El ingrediente de tu cocina que elimina el sarro del baño sin tallar ni usar químicos

La limpieza del hogar es una de las prácticas cotidianas con mayor impacto en la salud de quienes lo habitan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sarro es uno de los problemas más comunes en los baños.

Esas manchas blancas y duras que se acumulan en la taza, las llaves y la regadera son el residuo mineral que deja el agua al evaporarse sobre porcelana, cerámica y metal, y quitarlas suele implicar productos agresivos, guantes y bastante esfuerzo.

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Lo que pocos saben es que en la cocina hay un ingrediente capaz de disolver esas incrustaciones sin tallar, sin químicos con advertencias de “Peligro” en la etiqueta y sin poner en riesgo la salud de quienes viven en casa, incluidos niños y mascotas.

La ciencia respalda su eficacia, y una autoridad ambiental de Estados Unidos lo incluye en sus recomendaciones oficiales.

Cambios simples en las rutinas de limpieza pueden reducir significativamente la exposición a sustancias tóxicas en el interior del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ingrediente que disuelve el sarro sin dañar superficies

El sarro es, en esencia, carbonato de calcio: el residuo mineral que deja el agua dura al evaporarse sobre porcelana, cerámica y metal.

Un estudio publicado en la revista científica PLOS ONE por Amruta et al. encontró que el ácido acético al 6% —concentración equivalente a la del vinagre blanco destilado— inactiva virus como el SARS-CoV-2 tras 15 minutos de contacto.

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La técnica de transmisión utilizada en esa investigación demostró que el ácido acético destruye físicamente la estructura del virus, lo que evidencia su capacidad para actuar sobre microorganismos en superficies domésticas.

No todos los productos etiquetados como "naturales" o "sin fragancia" significan lo mismo; revisar la etiqueta antes de comprar marca la diferencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También, una investigación de la revista especializada en microoorganismos, BMC Microbiology evaluó específicamente la eficacia del ácido acético para procedimientos de limpieza en el hogar.

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Las pruebas en superficies demostraron que una concentración de ácido acético al 5% eliminó organismos como la Pseudomonas aeruginosa —causante de infecciones en heridas y vías urinarias—, E. coli, S. aureus —responsable de intoxicaciones alimentarias—, así como hongos y otros microorganismos comunes en baños.

El vinagre, gracias a sus niveles de acidez, puede limpiar las superficies y descalcificar el sarro.

Los expertos del estudio de BMC Microbiology advierten que el efecto desinfectante del ácido acético en las concentraciones típicas del vinagre comercial —entre 4 y 6%— no basta contra todos los microorganismos.

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Ventilar las habitaciones al limpiar es una de las recomendaciones más básicas y menos practicadas para proteger la calidad del aire interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eficacia completa se alcanza al 10%, o combinando el vinagre con una pequeña cantidad de ácido cítrico, el compuesto presente de forma natural en el jugo de limón.

Esa mezcla, documentan los autores, eliminó un espectro amplio de bacterias y hongos en superficies del hogar.

La receta del Departamento de Ecología de Washington

El Departamento de Ecología del Estado de Washington de Estados Unidos incluye esta preparación en su publicación oficial ‘’Prácticas de Limpieza más Seguras para Reducir Exposición a Tóxicos’' como alternativa a los limpiadores comerciales convencionales.

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Limpiador Multiusos

Ingredientes

El Departamento de Ecología de Washington sugiere una receta de limpiador multiusos casero y sin tóxicos, ofreciendo una alternativa más segura a los productos comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación

Mezclar todos los ingredientes en una botella de aproximadamente 473 mililitros. Agitar antes de usar.

Uso

Rociar sobre la superficie, dejar actuar y limpiar con un paño limpio.

Agregar gotas de aceite esencial de limón al limpiador multiusos es un paso opcional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes básicos para una limpieza más segura en casa

El mismo documento del Departamento de Ecología de Washington advierte que los productos etiquetados con “Peligro” o “Veneno” representan un riesgo real para niños y mascotas, quienes pasan más tiempo en contacto con pisos y superficies bajas.

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Reducir la carga química del hogar, señala la publicación, puede comenzar por sustituir esos productos por alternativas con ingredientes básicos.

Un limpiador casero de vinagre no genera residuos peligrosos al desecharse por el drenaje.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre blanco, el bicarbonato de sodio y el jabón líquido para platos son los tres insumos que el organismo identifica como base de una limpieza más segura.

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Son económicos, accesibles y no generan residuos peligrosos al desecharse por el drenaje, a diferencia de muchos desengrasantes comerciales que contienen compuestos que persisten en el agua, de acuerdo con la institución.