a sus centros laborales debido a los controles de acceso y los cierres viales.

(Foto: Twitter)
Pequeños comerciantes también resienten el impacto de los bloqueos en el Centro Histórico. (Foto: Twitter)

La situación afecta particularmente a quienes trabajan en oficinas, restaurantes, joyerías, ópticas y otros establecimientos ubicados dentro del perímetro restringido.

Movilidad colapsada por cierres y bloqueos en vialidades clave

Las manifestaciones también han complicado la circulación vehicular y peatonal en importantes arterias de la capital.

Vías como Paseo de la Reforma, Eje Central, avenida Juárez, Balderas, Izazaga y diversas calles del Centro Histórico han registrado afectaciones derivadas de los bloqueos y operativos de seguridad.

Problemas de movilidad reportados

  • Retrasos de hasta dos horas para ingresar a zonas laborales.
  • Desvíos obligatorios para transporte público y vehículos particulares.
  • Incremento en tiempos de traslado para trabajadores.
  • Menor afluencia de visitantes al Centro Histórico.
  • Restricciones de acceso en calles comerciales y turísticas.
Estas son las estaciones del Metrobús que cerrarán el 28 de octubre (X/ @MetrobusCDMX)
Movilidad colapsada por bloqueos y cierres en el Centro Histórico. (X/ @MetrobusCDMX)

Empresarios han solicitado a las autoridades implementar rutas alternas y estrategias que permitan mantener la movilidad sin afectar el derecho a la manifestación.

Ante el impacto acumulado, comerciantes, locatarios y trabajadores realizaron protestas para exigir la reapertura de accesos y la búsqueda de soluciones que permitan recuperar la actividad económica.

Representantes del sector han enviado comunicaciones a las autoridades capitalinas para expresar su preocupación por las pérdidas económicas y la incertidumbre que enfrentan miles de personas que dependen de la actividad comercial del Centro Histórico.

Ambulantes, CDMX
Comerciantes exigen soluciones ante pérdidas por bloqueos en el Centro Histórico. Crédito: Cuartoscuro

Al mismo tiempo, diversos líderes empresariales han señalado que la solución debe alcanzarse mediante el diálogo y no mediante confrontaciones entre sectores afectados.

La CNTE mantiene sus demandas y continúa el plantón

Mientras tanto, la CNTE sostiene que sus movilizaciones responden a exigencias relacionadas con la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras laborales y atención a demandas históricas del magisterio.

Los docentes mantienen presencia en distintos puntos del Centro Histórico y han reiterado su intención de continuar con las acciones de protesta mientras no existan respuestas satisfactorias a sus planteamientos.

La CNTE mantiene sus demandas y continúa con las movilizaciones. REUTERS/Luis Cortes
La CNTE mantiene sus demandas y continúa con las movilizaciones. REUTERS/Luis Cortes

De esta manera, el conflicto refleja dos realidades que convergen en el corazón de la capital: por un lado, la exigencia de los maestros por ser escuchados y alcanzar acuerdos con las autoridades; por otro, la preocupación de miles de trabajadores y comerciantes que enfrentan pérdidas económicas, dificultades de movilidad y obstáculos para desarrollar sus actividades diarias.

El desafío para las autoridades será encontrar mecanismos de diálogo que permitan atender las demandas del magisterio sin profundizar las afectaciones para quienes dependen del dinamismo económico del Centro Histórico.

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